Târnovanu și Crețu, gafă uriașă la golul lui Auda! Bîrligea, gest de neînțeles. Video

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FCSB are nevoie de un succes la două goluri diferenţă cu Auda, , dar misiunea se anunţă a fi deosebit de dificilă după o primă repriză ştearsă pe care roş-albaştrii au încheiat-o în cel mai rău mod posibil.

Auda, gol după o nouă gafă a apărării FCSB!

Auda a deschis scorul după o nouă gafă a apărării roş-albastre. În minutul 45+2, care a trimis o centrare plouată în careu, la care apărarea roş-albaştrilor a adormit. ( )

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Diedhiou a fost singur în careu şi l-a executat pe Târnovanu, care a stat pe linia porţii la centrarea letonilor. O gafă în lanţ a apărării roş-albastre. Deşi FCSB a dominat teritorial prima repriză, elevii lui Baciu s-au trezit conduşi încă o dată.

Daniel Bîrligea se certa cu colegii din atac la faza golului!

La faza golului, Daniel Bîrligea a fost surprins la centrul terenului în timp ce se certa cu colegii săi din atac, în timp ce letonii dădeau lovitura. Atacantul celor de la FCSB marcase în minutul 5, dar golul lui a fost anulat pentru ofsaid.

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În repriza secundă, FCSB are o misiune foarte dificilă. Roş-albaştrii trebuie să marcheze două goluri fără să mai încaseze niciunul pentru a trimite meciul în prelungiri. Calificarea în 90 de minute e mai departe ca niciodată, elevii lui Baciu având nevoie de trei goluri în 45 de minute.