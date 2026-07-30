Sport

Târnovanu și Crețu, gafă uriașă la golul lui Auda! Bîrligea, gest de neînțeles. Video

Auda conduce la pauză cu 1-0 pe FCSB. După gafele din tur, roş-albaştrii au "recidivat" şi la Riga, iar Diedhiou a marcat pentru letoni chiar înainte de pauză.
Marian Popovici
30.07.2026 | 19:59
Tarnovanu si Cretu gafa uriasa la golul lui Auda Birligea gest de neinteles Video
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Auda, încă un şoc! Apărarea FCSB, gafă uriaşă la golul marcat de letoni în finalul primei reprize. Sursa: captură Voyo
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FCSB are nevoie de un succes la două goluri diferenţă cu Auda, după 2-3 în tur, dar misiunea se anunţă a fi deosebit de dificilă după o primă repriză ştearsă pe care roş-albaştrii au încheiat-o în cel mai rău mod posibil.

Auda, gol după o nouă gafă a apărării FCSB!

Auda a deschis scorul după o nouă gafă a apărării roş-albastre. În minutul 45+2, Pădurariu a fost depăşit de Daskevics, care a trimis o centrare plouată în careu, la care apărarea roş-albaştrilor a adormit. (VEZI MECIUL LIVE AICI)

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Diedhiou a fost singur în careu şi l-a executat pe Târnovanu, care a stat pe linia porţii la centrarea letonilor. O gafă în lanţ a apărării roş-albastre. Deşi FCSB a dominat teritorial prima repriză, elevii lui Baciu s-au trezit conduşi încă o dată.

Daniel Bîrligea se certa cu colegii din atac la faza golului!

La faza golului, Daniel Bîrligea a fost surprins la centrul terenului în timp ce se certa cu colegii săi din atac, în timp ce letonii dădeau lovitura. Atacantul celor de la FCSB marcase în minutul 5, dar golul lui a fost anulat pentru ofsaid.

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În repriza secundă, FCSB are o misiune foarte dificilă. Roş-albaştrii trebuie să marcheze două goluri fără să mai încaseze niciunul pentru a trimite meciul în prelungiri. Calificarea în 90 de minute e mai departe ca niciodată, elevii lui Baciu având nevoie de trei goluri în 45 de minute.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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