TAROM, omagiu impresionant în memoria lui Mircea Lucescu! Cea mai nouă aeronavă va purta numele lui „Il Luce”: „Un simbol al performanței”

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Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Cum performanțele nu se uită niciodată, „Il Luce” este comemorat și la aproape două luni de la deces. Mai exact, TAROM, compania de aeronave românească, a decis să denumească un avion în memoria marelui antrenor român.

TAROM, omagiu impresionant în memoria lui Mircea Lucescu

TAROM a decis să ofere un omagiu pentru ceea ce a însemnat Mircea Lucescu. Prima aeronavă Boeing 737 MAX va purta numele marelui antrenor român. Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit utilizarea numelui, protocolul fiind semnat de Elena și Răzvan Lucescu, alături de Bogdan Costaș, directorul general al companiei.

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Evenimentul s-a produs miercuri, 3 iunie 2026, când prima aeronavă Boeing 737 MAX care înnoieşte flota TAROM a ajuns la noi în țară. Momentul este unul de mândrie, Mircea Lucescu fiind cel mai titrat antrenor român din istorie. Contractul a fost încheiat în aceeași zi, iar călătorii se vor putea bucura în cel mai scurt timp de un zbor cu aeronava care îi poartă numele lui „Il Luce”.

Nadia Comăneci a fost prima sportivă din România care a purtat numele unei aeronave. Mai exact, protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024. Aeronava, un Boeing 737-800, a transportat lotul olimpic al României la Paris, la Jocurile Olimpice, iar în prezent continuă să deservească pasagerii companiei TAROM.

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Cum a reacționat Răzvan Lucescu

, s-a arătat încântat de omagiul adus de compania de avioane. Antrenorul lui PAOK speră că aeronava îi va cinsti numele tatălui său, iar fiecare zbor va fi un simbol al performanței obținute de marele Mircea Lucescu.

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„Tatăl meu a dedicat o viață întreagă fotbalului românesc și european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine și va fi un simbol al performanței”, a declarat .

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Directorul TAROM, Bogdan Costaș, a explicat motivele alegerii: „Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Și este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanți ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri și din situații în care nimeni nu le dădea nicio șansă și care, prin muncă, disciplină și un set de valori morale solide, au reușit să facă performanță și să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt și valorile TAROM.

Ne dorim ca fiecare zbor cu această aeronavă să le amintească pasagerilor că TAROM, la fel ca marii sportivi ai României, are capacitatea de a trece peste orice obstacole pentru a depăși așteptările și a îi face mândri pe români”, a transmis Bogdan Costaș, directorul general al companiei.