Sport

TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată

TAS a venit cu o lămurire clară cu privire la modul în care banii de pe transferul lui Florinel Coman au fost trimiși în alt cont și nu în cel al FCSB-ului.
Mihai Alecu
27.09.2025 | 19:39
TAS a dezvaluit teapa de 5 milioane de euro in care FCSB a fost implicata
SPECIAL FANATIK
TAS a publicat motivarea, după ce șeicii qatarezi au virat banii pentru transferul lui Florinel Coman într-un cont din Vietnam. Foto: colaj Fanatik.

După ce arabii de la Al-Gharafa au virat banii în contul transferului lui Florinel Coman într-un cont din Vietnam, cei de la FCSB au decis să meargă la TAS pentru ca lucrurile să se lămurească. În cele din urmă, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Laussane a publicat pe site-ul oficial motivarea deciziei luate.

ADVERTISEMENT

FCSB, despăgubită cu 6 milioane de euro după ce Al-Gharafa a virat banii într-un cont greșit

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a publicat recent motivarea completă în cazul transferului lui Florinel Coman (27 de ani) de la FCSB la clubul qatarez Al-Gharafa, dezvăluind cum suma de 5 milioane de euro destinată campioanei României a fost virată inițial într-un cont fără nicio legătură cu clubul din București. Conform documentului TAS, în vara anului trecut Al-Gharafa a activat clauza de reziliere a contractului lui Coman și a încercat să vireze banii în contul oficial al FCSB. Cu toate acestea, clubul qatarez a fost indus în eroare de o serie de e-mailuri false provenind de pe domenii precum „fscb-ro.com”, care imitau corespondența oficială a roș-albaștrilor.

În paralel, un e-mail autentic trimis de președintele FCSB, Valeriu Argăseală, conținea datele corecte ale contului din România. Într-un mesaj ulterior, același e-mail a fost însoțit de o adresă falsă care indica un cont din Vietnam. Al-Gharafa nu a detectat neregula și a virat suma în contul greșit. Investigațiile ulterioare au arătat că e-mailurile cu domenii false nu proveneau de pe serverele FCSB, ceea ce exonerează clubul român de orice vină în această fraudă cibernetică. TAS a apreciat însă că Al-Gharafa ar fi trebuit să observe semnele evidente de avertizare, cum ar fi absența semnăturilor digitale și prezența adreselor false.

ADVERTISEMENT

Decizia TAS în litigiul dintre FCSB și Al-Gharafa

În urma analizei, TAS a stabilit că FCSB trebuie să primească suma totală de 6 milioane de euro: 5 milioane reprezentând clauza de reziliere pentru Coman și 1 milion ca penalitate pentru întârzierea plății până la termenul stabilit, 31 iulie 2024. Cererea clubului din București pentru penalități suplimentare sub formă de dobânzi, în valoare de 400.000 euro, a fost respinsă, FIFA confirmând suma finală de 6 milioane de euro.

Președintele FCSB, Valeriu Argăseală, a subliniat că Al-Gharafa trebuia să fie mai atentă și să verifice documentele înainte de a vira banii. TAS a subliniat că, deși clubul qatarez a fost probabil victima unei fraude informatice, ignorarea neregulilor evidente îi face responsabil pentru eroarea financiară. Astfel, cazul lui Florinel Coman a devenit unul dintre cele mai spectaculoase exemple de fraudă informatică în fotbalul internațional, cu un final favorabil pentru clubul român.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
N-a stat la discuții! Decizie radicală a lui Costel Gâlcă în cazul lui...
Fanatik
N-a stat la discuții! Decizie radicală a lui Costel Gâlcă în cazul lui Dobre înainte de Petrolul – Rapid, după scandalul cu suporterii
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să...
Fanatik
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă. Lucescu nu îl băga în seamă”
Rezultate SuperLiga, etapa 11. Echipele de start pentru Petrolul – Rapid. Pe cine...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 11. Echipele de start pentru Petrolul – Rapid. Pe cine au mizat Eugen Neagoe și Costel Gâlcă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!