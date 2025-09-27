TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată

După ce arabii de la Al-Gharafa au virat banii în contul transferului lui Florinel Coman într-un cont din Vietnam, cei de la FCSB au decis să meargă la TAS pentru ca lucrurile să se lămurească. În cele din urmă, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Laussane a publicat pe site-ul oficial motivarea deciziei luate.
Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a publicat recent motivarea completă în cazul transferului lui Florinel Coman (27 de ani) de la FCSB la clubul qatarez Al-Gharafa, dezvăluind cum suma de 5 milioane de euro destinată campioanei României a fost virată inițial într-un cont fără nicio legătură cu clubul din București. Conform documentului TAS, în vara anului trecut Al-Gharafa a activat clauza de reziliere a contractului lui Coman și a încercat să vireze banii în contul oficial al FCSB. Cu toate acestea, clubul qatarez a fost indus în eroare de o serie de e-mailuri false provenind de pe domenii precum „fscb-ro.com”, care imitau corespondența oficială a roș-albaștrilor.
În paralel, un e-mail autentic trimis de președintele FCSB, Valeriu Argăseală, conținea datele corecte ale contului din România. Într-un mesaj ulterior, același e-mail a fost însoțit de o adresă falsă care indica un cont din Vietnam. Al-Gharafa nu a detectat neregula și a virat suma în contul greșit. Investigațiile ulterioare au arătat că e-mailurile cu domenii false nu proveneau de pe serverele FCSB, ceea ce exonerează clubul român de orice vină în această fraudă cibernetică. TAS a apreciat însă că Al-Gharafa ar fi trebuit să observe semnele evidente de avertizare, cum ar fi absența semnăturilor digitale și prezența adreselor false.
În urma analizei, TAS a stabilit că FCSB trebuie să primească suma totală de 6 milioane de euro: 5 milioane reprezentând clauza de reziliere pentru Coman și 1 milion ca penalitate pentru întârzierea plății până la termenul stabilit, 31 iulie 2024. Cererea clubului din București pentru penalități suplimentare sub formă de dobânzi, în valoare de 400.000 euro, a fost respinsă, FIFA confirmând suma finală de 6 milioane de euro.
Președintele FCSB, Valeriu Argăseală, a subliniat că Al-Gharafa trebuia să fie mai atentă și să verifice documentele înainte de a vira banii. TAS a subliniat că, deși clubul qatarez a fost probabil victima unei fraude informatice, ignorarea neregulilor evidente îi face responsabil pentru eroarea financiară. Astfel, cazul lui Florinel Coman a devenit unul dintre cele mai spectaculoase exemple de fraudă informatică în fotbalul internațional, cu un final favorabil pentru clubul român.