TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată

au virat banii în contul într-un cont din Vietnam, cei de la FCSB au decis să meargă la TAS pentru ca lucrurile să se lămurească. În cele din urmă, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Laussane

FCSB, despăgubită cu 6 milioane de euro după ce Al-Gharafa a virat banii într-un cont greșit

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a publicat recent motivarea completă în cazul transferului lui Florinel Coman (27 de ani) de la FCSB la clubul qatarez Al-Gharafa, dezvăluind cum suma de 5 milioane de euro destinată campioanei României a fost virată inițial într-un cont fără nicio legătură cu clubul din București. Conform documentului TAS, în vara anului trecut Al-Gharafa a activat clauza de reziliere a contractului lui Coman și a încercat să vireze banii în contul oficial al FCSB. Cu toate acestea, clubul qatarez a fost indus în eroare de o serie de e-mailuri false provenind de pe domenii precum „fscb-ro.com”, care imitau corespondența oficială a roș-albaștrilor.

În paralel, un e-mail autentic trimis de președintele FCSB, Valeriu Argăseală, conținea datele corecte ale contului din România. Într-un mesaj ulterior, același e-mail a fost însoțit de o adresă falsă care indica un cont din Vietnam. Al-Gharafa nu a detectat neregula și a virat suma în contul greșit. Investigațiile ulterioare au arătat că e-mailurile cu domenii false nu proveneau de pe serverele FCSB, ceea ce exonerează clubul român de orice vină în această fraudă cibernetică. TAS a apreciat însă că Al-Gharafa ar fi trebuit să observe semnele evidente de avertizare, cum ar fi absența semnăturilor digitale și prezența adreselor false.

Decizia TAS în litigiul dintre FCSB și Al-Gharafa

În urma analizei, TAS a stabilit că FCSB trebuie să primească suma totală de 6 milioane de euro: 5 milioane reprezentând clauza de reziliere pentru Coman și 1 milion ca penalitate pentru întârzierea plății până la termenul stabilit, 31 iulie 2024. Cererea clubului din București pentru penalități suplimentare sub formă de dobânzi, în valoare de 400.000 euro, a fost respinsă, FIFA confirmând suma finală de 6 milioane de euro.

Președintele FCSB, Valeriu Argăseală, a subliniat că Al-Gharafa trebuia să fie mai atentă și să verifice documentele înainte de a vira banii. TAS a subliniat că, deși clubul qatarez a fost probabil victima unei fraude informatice, ignorarea neregulilor evidente îi face responsabil pentru eroarea financiară. Astfel, cazul lui Florinel Coman a devenit unul dintre cele mai spectaculoase exemple de fraudă informatică în fotbalul internațional, cu un final favorabil pentru clubul român.