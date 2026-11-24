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Scandalul uriaș izbucnit la finala Cupei Africii pe Națiuni (AFCON 2025), disputată în ianuarie 2026, între Senegal și Maroc a fost tranșat astăzi de TAS. Atunci, Senegal câștiga finala pe teren, însă Maroc a contestat rezultatul din cauza faptului că jucătorii senegalezi au părăsit temporar terenul în semn de protest față de o decizie a arbitrului.

Senegal primește la TAS Cupa Africii pe Națiuni, trofeu pierdut temporar în Maroc

Cazul a ajuns în cele din urmă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), Așadar , de altfel rezultatul stabilit pe teren. Ce s-a întâmplat în finala Senegal – Maroc? Meciul controversat s-a disputat pe 18 ianuarie 2026, la Rabat, în Maroc. La scorul de 0-0, în prelungirile timpului regulamentar, arbitrul a acordat un penalty pentru Maroc, după consultarea VAR.

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Nemulțumiți de această decizie, senegalezii au părăsit terenul în semn de protest, iar meciul a fost întrerupt timp de 15 minute. Într-un mod fenomenal, marocanii au ratat lovitura de la 11 metri, iar Pape Gueye a marcat în prelungiri, Senegal a câștigat cu 1-0 și a ridicat trofeul.

Halucinant, pe 17 martie 2026, Comisia de Apel a Confederației Africane de Fotbal (CAF) a admis contestația Federației Marocane de Fotbal. Forul a considerat că Senegal a încălcat articolul 82 din regulamentul competiției prin părăsirea terenului. În baza articolului 84, Senegal a pierdut meciul la masa verde, cu 0-3, iar Maroc a fost declarat campion al Africii.

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Senegalul a contestat la TAS decizia luată de CAF și a câștigat Cupa Africii pe Națiuni

Cu toate acestea, senegalezii au mers la TAS și au atacat această decizie pe 25 martie, considerând că arbitrul a permis reluarea și încheierea partidei, astfel că nu se impunea ca Senegalul să piardă cu 0-3 la masa verde. Acum, la peste 10 luni de la disputarea finalei, Senegalul redevine campioana Africii, oficial, și bifează al doilea titlu continental. din istoria acestei naționale.