Tatăl a patru copii găsit mort după zile de căutări disperate. Gabriel decedase în Cehia, într-un accident

După ore nesfârşite de îngrijorare, o familie din Maramureş a primit o veste cruntă, la două zile după ce capul familiei a fost dat dispărut. Gabriel, un bărbat de 46 de ani, tată a patru copii şi despre care nu se mai ştia nimic de joi seara, .

ADVERTISEMENT

Familia făcuse apel pe Facebook pentru găsirea lui Gabriel

Gabriel încărcase joi marfă în Germania şi a plecat cu microbuzul către România, dar la un moment dat nu a mai putut fi condamnat. Îngrijorată, familia a făcut apel pe reţelele de socializare pentru găsirea lui, după au urmat ore de chin şi aşteptare. Speranţele rudelor aveau să fie spulberate însă sâmbătăt seara, când a venit vestea îngrozitoare.

În Cehia, pe autostrada I/7, în apropierea localității Hořešovičky, microbuzul Fiat Ducato Maxi, pe care îl conducea Gabriel, s-a ciocnit frontal cu un camion. În urma impactului compatriotul nostru a fost aruncat din mașină și a murit pe loc.

ADVERTISEMENT

Cu doar câteva ore înainte, familia bărbatului făcea un apel disperat pe reţelele de socializare, pentru găsirea acestuia.

„Ioan Gabriel Havrince, născut pe 19 septembrie 1978, plecat din Austria în Germania pentru a aduce mărfuri în România, a dispărut de peste 26 de ore. El conducea un microbuz Fiat Ducato Maxi, înmatriculat W43908M. Familia sa a plecat în Germania să-l caute și a anunțat autoritățile. Se roagă ca Ambasada României din Germania să se implice pentru găsirea lui. El se îndrepta spre România (Satu Mare – Maramureș)”, se arată în mesajul distribuit pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Autorităţile nu au informat familia despre decesul lui Gabriel

Gabriel locuia la Viena şi era tatăl a patru copii. Familia nu a mai reuşit să-l contacteze de joi, de la ora 19.40, când s-a produs accidentul. Ultimul punct în care i-a fost localizat telefonul era la 700 de granţia Germaniei cu Cehia, copii săi deplasându-se acolo, pentru a-i da de urmă.

ADVERTISEMENT

Cum autorităţile din Cehia sau România nu au contactat familia, rudele au pus cap la cap informaţiile apărute în presa cehă şi a pozelor de la accident. Ultima literă de pe plăcuţa de înmatriculare, jenţile de aluminiu şi alte câteva detalii i-au făcut pe copii să meargă la secţia de poliţie, unde au primit confirmarea că .