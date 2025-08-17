News

Tatăl a patru copii găsit mort după zile de căutări disperate. Gabriel decedase în Cehia, într-un accident

Un apel disperat s-a transformat într-o tragedie. Gabriel, un român tată a patru copii a murit în accident pe drumul spre România.
Daniel Spătaru
17.08.2025 | 10:52
Tatal a patru copii gasit mort dupa zile de cautari disperate Gabriel decedase in Cehia intrun accident
Dat dispărut de familie, Gabriel a fost găsit mort în Cehia Foto: colaj Fanatik

După ore nesfârşite de îngrijorare, o familie din Maramureş a primit o veste cruntă, la două zile după ce capul familiei a fost dat dispărut. Gabriel, un bărbat de 46 de ani, tată a patru copii şi despre care nu se mai ştia nimic de joi seara, a murit într-un accident în Cehia.

ADVERTISEMENT

Familia făcuse apel pe Facebook pentru găsirea lui Gabriel

Gabriel încărcase joi marfă în Germania şi a plecat cu microbuzul către România, dar la un moment dat nu a mai putut fi condamnat. Îngrijorată, familia a făcut apel pe reţelele de socializare pentru găsirea lui, după au urmat ore de chin şi aşteptare. Speranţele rudelor aveau să fie spulberate însă sâmbătăt seara, când a venit vestea îngrozitoare.

În Cehia, pe autostrada I/7, în apropierea localității Hořešovičky, microbuzul Fiat Ducato Maxi, pe care îl conducea Gabriel, s-a ciocnit frontal cu un camion. În urma impactului compatriotul nostru a fost aruncat din mașină și a murit pe loc.

ADVERTISEMENT

Cu doar câteva ore înainte, familia bărbatului făcea un apel disperat pe reţelele de socializare, pentru găsirea acestuia.

„Ioan Gabriel Havrince, născut pe 19 septembrie 1978, plecat din Austria în Germania pentru a aduce mărfuri în România, a dispărut de peste 26 de ore. El conducea un microbuz Fiat Ducato Maxi, înmatriculat W43908M. Familia sa a plecat în Germania să-l caute și a anunțat autoritățile. Se roagă ca Ambasada României din Germania să se implice pentru găsirea lui. El se îndrepta spre România (Satu Mare – Maramureș)”, se arată în mesajul distribuit pe Facebook.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Autorităţile nu au informat familia despre decesul lui Gabriel

Gabriel locuia la Viena şi era tatăl a patru copii. Familia nu a mai reuşit să-l contacteze de joi, de la ora 19.40, când s-a produs accidentul. Ultimul punct în care i-a fost localizat telefonul era la 700 de granţia Germaniei cu Cehia, copii săi deplasându-se acolo, pentru a-i da de urmă.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

Cum autorităţile din Cehia sau România nu au contactat familia, rudele au pus cap la cap informaţiile apărute în presa cehă şi a pozelor de la accident. Ultima literă de pe plăcuţa de înmatriculare, jenţile de aluminiu şi alte câteva detalii i-au făcut pe copii să meargă la secţia de poliţie, unde au primit confirmarea că tatăl lor a murit în accident.

ADVERTISEMENT
Începe lupta pentru una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Putin și...
Fanatik
Începe lupta pentru una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Putin și NATO se pregătesc de confruntare. Trump, implicat în planurile de cucerire?
Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare....
Fanatik
Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare. Ce spune Radu Burnete de pensii şi salarii
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost redeschis....
Fanatik
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost redeschis. Cum arată unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!