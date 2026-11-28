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FC Voluntari și CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 17-a din SuperLiga. Confruntarea dintre cele două formații a oferit însă și o poveste aparte. Un tată și fiul său au fost adversari în staff-urile tehnice ale celor două echipe.

Tată contra fiu la FC Voluntari – CFR Cluj 0-0. Povestea inedită din culisele partidei

. Dacă fotbaliștii celor două formații nu au reușit să găsească drumul spre gol, duelul de pe stadionul „Anghel Iordănescu” a avut o miză aparte pentru doi dintre membrii staff-urilor tehnice.

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Este vorba despre Gabriel Mărgărit, antrenorul secund al lui , și fiul său, Alexandru Alin Mărgărit, care ocupă funcția de preparator fizic la gruparea ilfoveană.

Cei doi împărtășesc aceeași pasiune pentru fotbal, însă, pentru 90 de minute, interesele profesionale i-au transformat în adversari. Fiecare și-a dorit victoria echipei la care activează, indiferent de legătura de familie.

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Nici tatăl, nici fiul nu au avut câștig de cauză

Duelul din familia Mărgărit s-a încheiat fără un câștigător. FC Voluntari și CFR Cluj au remizat alb, astfel că atât tatăl, cât și fiul au fost nevoiți să se mulțumească cu un singur punct. Dincolo de rezultatul de pe tabelă, confruntarea dintre cei doi reprezintă una dintre poveștile mai puțin obișnuite ale fotbalului românesc, în care legăturile de familie trec în plan secund atunci când vine vorba despre responsabilitățile profesionale.

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