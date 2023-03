Tata luʼ Tata Puiu, dar și al lui Edi Iordănescu. „I-am dat binecuvântarea. Ne calificăm la Euro!” Reportaj de suflet cu duhovnicul Generației de Aur. Exclusiv

FANATIK a fost la Mănăstirea Dumbrava de lângă Cluj pentru o discuție impresionantă cu Părintele Vasile Crișan, considerat duhovnicul Generației de Aur. Înainte de o nouă campanie de calificare a naționalei, omul care i-a spus pentru prima oară „Tata Puiu” lui Anghel Iordănescu vine cu dezvăluiri de suflet și de viață despre oamenii pe care România fotbalistică după zeci de ani.

Reportaj de suflet cu duhovnicul Generației de Aur, dar și al lui Edi Iordănescu: „Răbdare, răbdare! O să vedeți că nu o să vă pară rău! Așa e la Părinte mereu”

Ajungem la Mănăstirea Dumbrava cu câteva minute mai devreme decât stabilisem cu Părintele Vasile Crișan. Venim de la București, așa că era nevoie de o marjă mai mult decât decentă ținând cont că aveam aproape 450 de kilometri în față. Cu o mare „necunoscută”, Valea Oltului, unde parcă se lucrează dinainte să curgă Oltul pe acolo…

Dumbrava e la 47 de kilometri de Cluj Napoca, la limita dintre județele Cluj și Alba. Dăm de o oază de verdeață, un colț de Rai. Și nu e nicio exagerare. Îl anunțăm pe Părinte că am ajuns și cere răbdare. Avem suficientă. Dăm un ocol să vedem minuni. Părintele Vasile este considerat îngerul copiilor. În fotbal e cunoscut ca duhovnicul Generației de Aur din America 1994. Avea cam 25 de ani pe atunci, era preot în București.

Acum, la ușa biroului de la Mănăstire, îl așteaptă mulți. Unii pentru un sfat, alții pentru o binecuvântare, mulți doar să-l salute. Nu știm cât durează, dar nu contează. O măicuță vrea să ne liniștească: „Răbdare, răbdare! O să vedeți că nu o să vă pară rău! Așa e la Părinte mereu. Dar el schimbă o vorbă cu toți. Merită așteptarea… O să aflați lucruri minunate”.

Fanul-surpriză de la Dumbrava: „Trebuie ca Dorinel să promoveze cu Oțelul. E de-al nostru!”

Avem parte de un dialog neașteptat înainte să ne primească Părintele Vasile afară, în natură, pe banca din față, unde Maica Domnului este sculptată în lemn! Unul dintre ajutoarele Părintelui e foarte pasionat de fotbal. Știe tot! Și nu doar din SuperLiga. E informat de ce se întâmplă cu Oțelul lui Dorinel Munteanu în Divizia B, ce șanse are Dinamo, cum au bătut vecinii de la Ocna Mureș, în Cupă, pe Chindia lui Toni Petrea! Ați putea crede așa ceva?

„Trebuie ca Dorinel să promoveze cu Oțelul. E de-al nostru!”, ne spune el ca un fan pătimaș. Ușor-ușor, se golește zona. Femeile bătrâne împletesc sarmalele de duminică. Părintele Vasile vede revista FANATIK din mâna noastră. . Poate fi o „parolă” de ajutor, dar sigur nu e… „M-am documentat și eu când m-ați anunțat că veniți. Vă așteptam cu drag!”, sunt cuvintele de întâmpinare. De aici îl lăsăm pe el la catedra spirituală la care stă de zeci de ani.

Fiecare dintre noi are păcatele lui, greșelile lui… Ca și fotbalist, vă dați seama, ești o vedetă, ești cineva… Dar pe mine nu m-a interesat treaba asta. Eu am mers mai departe și am vrut să știu ce e în sufletul fiecăruia. Am vrut să cunosc omul din fiecare, Lumina lui Hristos din fiecare” – Părintele Vasile Crișan

Părintele Vasile Crișan: „Lui Tata Puiu nu i-a convenit la început acest nume pe care i l-am dat, dar așa i-a rămas”

„Dintre toți, eu l-am cunoscut prima dată pe Ilie Dumitrescu înainte de acel Campionat Mondial din 1994. Părinții lui erau credincioși, mama lui mergea pe la mănăstiri, pe la Cernica. Prin Ilie Dumitrescu am ajuns să-i cunosc apoi pe ceilalți de la echipa națională. Așa am ajuns să-l întâlnesc pe . Era foarte strict în acea vreme, nu mișca nimeni în fața lui, că erau Hagi, Dan Petrescu sau Gică Popescu. Am găsit o rânduială și reguli clare la echipa națională.

Ei vezi, Dumnezeu așa a lucrat că am ajuns să-i cunosc mai târziu pe toți și să ne apropiem sufletește unul de altul. Le-am explicat ce înseamnă rugăciunea, le-am spus că au nevoie de Dumnezeu în tot ceea ce fac. Nu pot spune că nu erau credincioși, dar erau multe lucruri pe care nu le știau.

Sunt convins că fiecare om are o credință în Dumnezeu, dar nu putem noi măsura cât de mare sau de mică e aceasta. Ca să revin, nu erau toți așa credincioși ca Tata Puiu, și-mi amintesc că nu i-a convenit la început acest nume pe care i l-am dat, dar așa i-a rămas. Tata Puiu chiar era tatăl tuturor la acea echipă națională”.

Mi-au plăcut mult și Chivu, și Lobonț. Îl apreciez foarte mult și pe Dani Coman că trece des pe la noi. Vine cu mașina încărcată, aduce alimente, tot ce poate. Când Gaz Metan exista, ne ajuta mult și fostul președinte Vali Iordănescu. I-am cunoscut și pe Nicușor Stanciu, pe Daniel Niculae de la Rapid, pe Marius Niculae, mulți, mulți…” – Părintele Vasile Crișan

„Au înțeles că degeaba ești fotbalist, ești cunoscut și ai bani. Important e ce are fiecare în suflet și în inimă”

Părintele detaliază cu o voce calmă și caldă ce înseamnă apropierea dintre un preot și un enoriaș. „Poți să ai credință în Dumnezeu și să nu știi să ți-o manifești. Trebuie să ai un îndrumător. Eu asta am făcut, am fost ca un îndrumător pentru ei. Ca și cum îndrumi un elev într-ale școlii, așa și fiecare om are nevoie de un îndrumător spiritual pentru a merge pe această cale a credinței. M-am mirat cum au pornit unii pe calea credinței, vă spun sincer. Mă mir și acum de Bogdan Stelea, de Iulian Filipescu, pe care l-am și cununat… L-am cununat și pe .

Apoi… Dorinel Munteanu este și acum foarte apropiat de noi. Toți au înțeles că degeaba ești fotbalist, ai un nume, ești cunoscut și ai bani. Nu valorează foarte mult, ci important e ce are fiecare în suflet și în inimă. Asta am încercat să le arăt și să-i învăț. E adevărat că am simțit și răceală la unii vizavi de credință… Pot spune că erau neinteresați, nimic mai mult”.

„Bogdan Stelea a participat la slujbe de exorcizare și a rămas marcat”

„Aș vrea să vorbesc puțin și de … De el tare m-am atașat… A participat la multe slujbe, inclusiv la slujbe de exorcizare, de dezlegare. A rămas foarte marcat de ce a văzut acolo… Într-adevăr, el a avut unele probleme, dar acele slujbe au produs un impact foarte mare asupra lui.

Fiecare are problemele lui. Și chiar dacă ești într-o familie, până la urmă și soțul, și soția au și propria intimitate. Eu am fost omul acela care am știut să mă apropii de ei, să fie cu fiecare, să mă cobor la neputința fiecăruia și să-i ascult. Aceste lucruri au făcut să ne apropiem foarte mult unii de alții. Dar vreau să vă spun că băieții din Generația de Aur erau mai mult decât idoli pentru oameni în vremea aceea. Unii îl adorau mai mult pe Hagi decât pe… Nici nu știu ce exemplu să dau. Hagi era însă, cum e și acum, un om foarte modest”.

„La sfințirea bisericii, pe Tata Puiu l-au urcat în caleașcă și a început să plângă!”

„Le-am făcut o slujbă la București înainte de plecarea la Mondialul din Statele Unite. Îmi aduc aminte că mergeam în cantonament la Săftica. Doamne ferește-mă, nu putea intra nimeni! Niciun cunoscut, nici un aparținător, nimeni. Păi ce să discuți cu Tata Puiu? Nu o prea primea nici pe soția sa, Valeria… Era disciplină, disciplină, așa cum scrie la carte.

Și apropo de Tata Puiu, când am sfințit biserica din localitate, în 1995 parcă, a venit cu unii dintre jucători. A fost prima oară când Tata Puiu a participat la o sfințire de biserică. Era episcop la Alba Iulia Preasfințitul Andrei. La țară, cum e tradiția, sfințirea unei biserici e un eveniment unic.

Episcopul era așteptat la intrarea în sat cu o trăsură, cu o caleașcă, iar în față mergeau, pe cai, băieți îmbrăcați în costume tradiționale. Țin minte că în trăsură a urcat și Tata Puiu și a început să plângă! Nu-i venea să creadă! El este omul pe care cu greu îl urnești să vină sau să facă ceva. Dar atunci a venit și a fost foarte impresionat. Au fost mulți de la echipa națională la acea sfințire din Dumbrava”.

Părintele Vasile Crișan de la Dumbrava: „Nu l-am lăsat pe Dorinel să cedeze când a avut problemele cu alcoolul. Acum e un om care și-a revenit complet”

„Doar Dumnezeu știe dacă se va mai naște o altă Generație de Aur în fotbalul nostru. Eu i-am dat mereu fiecăruia să spună măcar o rugăciune și asta a fost foarte important pentru ei. Unii se și spovedeau, mă căutau mereu, mă mai caută mulți. Cel mai des vorbesc cu cei cărora le sunt duhovnic și se spovedesc și acum. Familia Iordănescu este foarte apropiată de noi, nu doar Tata Puiu, ci și Edi și ceilalți frați ai lui.

Dorinel Munteanu este de asemenea foarte apropiat de noi la Dumbrava. Vine des aici, venea și mai des când era la CFR. Cunoaște maicile, copiii, mănăstirea, totul… E familiarizat. A venit și când a avut problemele despre care se știe cu alcoolul. A trecut prin momente extraordinar de grele atunci. Nu l-am lăsat eu să cedeze, pentru că asta înseamnă legătura duhovnicească dintre Părinte și copil.

Fiecare are căderile lui. Asta e greșeala de multe ori la români. Când vezi un om căzut, să nu treci nepăsător pe lângă el, ci să încerci să-l ajuți. Actuala soție a lui Dorinel a fost lângă el și l-a ajutat foarte mult. Mă impresionează cât de mult s-a întors către Dumnezeu după acea problemă și cât de mult se roagă. Vă spun sigur că Dorinel Munteanu este acum un om care și-a revenit complet!”, dezvăluie Părintele Crișan.

„Iulian Filipescu se roagă noaptea și citește din Psaltire”

„I-am învățat pe toți multe lucruri despre biserică. Ei stăteau cu fetele, nu erau cununați. Un om care iar m-a surprins foarte tare a fost Iulian Filipescu. Cred că nimeni nu credea despre el, care era așa, mai de viață, că va deveni un tip atât de credincios. El se roagă foarte mult noaptea, citește din Psaltire. Da, credeți-mă, vă spun amănuntul ăsta.

Costel Gâlcă este un alt om care s-a schimbat foarte mult datorită credinței. Vorbește numai cu Doamne ajută! Așa e el. Are o familie minunată”.

Din familia noastră de la Dumbrava face parte și Sorin Corpodean, care este de la noi din zonă. Și soția, și toți membrii familiei sunt apropiați de noi. Apropo de arbitri, i-am cunoscut și pe Ovidiu Hațegan, și pe Octavian Șovre din Oradea, care s-a retras. Noi nu chemăm pe nimeni, vin ei singuri la noi. De Dumnezeu avem nevoie toți” – Părintele Vasile Crișan

Mănăstirea a fost ridicată pe locul unde în 1733 preotul satului a fost ars de viu!

A rămas în memoria multor pasionați de sportul-rege că Mănăstirea Dumbrava ar fi, de fapt, a fotbaliștilor. Părintele Vasile ne dă toate amănuntele. „Mulți spun că Dumbrava este mănăstirea fotbaliștilor, că ei ne-au dat bani să o ridicăm. Da, e adevărat că unii au dat, dar nu se poate spune că doar fotbaliștii au donat. Tata Puiu a contribuit cel mai mult din punct de vedere financiar. Numele unora sunt trecute în pisania din biserică. Dar au fost multe lacrimi, multă sudoare, multe greutăți… Ce vedeți acum e lucrarea lui Dumnezeu!

A durat ceva să o construim, pentru că aici unde e mănăstirea nu exista absolut nimic. Era pășunea animalelor, iar oamenii din sat își aduceau vitele. Eu doream să o fac mai jos, în vale, pentru că aici curenții sunt foarte puternici. Ca să descoperim după ce am ridicat mănăstirea că, la 1733, preotul a fost ars de viu exact pe acest loc! Atunci erau probleme cu trecerea la greco-catolicism”.

„Lui Edi i-am zis să se împărtășească înainte de tragerea la sorți din Germania ca să avem o grupă ușoară. Ne calificăm! Nici nu-mi fac probleme”

„Foarte mulți jucători sau oameni din fotbal vin la Dumbrava doar pentru a-mi cere un sfat. Dacă e bine să meargă unde au oferte, dacă trebuie să continue unde sunt… Bineînțeles că nu suntem noi acum atoateștiutori, dar ne rugăm la Dumnezeu să dea fiecăruia gândul bun și decizia cea mai bună. Eu am încercat și încerc să fiu pentru ei un Părinte rugător către Părintele Ceresc pentru ei și pentru familiile lor.

Uite și cu Edi. I-am zis să se spovedească și să se împărtășească înainte de tragerea la sorți din Germania ca să avem o grupă ușoară. Avem o grupă din care eu zic că ne calificăm. Nici nu-mi fac probleme! Și bine că nu a plecat de la națională, cum doreau unii… Oricum, eu nici nu-i dădeam binecuvântarea să plece, așa cum i-am dat-o când a venit la echipa națională… L-am binecuvântat și acum și i-am zis că ne calificăm! Și Răzvan Burleanu a fost la Dumbrava, așa discret, și ne-a dat cadouri și tricouri”, mai dezvăluie Părintele.

Cum l-a cunoscut personal pe Messi la Barcelona. „Un om foarte liniștit, modest”

Și o poveste pe care nu ne așteptam să o auzim. Preotul Vasile Crișan l-a cunoscut personal pe ! „Am pe cineva din Spania care este foarte cumsecade și care a ajuns un om de afaceri foarte greu, ca să mă exprim așa… El m-a dus acolo, are niște magazine la Barcelona și așa l-am cunoscut pe Leo Messi, pe care mai toți îl vedem doar la televizor. Să știți că Messi mi-a făcut o părere deosebită. Este un băiat foarte liniștit, modest, nici nu zici că e legenda de care vorbește toată lumea”.

Exemplul care ne cutremură. „Doar gândiți-vă câteva secunde la ce spune Mihai Neșu!”

Nu prea știam cum să încheiem. A fost o discuție lungă, caldă, în soarele rătăcit. Providențial, Părintele vine cu un exemplu care ne furnică de câte ori ne gândim la el. „ . L-am cunoscut după accidentul teribil. Am rămas extrem de impresionat. A spus că paralizia a fost pentru el un dar de la Dumnezeu! Mai poți să adaugi ceva? Vrea să ne arate care e direcția corectă în viața asta. Și dacă nu-l crezi pe Mihai, înseamnă că nu ai nimic sfânt”…

Mircea Lucescu ajută foarte mult casa de bătrâni. A făcut-o întotdeauna. A făcut-o și Victor Hexan, fostul maseur de la națională, care a lucrat cu Lucescu la Șahtar. Aaa… Și Dario Srna de la Șahtar a avut grijă de noi” – Părintele Vasile Crișan

Povestea „blonzilor” de la Mondialul din 1998. „O să vă ia Dumnezeu darul”

„Nu am fost de acord cu ce au făcut la Mondialul din 1998 din Franța. Le-am spus-o și lor. Sfântul Apostol Pavel spune că de alergi în arenă toate trebuie să le faci cu rânduială. Fotbalul nu este un păcat. Le-am zis că nu e bine să-și ducă până la capăt intenția de a se vopsi blonzi. «O să vă ia Dumnezeu darul!», asta le-am transmis. Dacă nu făceau treaba asta, ajungeau departe la acel Mondial. Poate mai sus decât în 1994! Tata Puiu a încercat să-i convingă, dar nu a putut. Le-am spus la telefon că nu fac bine… Și le-am dat exemplul lui Irod cu Ioan Botezătorul. Când i s-a cerut capul Sfântului Ioan și a trebuit să-și țină promisiunea.

Apoi, când m-am întâlnit cu ei după ce au venit de la Mondial, când i-a eliminat Croația, le-am reamintit ce le transmisesem când erau acolo. Niciun «blond», ca să zic așa, nu a zis nimic. Mucles!”, povestește Părintele de la Dumbrava.

„Camora e cel mai simpatic, îmi spune mereu: «Părinte, îmi dai ce să rog și eu rog în fiecare seară»”

Pentru că tot e Clujul aproape de Dumbrava, foarte mulți de la CFR vin la mănăstire. „Și Dan Petrescu a fost pe la noi, și , care a avut acea cumpănă de sănătate în vară. I-a trecut glonțul pe lângă ureche, dar acum trebuie să schimbe ceva.

De obicei toți vin sau mă sună când au meciuri grele. Dar eu le transmit că de Dumnezeu au nevoie mereu, nu doar când e greu! Vreau să vă spun și de Mario Camora. Eu i-am botezat copilul și l-am cununat. Să vedeți cum se roagă Mario Camora… El e romano-catolic, dar îmi spune mereu că există un singur Dumnezeu. Camora e foarte simpatic când îmi zice șoptit: «Părinte, îmi dai ce să rog și eu rog în fiecare seară!» e un băiat deosebit și un caracter incredibil.

Cristi Balaj vine și el. Sunt mulți care vin. Uite, și Daniel Stanciu, care a fost la CFR și s-a dus acum parcă la FC Argeș, trece pe la noi când e în zonă”.

„Gigi Becali a ajutat copiii și bătrânii de aici cu câteva miliarde. I-a arătat Dani Coman un filmuleț”

Avem și o curiozitate legată de Gigi Becali, patronul de la FCSB, un fanatic al credinței. „Gigi Becali a ajutat foarte mult copiii de la noi de la mănăstire. El știa de Dumbrava, dar nu știa prea multe. Dani Coman i-a arătat un filmuleț cu casa de copii de aici și a început să plângă când a văzut. A ajutat copiii și bătrânii cu câteva miliarde. Imediat!

Și, ori de câte ori am avut nevoie, a sărit să ne ajute. Aici suntem vreo 300 cu toții, iar când au fost problemele cu Covid-ul ne-a trimis medicamente, tot ce era necesar. Ăsta e Gigi Becali! Poa’ să zică cine ce-o zice, cine ce-o vrea de el, dar Gigi Becali îl are pe Dumnezeu în inima lui. Dacă alții ar face măcar un sfert din ce face Gigi Becali, țara asta ar arăta altfel”, mai spune Vasile Crișan.

Sfatul Părintelui Crișan pentru noua generație: „Muncă, rugăciune și credință! Degeaba vrei tu să fii altcineva, dacă nu muncești în ziua de azi! Fără Dumnezeu nu poți face nimic!”