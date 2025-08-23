News

Tată şi fiu, morţi pe Lacul Snagov după ce au fost surprinşi de furtună. Bilanţul total al vijeliilor a urcat la trei victime

Furtuna de vineri seara a făcut trei victime. Un bărbat şi fiul său şi-au pierdut viaţa pe Lacul Snagov, unde se plimbau cu caiacul.
Daniel Spătaru
23.08.2025 | 08:32
Tata si fiu morti pe Lacul Snagov dupa ce au fost surprinsi de furtuna Bilantul total al vijeliilor a urcat la trei victime
Căutarea celor două persoane dispărute pe Lacul Snagov a durat toată noapte Foto: arhiva ISU

Două persoane și-au pierdut viața vineri seara, pe Lacul Snagov, după ce au fost surprinși de furtuna care s-a abătut asupra Capitalei şi judeţului Ilfov. Cei doi se aflau cu un caiac în larg şi nu s-au mai putut întoarce la mal.

Tatăl şi fiul ieşiseră cu caiacul, la o plimbare pe lac

Bilanţul actualizat al furtunii de vineri seara indică faptul că trei persoane au murit. Un adolescent a decedat în Argeş, după ce a fost lovit de bucăţi desprinse dintr-un acoperiş, iar pompierii IGSU au anunţat sâmbătă dimineaţa moartea a încă două persoane.

Cei care şi-au pierdut viaţa pe Lacul Snagov erau tată şi fiu şi ieşiseră cu caiacul la o plimbare de agrement. Dispariţia lor a fost semnalată la numărul unic de urgenţă 112, iar scafandrilor le-a luat mai bine de şase ore până să le găsească trupurile.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice, pe parcursul nopții, pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost solicitați să intervină pentru căutarea a două persoane ce au fost surprinse de furtună în timp ce desfășurau activități de agrement pe lacul Snagov.

Scafandrii i-au căutat pe cei doi cu sonare, mai bine de şase ore

Scafandrii din cadrul ISU B-IF, alături de echipaje de specialitate din cadrul Poliției Transporturi şi de voluntari, au procedat la căutarea celor două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice.

În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul prezent la fața locului.

Am intervenit cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă (tractată de o autospecială de stingere), un punct de comandā mobil și două echipaje de prim ajutor”, se arată într-un comunicat al ISU Bucureşti-Ilfov.

ANM a emis vineri seara avertizări nowcasting cod portocaliu și galben de vreme severă pentru municipiul București și mai multe localități din județele Ilfov, Argeș, Dâmbovița, Iași, Brașov, Vâlcea, Arad și Timiș, iar cetăţenii au primit mesaje Ro-Alert, pentru a se adăposti de furtună.

