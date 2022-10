Tataee de la B.U.G Mafia, mărturisiri emoționante din familie. Unul dintre copiii lui are autism

Tataee de la B.U.G Mafia, cunoscut și ca Tata Vlad sau ca Vlad Irimia, pe numele real, a făcut mărturisiri emoționante despre familia lui, după ce de cinci ani s-au stabilit în Spania.

Unul dintre copiii lui Tataee de la B.U.G Mafia are autism. Cum se simte cel mic

respectiv trei băieți și o fată. Cel mai mic dintre fii a venit pe lume în 2020 și a fost diagnosticat cu autism, așa cum a dezvăluit Tataee.

Mezinul familiei, Gavril George, nu are o formă gravă a afecțiunii, dar este sub tratament. Solistul este de părere că și el, în copilărie, a avut autism, urmărind evoluția băiețelului.

”Unul dintre copiii noștri are autism, e autist și cred că am avut și eu. Urmărind evoluția lui, cred că am avut și eu o formă un pic mai ușoară decât a lui, nu că el ar avea o formă complicată, din fericire pentru noi.

Nu e o boală! Nu e o boală! Deși beneficiază de tratament majoritatea copiilor cu autism nu se știe dacă tratamentul funcționează”, a mărturisit Tataee

Cum acționează autismul

Interpretul a spus și cum funcționează autismul. față de cum sunt observate în general, de restul lumii.

Dincolo de afecțiune, fiul lui Tataee este un copil la fel ca toți ceilalți, chiar foarte fericit și inteligent.

”Diferența față de noi este că văd altfel și percep altfel lucrurile. Atât! În rest, copilul nostru este foarte fericit, foarte inteligent.

Einstein a fost autist, după cum spuneam eu am fost autist, mulți oameni foarte inteligenți au fost autiști. Au văzut altfel lucrurile și poate asta i-a făcut să fie mai speciali.

În momentul în care renunți la treaba asta, să fie ca noi, copiii să ne urmeze pașii, că toți avem obsesia asta….ar trebui să renunțăm la asta, pentru că ei vor decide”, a mai spus artistul.