Tatăl adolescentului mort după o baie în piscină e convins că fiul său putea fi salvat: “Paracetamol și apă rece puteam să îi dau și eu”

Tatăl lui Sorin Nazîru, tânărul fotbalist de 16 ani care a murit după o baie în piscină, a împărtășit din gândurile și trăirile sale. Din spusele acestuia, este foarte dezamăgit de sistemul medical și dorește doar ca cineva să plătească pentru greșeală.

„Nu a fost tratat și consultat cum trebuie”

Marian Nazîru, tatăl lui Sorin, se pregătește de parastasul de 40 de zile al fiului. Pe de altă parte, acesta nu dorește să se pronunțe și rămâne rezervat. Bărbatul povestește cum a trebuit să spună, în detalii, parcursul fiului ca anchetatorii să aibă toate posibilele piste ce ar fi putut duce la decesul băiatului.

„Noi am făcut un istoric de la primul simptom și până la ultima suflare, a trebuit să spunem pașii pe care i-a parcurs. Ne-au întrebat traseul, am spus orice amănunt, și dacă a mâncat un sandviș la fast food trebuia să spunem. Noi nu am acuzat pe nimeni. Dacă au găsit probleme la piscină, asta nu înseamnă că de acolo a luat bacteria. S-au tras doar concluzii, noi nu am declarat nimic”, a spus, pentru gandul.ro, tatăl fotbalistului.

Tatăl lui Sorin nu dorește răzbunare, ci vrea doar ca cineva să plătească pentru greșelile ce au dus la . Bărbatul este convins că fiul său putea fi salvat dacă era tratat și consultat așa cum trebuie, încă de la primele simptome.

„Singura noastră concluzie a fost aceea că nu a fost tratat și consultat cum trebuie. Nu neapărat cei de la piscină sunt de vină, ci spitalul, sistemul, care te tratează cu indiferență. Nu vreau să știu cine a greșit, doctor, asistentă medicală, patron sau măturător, că înapoi nu mi-l mai aduce nimeni, dar dacă cineva a greșit, este important să plătească, ar fi singura mea mulțumire sufletească”, a mai declarat bărbatul.

„Un om sănătos nu poate să moară în patru zile”

De asemenea, acesta a declarat, pentru sursa citată, faptul că nu înțelege cum un virus, o bacterie, a putut să-l doboare pe fiul său, care . De asemenea, cei neglijenți ar fi fost medicii de la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat.

„Era sănătos tun, nu a luat niciodată medicamente, de când s-a născut nu a avut nicio problemă medicală. Un om sănătos nu poate să moară într-o săptămână, mai ales tânăr, și încă a rezistat săracul, ziceau doctorii că, dacă era altul, nu rezista 24 de ore. El a rezistat patru zile.

Dacă îi făceau analize concrete de prima dată, poate mai avea o șansă, dar a fost plimbat de colo până colo. Medicii de la Institutul «Matei Balș» (unde a fost transferat de la Spitalul din Râmnicu Sărat – n.r.) și-au făcut meseria, și-au dat toată silința, au fost profesioniști, dar a venit la ei prea târziu, era în ultima fază”, a mai spus Marian, pentru sursa citată.

Mai mult de atât, tatăl lui Sorin susține că băiatul lui a fost diagnosticat cu insolație fără prea multe investigații. Copilul ar fi avut temperatură 39 și în urma unui apel la Urgențe, i s-a recomandat Paracetamol și apă rece.

„Au zis că are insolație. Avea temperatură 39, am sunat prima dată la Urgențe și i-au dat tratament telefonic. Paracetamol și apă rece puteam sa îi dau și eu. A doua zi, l-am dus cu mașina noastră personală la spital, i-au făcut o perfuzie și l-au trimis acasă”, a adăugat Marian Nazîru.

Sfâșiat de durere, bărbatul nu-și dorește nimic altceva decât dreptate. Nu așteaptă bani de pe urma daunelor morale, ci vrea doar să se facă dreptate, iar cei ce au greșit în acest caz, să plătească cu propria libertate.

”Nu le cer bani, nu am pretenții, trebuie să plătească cu libertatea. Nu mai vreau să pățească și alte persoane același necaz. Este o vorbă românească, vai de părintele care-și pierde copilul! Îmi zic că mâine o să fie mai bine, dar parcă este mai rău ca ieri”, a mai adăugat Marian Nazîru.