Sport

Tatăl adoptiv al lui Ștefan Baiaram, uluit de decizia luată de Rădoi pentru Craiova – Bașakșehir: „E o surpriză! Mai mult nu vreau să vorbesc”. Video

Tatăl lui Ștefan Baiaram a vorbit pentru Fanatik înainte de U Craiova - Bașakșehir. Cum a reacționat când a aflat ce se întâmplă cu fiul său
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste, Cristian Măciucă
28.08.2025 | 20:17
Tatal adoptiv al lui Stefan Baiaram uluit de decizia luata de Radoi pentru Craiova Basaksehir E o surpriza Mai mult nu vreau sa vorbesc Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
3 poze
Vezi galeria
Tatăl adoptiv al lui Ștefan Baiaram, uluit de decizia luată de Rădoi pentru Craiova - Bașakșehir: „E o surpriză! Mai mult nu vreau să vorbesc”. FOTO: Fanatik

Mirel Rădoi (44 de ani) a decis să îl forțeze pe Ștefan Baiaram (22 de ani) în Craiova – Bașakșehir, returul play-off-ului Conference League. Vedeta oltenilor era incertă înaintea decisivului de pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Ștefan Bairam, după ce a aflat că fiul său e titular în Craiova – Bașakșehir: „E o surpriză și pentru mine”

Ștefan Baiaram, cel mai bun fotbalist al Craiovei în acest start de sezon, era incert pentru duelul cu Istanbul BB. Atacantul a ieșit accidentat din partida cu Petrolul și avea șanse mici să evolueze împotriva turcilor.

Mirel Rădoi a decis să-l forțeze însă pe Baiaram, care e titular în U Craiova – Bașakșehir. Este cel mai important meci din istoria clubului din Bănie, care n-a jucat niciodată în grupele unei competiții europene. Până și Gigi Burticioiu, tatăl adoptiv al lui Baiaram, a rămas surprins să își vadă fiul titular.

ADVERTISEMENT

,,Sincer nu știam că o să fie titular. E o surpriză și pentru mine pentru că nu am vorbit cu el acum înainte de meci. E o bucurie mare pentru că suntem în număr mare pe stadion din familie.

A venit și o rudă din Italia. Sper să facă un meci bun. Mai mult nu vreau să vorbesc, ne putem nu auzi după meci”, a declarat tatăl adoptiv al lui Ștefan Baiaram, în exclusivitate pentru FANATIK. 

ADVERTISEMENT
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza...
Digi24.ro
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19

Cum a apărut vedeta oltenilor la încălzire

Reporterii FANATIK se află pe „Ion Oblemenco” pentru duelul dintre U Craiova și Istanbul BB. Aceștia l-au surprins la încălzire pe Ștefan Baiaram. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani poartă un bandaj la genunchiul stâng pentru a se proteja.

ADVERTISEMENT
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă...
Digisport.ro
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
  • Primul „11” al Universității Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram

Ștefan Baiaram, la încălzire

FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa...
Fanatik
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Exclusiv
Giovanni Becali, despre transferul unuia dintre cei mai talentaţi jucători români: “Pe Mutu...
Fanatik
Giovanni Becali, despre transferul unuia dintre cei mai talentaţi jucători români: “Pe Mutu îl promisesem la Inter! A trebuit să le dau altceva”
Fanatik SuperLiga, vineri, 29 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 29 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Pariul nebun pus de Gigi Becali cu Florin Prunea: 'Băi, Florine, dacă iese,...
iamsport.ro
Pariul nebun pus de Gigi Becali cu Florin Prunea: 'Băi, Florine, dacă iese, îți dau și ție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!