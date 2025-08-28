Tatăl adoptiv al lui Ștefan Baiaram, uluit de decizia luată de Rădoi pentru Craiova – Bașakșehir: „E o surpriză! Mai mult nu vreau să vorbesc”. Video

Mirel Rădoi (44 de ani) a decis să îl forțeze pe Ștefan Baiaram (22 de ani) în Vedeta oltenilor era incertă înaintea decisivului de pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Ștefan Bairam, după ce a aflat că fiul său e titular în Craiova – Bașakșehir: „E o surpriză și pentru mine”

Ștefan Baiaram, cel mai bun fotbalist al Craiovei în acest start de sezon, era incert pentru duelul cu Istanbul BB. și avea șanse mici să evolueze împotriva turcilor.

Mirel Rădoi a decis să-l forțeze însă pe Baiaram, care e titular în U Craiova – Bașakșehir. Este cel mai important meci din istoria clubului din Bănie, care n-a jucat niciodată în grupele unei competiții europene. Până și Gigi Burticioiu, tatăl adoptiv al lui Baiaram, a rămas surprins să își vadă fiul titular.

ADVERTISEMENT

,,Sincer nu știam că o să fie titular. E o surpriză și pentru mine pentru că nu am vorbit cu el acum înainte de meci. E o bucurie mare pentru că suntem în număr mare pe stadion din familie.

A venit și o rudă din Italia. Sper să facă un meci bun. Mai mult nu vreau să vorbesc, ne putem nu auzi după meci”, a declarat tatăl adoptiv al lui Ștefan Baiaram, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum a apărut vedeta oltenilor la încălzire

Reporterii FANATIK se află pe „Ion Oblemenco” pentru duelul dintre U Craiova și Istanbul BB. Aceștia l-au surprins la încălzire pe Ștefan Baiaram. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani poartă un bandaj la genunchiul stâng pentru a se proteja.

ADVERTISEMENT

Primul „11” al Universității Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram