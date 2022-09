Tatăl Andreei Bălan, primele declarații după scandalul dintre cântăreață și George Burcea: ”Fiecare crede în dreptul lui că așa e bine”

Scandalul dintre Andreea Bălan și George Burcea este departe de a se termina. S-au văzut timp de 2 ani în fața magistraților pentru divorț și pentru custodia celor două fetițe pe care le au împreună, dar sentința dată de judecători, însă, nu a pus capăt războiului dintre jurata de la Te cunosc de undeva și fostul ei soț, actorul George Burcea.

Tatăl Andreei Bălan, declarații exclusive despre noul proces intentat de Andreea Bălan împotriva lui George Burcea

Cântăreața Andreea Bălan a înaintat un nou proces împotriva lui George Burcea, asta după ce a încălcat termenii impuși de hotărârea judecătorească, conform căreia nu are voie să intre în curtea casei unde locuiește vedeta de la Antena 1, împreună cu mama acesteia și cu cele două micuțe.

De asemenea, și, mai mult, le traumatizează aducând injurii la adresa juratei de la

După această serie de acuzații pe care Andreea Bălan i le aduce lui George Burcea, tatăl vedetei vorbește despre întâmplările care au ajuns pe prima pagină în ultima vreme. Săndel Bălan face declarații despre conflictul dintre artistă și actor și spune că o susține necondiționat pe fiica lui, Andreea Bălan, pentru că are încredere în ea, o iubește enorm și este mândru de ea.

– În ce relație sunteți acum cu Andreea Bălan, cu nepoțelele?

Îmi vizitez nepoțelele la București. Merg mereu, săptămânal. La ultimul podcast la Damian Drăghici, Andreea a spus că care o relație bună cu mine și, dacă nu aș fi fost, ea nu ar fi ajuns acolo pe canapea să facă interviul cu Damian Drăghici. Am fost mai aspru, dar, daca ar lua-o de la început, ar lua-o tot cu mine. Ne-am mai ciondănit noi așa, dar nu în sensul de ceartă totală.

– Le vizitați pe nepoțele săptămânal. Intuiesc că vă vedeți și cu Andreea de fiecare dată?

Nu întotdeauna o prind acasă. Ea filmează în ultima perioadă intens la emisiunea Te cunosc de undeva și este plecată.

Jurata de la Te cunosc de undeva, sfaturi de la tătăl ei, Săndel Bălan

– Ați văzut că a apărut în presă un nou scandal între ea și George, tatăl fetițelor ei?

Eu nu țin legătura cu George, doar de ziua mea, pe 1 septembrie, toată lumea m-a sunat și mi-a zis la mulți ani, dar, în rest, nu vorbim. Eu vorbesc cu soția mea și cu Andreea.

– I-ați dat vreun sfat Andreei cum să reacționeze în astfel de situații, pentru că și dumneavoastră ați trecut printr-o separare, cu un copil la mijloc?

Ea știe cum să-și gestioneze lucrurile și sper că nu este cazul să îi spun eu trebuie să facă și cum să procedeze.

– Fiind vorba și de două fetițe la mijloc este situația și mai complicată?

Din ce știu eu două weekend-uri pe lună sunt luate de George acasă. Rămân acolo peste noapte, dorm, le gătește, se joacă cu ele.

Andreea Bălan, proces intentat pentru custodia exclusivă a fetițelor

– Zilele trecute, Andreea a intentat un nou proces împotriva lui George…

Asta am citit și eu, pentru custodie totală.

– Ce părere aveți? Ar fi ok să aibă Andreea custodia totală?

Andreea nu prea dorește să îmi dau eu cu părerea ca părinte. De aceea și evit ca să îi dau sfaturi. Nu știu cum să facă, cum este mai bine pentru fete, pentru Andreea, pentru George. Degeaba îmi dau eu cu părerea pentru că mâine citește partea cealaltă…

– Sunteți și dumneavoastră tată, dacă erați în locul lui George, era ok să fiți retras din viața fetelor?

Nu știu ce să zic. Fiecare crede în dreptul lui că așa e bine. Părerea mea poate nici nu este ascultată.

George Burcea, acuzat și de calomnie după incidentul cu câinele, Jack

– Mai este un proces intentat de Andreea, acum pe 19 septembrie, pentru calomnie, împotriva lui George, pentru incidentul cu câinele.

Da, pentru Jack. Astea sunt niște lucruri care se întâmplă între ei. Eu știu că Jack, cât a stat acolo era destul de bine îngrijit din ce vedeam eu, când mergeam în vizită sau stăteam acolo.

Vedeta de la Antena 1, Andreea Bălan, afectată de problemele prin care trece

– Când ați vorbit ultima oară cu Andreea era afectată de ceea se se întâmplă?

Era ok, că altfel nu ar face față job-ului, la câtă treabă are cu filmările, cu evenimente. Are foarte multe evenimente, foarte multă treabă. Nu are timp să stea stresată sau să se focalizeze pe un lucru foarte mult. Întreținerea casei costă foarte mult, educația și tot ce se întâmplă în jurul fetelor, în jurul nepoțelelor.

– Când le-ați văzut ultima oară pe nepoțele, cum erau?

Sunt ok din toate punctele de vedere. Au un vibe foarte bun.

Tatăl Andreei Bălan se mută alături de soția și de fiica ei, Andreea Bălan?

– În ce relație mai sunteți cu mama Andreei Bălan?

Foarte bună. Este firesc. Avem foarte multe lucruri în comun pe care le rezolvăm.

– Se mai pune problema de o împăcare între dumneavoastră și dânsa?

Nu a fost niciodată o ceartă sau o discuție. Ea pur și simplu a plecat în 2016 la București, când s-a născut Ella. Asta a fost opțiunea ei. Eu vin la București când pot. Când nu am treabă la studio, aici. Să nu uităm că am avut acea sclipire de moment când am creat toate hiturile acelea celebre: Lasă-mă papa la mare, Moșule ce tânăr ești, Liberă la mare. Sunt hituri înregistrare de mine.

– Nu vă gândiți să vă mutați în București să o ajutați pe Andreea?

Eu sunt legat cu foarte multe proiecte de Ploiești. Nu doar de muzică, ci și de inginerie. Nu pot face bani numai din muzică. Am montat panouri fotovoltaice în diverse zone din Ploiești. Eu stau pe șantier și 12 ore. Dar, chiar dacă nu sunt cu ele, eu sunt de acord cu toate acțiunile pe care le face fiica mea vizavi de George și o susțin necondiționat pentru că am încredere în ea. O iubesc enorm și sunt mândru de ea!

Andreea Bălan, un nou război împotriva lui George Burcea

Jurata de la Te cunosc de undeva a postat, zilele trecute, în social media întreg episodul de unde au plecat noile probleme dintre ea și George Burcea. Andreea Bălan susține că tatăl fetițelor ei a venit în stare de ebrietate să le ia pe Ella și Clara. Pe lângă asta, artista precizează că i se aduc injurii în fața celor mici.

”Acum 15 minute am pregătit fetițele pentru vizita tatălui. Ele și-au ales hăinuțele, așa cum o fac în fiecare zi pentru grădi. Tatăl lor a intrat pe poartă (deși are notificare să nu intre în curte, deoarece a jignit-o pe mama în nenumărate rânduri) și a început să țipe repetitiv, că sunt îmbrăcate oribil. Nu e prima dată când vine beat să le ia și le traumatizează spunându-le lucruri urâte (mai ales despre mine)”, a povestit Andreea Bălan pe Instagram.

Cântăreața, bătălie finală pentru custodia totală

De asemenea, Andreea Bălan a anunțat că luptă pentru custodia exclusivă a micuțelor din relația cu George Burcea. Vedeta de la Antena 1 susține că l-a acoperit suficient pe fostul soț, dar binele Ellei și al Clarei este mai presus de orice.

”Timp de doi ani a mințit în toate declarațiile sale, iar eu am tăcut din respect pentru fetițe. Văd că nu încetează cu ura și nu se ameliorează nimic. Eu voi lupta în continuare pentru custodie exclusivă și pentru binele lor! Fericirea Ellei și a Clarei este tot ceea ce contează pentru mine”, a mai dezvăluit Andreea Bălan.

George Burcea reacționează după acuzațiile aduse de Andreea Bălan

Reacția lui George Burcea a întârziat să apară până ieri, 21 septembrie, când a postat pe contul lui de Facebook următorul mesaj, cu privire la scandalul cu Andreea Bălan:

“De câteva zile mă gândesc dacă să reacționez public și nu doar în instanță la linșajul public initiat de fosta sotie. Probabil in anticiparea apelului ce urmeaza a fi judecat pentru procesul de divort, consider ca mi s-a declarat război, dar nu voi da curs la așa ceva. Nu voi răspunde atacurilor cu aceeași monedă pentru ca nu asta este soluția când singurul meu scop este bunăstarea copiilor. Cu toate acestea, mă voi apăra de fiecare dată când mama copiilor va încerca să mă denigreze public și să creeze o imagine falsă despre mine doar pentru a obține custodie exclusivă. Copiii au nevoie de ambii părinți pentru o dezvoltare armonioasă. Îmi iubesc cele două fetițe până la cer și înapoi și sunt sigur că și mama lor simte același lucru. Tocmai de aceea mă întristează enorm când văd cum încearcă să mă îndepărteze de ele, neluând în seamă faptul că distorsionarea realitatii și această “luptă” nu le va face decât rău și le va crea o suferință dificil de vindecat. Copiii nu ar trebui să fie armele pe care le folosești pentru a-ți hrăni orgoliul!

Mă tot întreb de câteva zile cum ar putea o mamă să își lase copiii pe mâna unui om care vine “beat” la ușa ei si face scandal? Oare o mamă care simte că puii ei sunt în pericol nu ar face orice îi stă în putință pentru a nu lăsa copiii în prezența unui om “beat” nici măcar o secundă? Dar, când stii perfect că acest lucru este doar o minciună, faci o postare pe internet (pentru a crea puțină vâlvă), apoi ieși liniștită la restaurant, nu suni nici măcar o dată să vezi ce fac copiii în prezența mea și apoi te arăți nemulțumită (tot pe internet) de faptul că fetițele nu au stat mai mult în vizită la tatăl “beat”.

Am trimis notificare împreună cu avocații și am cerut să fie făcute publice “dovezile video”, având în vedere că toată casa dumneaei este împânzită de camere de luat vederi. Dar poate văzând și ea filmările, a realizat că minciuna are picioare scurte (având în vedere că ea nu era prezentă când am luat fetițele și nu a fost niciodată, singura interacțiune fiind de fiecare dată cu bunica fetelor).

Ar mai fi multe de zis, dar prefer să rezolv totul în instanță așa cum am făcut și până acum și așa cum am reușit să îmi obțin dreptul de a mă putea bucura de minunile vieții mele, Ella și Clara.

Mama lor consideră că decizia judecătorilor de a oferi custodie comună este o înfrângere pentru ea, dar ce nu realizează este că această decizie este cel mai mare câștig pentru fetițe!”