Tatăl băiatului mort în accidentul aviatic din Arad, mărturii cutremurătoare: ”Am avut încredere în pilot”. Bărbatul urma să zboare și el

Tatăl băiatului care a murit în accidentul aviatic din Arad face mărturisiri cutremurătoare. Acesta regretă toate cele întâmplate.
Valentina Vladoi
09.08.2025 | 21:55
Tatal baiatului mort in accidentul aviatic din Arad marturii cutremuratoare Am avut incredere in pilot Barbatul urma sa zboare si el
Șirul evenimentelor din accidentul aviatic din Arad. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik

Cel mai probabil accidentul aviatic din Arad va lăsa urme dureroase pentru familia tânărului de 18 ani decedat și nu numai. Cu atât mai mult în contextul în care momentan, nimeni nu știe ce s-a întâmplat.

Șirul evenimentelor din accidentul aviatic din Arad

Avionul în care se afla un tânăr de 18 ani și un pilot al unei mari companii s-a prăbușit în curtea unei foste fabrici din Arad. Cauza prăbușirii este necunoscută, iar legătura cu turnul de control s-a oprit brusc.

Detaliile care au ieșit la suprafață în ultimele ore însă sunt unele tulburătoare. S-a părea că fratele mai mic al tânărului decedat ar fi trebuit să urce în avion, dar a fost întors din drum din cauza turbulențelor.

Astfel, fratele mai mare a ajuns să zboare și tot el a fost cel care a și murit. Ce a urmat apoi este deja cunoscut, iar pentru familia tânărului, suferința este una cât se poate de mare.

Ce spune tatăl tânărului decedat

Tatăl tânărului de 18 ani care și-a pierdut viața este încă în stare de șoc. Acesta a dezvăluit că a avut mare încrede în pilot, cu atât mai mult în contextul în care acesta a mai avut un zbor înainte, tot cu un copil.

Totodată, bărbatul ar fi urmat să zboare și el. De altfel el și cei doi fii ai săi urmau să fie preluați pe rând. Chiar și așa, rămân o mulțime de semne de întrebare, iar toată lumea așteaptă un răspuns cu privire la toate cele întâmplate.

Pilot experimentat, am avut încredere în el. A mai zburat cu un alt copil înainte, 40 de minute, nu ştiu ce s-a întâmplat. Trebuia să zbor şi eu”, a mărturisit tatăl băiatului mort.

Ce spun martorii despre tragedia din Arad

Și cei care au asistat la întreaga tragedie sunt șocați. Un martor dezvăluie că se auzea un huruit de motor, iar scenele de la fața locului au fost unele de groază la acel moment.

„Eu sunt groaznic, groaznic… Deci, huruitul ăla de motor şi ultimele 3 secunde din viaţa acelor oameni. Groaznic mă simt!”, a spus un martor prezent la momentul tragediei.

O altă persoană a spus că aeronava mai zburase dimineață și că nu a avut probleme. Un alt martor pe de altă parte a văzut explozia, dar și modul în care avionul a căzut în gol.

„Am auzit un zgomot. M-am uitat înspre mall şi în momentul ăla am văzut avionul, culoare galbenă. Mergea cu botul în jos şi un pic învârtindu-se. În următoarea secundă s-a auzit şi explozia”, a mai povestit un martor, conform observatornews.ro.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
