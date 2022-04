Tatăl Elenei Chiriac, atac la Marian Drăgulescu după scandalul de la Survivor România: “L-a transformat din păpușă gonflabilă în personaj”

Tatăl Elenei Chiriac, Romeo, a vorbit despre ce se petrece între frumoasa concurentă și doi dintre băieții echipei Faimoșilor, Marian Drăgulescu și TJ Miles, el explicând, în exclusivitate pentru FANATIK, care sunt, de fapt, problemele de la Survivor România. Conflictul verbal de până acum dintre cele două părți a fost presărat și cu cuvinte grele, Faimoșii reproșându-și, reciproc, atitudinea de după unificarea cu Războinicii. Elena este condamnată pentru că are curajul să îi înfrunte pe TJ Miles și Marian Drăgulescu, iar cei doi susțin că ea nu poate, la 19 ani, să îndrăznească să nu le arate respectul pe care ei îl cer.

Tatăl Faimoasei Elena Chiriac explică scandalul cu Marian Drăgulescu de la Survivor România 2022

Romeo, tatăl Faimoasei Elena Chiriac, a explicat, pentru FANATIK, conflictul pe care îl are fiica ei cu Marian Drăgulescu. Mai mult chiar, ne-a dezvăluit el, Elena și Marian se cunosc de multă vreme și, până la Survivor România, chiar aveau o relație foarte bună.

ADVERTISEMENT

”La Survivor s-a creat un conflict cu un personaj pe care ea îl știa bine. Ea a fost premiată la Gala Sportului pentru performanțele din taekwondo, iar apoi a prezentat evenimentul de trei ori. Când a prezentat evenimentul, l-a cunoscut pe Marian Drăgulescu, s-a legat o prietenie între ei, au comunicat bine și s-au revăzut și cu alte ocazii”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Romeo Chiriac, tatăl Faimoasei.

“De la TJ nu am pretenții, este o cutie de conserve strălucitoare, goală”

De aceea, susține el, problemele de la Survivor România dintre Elena și Marian Drăgulescu l-au surprins, în prima fază. ”Faptul că s-a creat un conflict de asemenea anvergură între ei doi – și nu îl judec, dar îl explic – m-a surprins inițial. Dar Elena a fost iritată de modul în care Marian a tratat unificarea echipelor.

ADVERTISEMENT

De la TJ nu am pretenții, este o cutie de conserve strălucitoare, goală, în afară de tatuaje și câteva mesaje pe care nu le verbalizează bine, dar le vrea motivaționale, nu ai cum să ai așteptări de la el.

Dar de la Marian, care a făcut sport de performanță, individual, mă așteptam să fie fair-play și să se comporte ca un sportiv. Nu poți, în momentul în care sunt două echipe rivale, să faci așa ceva. Dacă era naționala de gimnastică a României și concura cu cea a Rusiei, nu se ducea să se bată pe burtă cu rușii. Nu te bucuri, nu tragi pentru ei. El a fost strivit, nu s-a integrat în grup și face asta dintr-o frustrare și o răzbunare. Lucrul ăsta nu se face”, spunea Romeo Chiriac.

ADVERTISEMENT

Cum vede tatăl Elenei Chiriac conflictul cu Marian Drăgulescu: ”I-a făcut un imens serviciu de imagine”

Romei, tatăl Elenei Chiriac a mărturisit pentru FANATIK că, de fapt, Marian Drăgulescu este avantajat de scandalul în care a intrat cu Faimoasa. ”Din punctul meu de vedere, Elena i-a făcut un imens serviciu de imagine lui Marian. Marian a fost insipid, incolor și inodor în această competiție, nu furniza nimic Pro TV-ului.

El era ca o păpușă gonflabilă cu care vrei să faci un copil. Elena l-a transformat pe Marian dintr-o păpușă gonflabilă într-un personaj. Pe traseu era varză, ca mesaj nu le prea leagă, deh, nu e menirea lui… Și-a făcut imagine cu conflictul cu Elena. El atât poate să ducă, să facă ca la Masked Singer, să danseze… Ca sportiv, jos pălăria, dar în rest…”, a mai spus, pentru FANATIK, Remus Chiriac.

ADVERTISEMENT

Când vine vorba de conflictul Elenei Chiriac cu TJ Miles, tatăl Faimoasei este ferm poziționat împotriva Faimosului pe care, plastic, îl descrie în tonuri deloc laudative. ”Elena și TJ sunt în conflict de la 8 Martie când a fost jocul de comunicare.

ADVERTISEMENT

Elena, care are o adicție de comunicare cu mine și cu mama ei, și TJ s-au certat când Miles spunea că nu îl interesează premiul de atunci. Dar dacă el nu are empatie, dacă e uscăciune sufletească, dacă nu are legături familiale, nu însemna să nu tragă pentru echipă. (…) Din punctul meu de vedere acest conflict se va stinge când apare o idilă între TJ și nu știu ce găină analfabetă de pe acolo”, a mai spus Romeo Chiriac..

”Elena a devenit victima bullyingului online pentru că a îndrăznit să vorbească”

Romeo, tatăl Faimoasei, a mai dezvăluit că, în ultimele zile, Elena Chiriac a devenit victima unor postări în mediul online în care este jignită pentru că a îndrăznit să îi replice lui Marian Drăgulescu. Iar cei care au atacat-o au folosit exact retorica lui Marian Drăgulescu și a lui TJ Miles, reproșându-i că îndrăznește că vorbească în ciuda faptului că are doar 19 ani.

”Cel mai mult m-a surprins agresivitatea și analfabetismul funcțional al unor postaci, al unor troli. Au fost foarte multe mesaje jignitoare la adresa Elenei. Le-am transmis respectivilor că nu știu ce îi așteaptă, mai ales că voi consulta un avocat. Oricum, sunt multe vedete strivite de acest bullying online.

Trebuie să se mai liniștească acești oameni, acești postaci. Pentru că Elena a îndrăznit să vorbească a devenit victima bullyingului online. Prea s-a amplificat ideea că unul e campion olimpic, iar Elena are 19 ani și de aceea nu are voie să zică nimic. Dacă merită respectul, va fi respectat. Ca sportiv, evident, trebuie respectat, dar uman trebuie să lupte pentru asta”, a mai spus, pentru FANATIK, tatăl Elenei Chiriac.

Care este adevărul despre eficiența Faimoșilor?

În altă ordine de idei, ne-a mai dezvăluit Romeo Chiriac, fiica lui a gestionat greșit momentul în care Marian Drăgulescu și TJ Miles s-au împăunat cu punctele pe care le aduc, susțin ei, constant, acuzând-o pe Faimoasă că nu o face. Dar acest lucru este contrazis de statistică, de .

”Elena a greșit că nu le-a replicat că sunt praf la adus puncte. A greșit că nu a știut să speculeze acele momente. Dacă l-a bătut Relu pe Marian…”, ne-a spus Romeo Chiriac.

Conform indicilor de eficiență de la Survivor România 2022, Elena Chiriac este superioară celor doi. Astfel, din 92 de jocuri până acum, TJ Miles a reușit 46%, din 87 de jocuri, iar Marian Drăgulescu are o eficiență de 45%, din doar 60 de meciuri.

Elena Chiriac, de la Ferma Vedetelor, la Survivor România 2022

Elena Chiriac a cunoscut celebritatea în lumea televiziunii după ce a impresionat la Ferma Vedetelor, reality-show în care frumoasa concurenta ajuns în finală. ”Ca tată am avut opțiunea de a o introduce `în teren`, acum doi ani, la Ferma Vedetelor. Și știam ce o așteaptă. Ferma Vedetelor a fost primul reality-show pentru ea și a însemnat o interacțiune cu diverse tipologii de oameni, fie că vorbim de promiscuitate, agresivitate, perfidie, violență verbală.

Știam ce o așteaptă, iar ca tată a trebuit să iau decizia dacă o țin într-un glob de cristal, sub fusta mămicii sau în brațele tatălui, sau să o bag în teren”, spune Romeo Chiriac.

Mai mult, ne-a dezvăluit el, scopul inițial al Elenei era să participe la Jocurile Olimpice, ca și campioană de taekwondo, doar că lucrurile s-au schimbat între timp. ”Scopul Elenei era să meargă la Jocurile Olimpice, la taekwondo, pentru asta a fost ea antrenată.

Dar am zis să intre în această arenă, a televiziunii, dacă a simțit că asta era arena ei de luptă. Iar la TV s-a văzut cum a atins toate valorile ei de educație, îndrăzneală, verbalizare – pentru că s-a tot văzut gradul de analfabetism funcțional al unora, dezacordurile făcute de alții…”, ne-a mai spus tatăl Faimoasei.

”Ca tată suferi în momentele acelea, când vezi ce se întâmplă”

Atacurile pe care Elena Chiriac le-a suferit, atât în tabăra Faimoșilor, cât și în mediul online, recunoaște tatăl concurentei, l-au făcut să sufere. ”Ca tată suferi în momentele acelea, când vezi ce se întâmplă, însă, pentru ea, este o experiență de viață care o ajută, o întărește.

Deși doare că Elena a fost sinceră, mă bucur că a făcut-o. Îndrăznește, vorbește, așa trebuie! Eu sunt în faza în care, atunci când se va întoarce sau când voi putea comunica cu ea, să îi zic că foarte bine a făcut.

Dar trebuie să învețe și o lecție pe care, poate, la un moment dat va trebui să o aplice. Trebuie să învețe să fie ipocrită sau să își țină gura. Dar acum bine a făcut că a îndrăznit, că nu a închis gura”, a mai spus, pentru FANATIK, tatăl vedetei de la Survivor România 2022.

Elena Chiriac, atacată și la Ferma, și la Survivor, pentru că își spune părerea: ”Se repetă filmul”

De altfel, acum, la Survivor România 2022 se repetă scenariul de la Ferma Vedetelor, atunci când a fost judecată și atacată pentru că a îndrăznit să își spună și chiar să își impună părerea.

”Elena Chiriac nu se află la prima experiență în care e judecată pentru faptul că e mai tânără decât ceilalți, că îndrăznește să gândească singură și că are curajul să fie diferită. Toți cei care au aruncat la Fermă cu pietre în ea, au sfârșit prin a-i cere scuze public Elenei.

Acum, la reality-show-ul din Republica Dominicană, o producție de excepție a Pro TV-ului, pentru că, trebuie să o spunem, Survivor este lider de audiență de la lansare până în prezent, se repetă filmul la Elena.

Din nou este judecată că îndrăznește să gândească singură, că are curajul să fie diferită sau se încearcă să fie pusă la zid că este prea tânără”, a mai spus tatăl Faimoasei Elena Chiriac de la Survivor România 2022.