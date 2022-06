Tatăl Emmei Zeicescu a murit într-un mod cumplit: “Avea o problemă cu alcoolul”

Emma Zeicescu a povestit cum a murit tatăl ei atunci când avea doar 37 de ani. Fosta jurnalistă a trăit o adevărată dramă atunci când părintele ei s-a stins din viață.

Cum a murit tatăl Emmei Zeicescu

Tatăl Emmei Zeicescu a murit la doar 37 de ani, atunci când fosta jurnalistă era un copil. Acesta avea probleme serioase cu alcoolul și a decedat în urma unui stop cardiac.

își amintește cu drag de tatăl ei, despre care a spus numai cuvinte frumoase.

“Tata a murit în bucătărie, stop cardiac, 37 de ani, pe fond de alcool. Tata avea o problemă cu alcoolul.

Și eu mă bucur că putem să vorbim despre asta, pentru că aș vrea să mai ieșim dintr-o zonă în care viața asta perfectă în care oamenii reușesc să-și controleze emoțiile, slăbiciunile, vulnerabilitățile. Suntem cu toții niște oameni puternici, dar, în aceeași măsură, și niște oameni slabi.

Iar tata, Dumnezeu să-l odihnească, un om superb fizic, un om intelectual, căruia îi plăcea să scrie poezie, un artist în felul lui, pentru că și tata creiona și picta și, momentul acela, dacă-ți aduci aminte, sigur, nu vreau să sperii sau să ieșim din zona de a ne face să zâmbim, dar la momentul respectiv, în România, se ținea mortul în casă.”, a povestit Emma Zeicescu în cadrul podcast-ului Altceva cu Adrian Artene, potrivit

Emma Zeicescu nu va trece niciodată cu adevărat peste pierderea tatălui, mai ales că s-a întâmplat brusc.

“Va rămâne absolut o rană care, din când în când, se va deschide și să nu credeți că trec. Toate aceste lucruri nu trec, noi învățăm să trăim cu ele. Dar, da, nu a fost simplu când, spre șapte ani, în dimineața aceea pe care nu am s-o uit, o pot descrie cu multe detalii.”, a mai spus ea.

Emma Zeicescu și-a luat rămas-bun de la tatăl ei mort

Fosta jurnalistă de la a mai povestit cum ea și fratele ei nu înțelegeau tot ce se întâmpla atunci. Emma Zeicescu și-a luat rămas-bun de la tatăl ei decedat.

Emma Zeicescu are un copil și speră să nu treacă niciodată prin ce a trecut ea atunci când și-a pierdut tatăl. Directoarea de comunicare este recunoscătoare că atunci nu înțelegea foarte bine lucrurile.

“L-am pupat, iar singurul lucru care mi s-a părut, cred că-mi luam la revedere de la el fără să-mi dau seama că asta făceam noi. Eram doi copii, eu și fratele meu, care ne uitam la o situație pe care o înțelegeam, dar n-o înțelegeam de fapt. Am înțeles-o mult mai târziu. Ce m-a frapat era că exista acea răceală a pielii, iar, sigur, nu am să vând, știi, grădinarului…

E, întotdeauna, o poveste care emoționează și mi-am pus de multe ori problema … Eu nu am dreptul să mor. Eu am un copil. În momentul în care exist și am un copil, datoria mea este să nu mor.

Pentru că n-aș vrea niciodată să-i fac copilului ce s-a întâmplat atunci. Și atunci, mulțumesc lui Dumnezeu că eram mică și n-am înțeles exact care era povestea, dar, uneori, mă întreb cât de mult a marcat asta într-o zonă iarăși de lipsă de șansă””, a mai povestit Emma Zeicescu.