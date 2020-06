Tatăl fetei incendiate, mărturie șocantă! „Mă suna fata: „Băi, tati, ce fac cu ăsta, că uite, mă sună să mă duc la el”

Mărturie șocantă a tatălui fetei incediate în comuna Dârvari din județul Mehedinți. Bărbatul spune că îi știa trecutul prietenului său, dar că nu s-a gândit vreodată că acesta ar putea să-i facă rău fetei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Părintele a precizat că îl știa pe agresor de un an de zile și că au fost împreună pentru scurt timp la muncă în Olanda.

Mai mult de atât, tatăl fetei a recunoscut la Digi 24 că recidivistul, odată revenit în țară, a hărțuit-o pe fata lui pe o rețea de socializare, acolo unde o suna de pe diferite conturi

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mărturie șocantă făcută de tatăl fetei incendiate

„A plecat și, uite, a făcut belele. A fost și el cu mine aici, la muncă și a plecat. A stat patru zile și a plecat.Eram prieteni de familie. El nu a avut familie, eu am avut familie, el nu a avut. El a fost un fost pușcăriaș”, a spus bărbatul.

„În general se comporta foarte bine, am fost prieten cu el, ne-am împrietenit. A venit pe la mine, l-am pus la masă, am mâncat, am făcut… Vă dați seama, am venit cu el în Olanda”, a continuat acesta.

ADVERTISEMENT

„Nu a avut, doamnă, nicio relație. Fiica mea are 17 ani, el are 46, vă gândiți și dumneavoastră că este ceva diferență. Și dacă ar fi avut relație, nu voiam eu să aibă relație”, a mai zis bărbatul.

„O tot suna pe fată. El a avut două conturi de Facebook și o suna pe fată. Mă suna fata: “Băi, tati, ce fac cu ăsta că uite, mă sună să mă duc la el și nu știu ce”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A mai fost altă chestie, că el a luat o mașină de la cineva și i-a luat ăla și mașina și nu știu ce. El a căutat să se răzbune pe fiica mea că l-a dus la Poliție.

La anii ăștia de pușcărie nu trebuia dat drumul, așa lege este la noi în România”, a precizat tatăl fetei.

ADVERTISEMENT