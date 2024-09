Tatăl fiicei Cristinei Cioran a ajuns la psiholog, de dorul micuței și al vedetei TV. Alex Dobrescu: „Nu mai pot”

Alex Dobrescu mai are de așteptat încă patru luni și jumătate din cele zece, privind ordinul de restricție împotriva Cristinei Cioran și al fiicei sale, venit la pachet și cu brățara de monitorizare.

Fostul iubit nu și-a mai văzut fiica de la scandalul din apartamentul în care locuia cu actrița, în urma căruia vecinii au chemat poliția.

Alex Dobrescu: „Nu mai pot. Am făcut o nouă cerere de revocare a ordinului”

El a depus, zilele trecute, o nouă cerere, după ce i s-a respins apelul de revocare și speră ca acum să aibă câștig de cauză și să se întoarcă la .

„Nu mai pot, ma simt dezrădăcinat, mi-e dor de familie. Am făcut acum o nouă cerere de revocare a ordinului, pe noua lege. Trăirile personale și liberul arbitru nu au legătură cu ce scrie în lege. Să vedem acum, poate scap de brățară. Și două luni dacă aș recupera cu fetița contează enorm. Dacă nu se va rezolva, asta e, aștept să treacă cele patu luni rămase.

Apoi vreau să mă întorc la familie”, a mărturisit Alex Dobrescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul iubit al Cristinei Cioran pare total schimbat. Recunoașe că a greșit și nu ne ascunde faptul că, de dorul actriței și a micuței lui, a mers la psiholog:

„Stiu, am greșit nu se va mai repeta. Am fost și la psiholog, am vorbit și cu preoți și cu duhovnicul, dar nu au ei ce să-mi spună din afară când eu știu că regret. Psihologul mi-a zis să nu mai răspund provocărilor, dacă-mi iubesc familia”.

Alex Dobrescu: „Afacerile se duc și ele de râpă”

ne-a vorbit și de ulima întâlnire pe care a avut-o cu fosta iubită, a doua în ultimle cinci luni și jumătate, și tot în instanță:

„Am văzut-o pe Cristina Cioran si la apel, mă bucur că e bine, deși simt că și ei îi e greu fără mine. Ne-am iubit mult, iar ele sunt totul pentru mine. Le-am trimis mereu bani prin prieteni.

E așa de greu cu brățara asta și-mi e dor și de copil, și de Cristina. Afacerile se duc și ele de râpă. Aveam atâtea proiecte noi pe care nu am putut să le duc la capăt pentru că am fost dezrădăcinat. Și nu e ușor, ca atunci când aveam rostul meu acasă”.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au avut o relație cu năbădăi, cu multe despărțiri și împăcări. El a cerut-o de mai multe ori de soție, i-a dat și inelul, dar ea l-a refuzat de fiecare dată. Deși nu mai formau un cuplu, ei locuiau împreună în momentul în care scandalul a escaladat.

Cei doi foști parteneri și-au aruncat cuvinte grele și și-au adus acuze unul altuia, chiar și după ce Dobrescu s-a ales cu dispozitiv de monitorizare și cu interdicția de a se mai apropia de casa vedetei sau de a încerca să mai ia legătura cu ea.

Tatăl fiicei Cristinei Cioran a avut ordin de restricție și împotriva fostei soții, Cristina Dobrescu, dar pe o perioadă de doar trei luni. În prezent, el poate lua legătura cu fiul său pe care-l are din această căsnicie.