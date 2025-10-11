Sport

Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă”

Tatăl unui celebru fotbalist care face zeci de mii de euro într-o singură zi se confruntă cu un val de acuzații. Nu puțini sunt cei care i-au reproșat că trăiește din banii fiului său.
Valentina Vladoi
11.10.2025 | 13:00
Tatal fotbalistului care face 45000 de euro pe zi acuzat ca traieste din banii fiului sau Cum a raspuns barbatul acuzatiilor aduse Asta se numeste arta
Acuzații dure la adresa lui Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Este vorba despre Mounir Nasraou, tatăl lui Lamine Yamal. Bărbatul se confruntă cu un val de acuzații dure pe internet, astfel că a decis să vină cu un răspuns pe măsură.

Câți bani face Lamine Yamal într-o singură zi

Lamine Yamal este de departe unul dintre fotbaliștii momentului. Chiar dacă nu a câștigat Balonul de Aur, acesta a reușit totuși să iasă pe locul secund, la doar 18 ani.

Iar meritele sale sunt recunoscute deja. Cea mai clară dovadă o reprezintă sumele pe care celebrul fotbalist le încasează. Despre ce este vorba însă? Lamine Yamal a semnat un contract valabil până în vara anului 2031.

Conform contractului, fotbalistul are un salariu de 16,6 milioane de euro pe sezon. Practic asta înseamnă nu mai puțin de 320.000 de euro pe săptămână. Iar după un calcul simplu aflăm că fotbalistul încasează mai bine de 45.000 de euro pe zi.

Acuzații dure la adresa lui Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal

Sunt fani ai fotbalistului care nu sunt încântați însă de ”implicarea” părinților în viața acestuia. Tatăl lui Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, a făcut o postare în acest sens.

El a fost acuzat că nu muncește și că trăiește doar din banii fiului său. Iată că bărbatul nu a vrut să lase lucrurile așa, astfel că a decis să vină cu un răspuns în fața criticilor primite.

„Sunt mulți care spun prostii: ‘De ce nu te duci la muncă? Trăiești din banii fiului tău’. O să vă spun atât, domnilor: ‘Mulțumesc, fiule, îți voi fi mereu recunoscător, voi trăi de pe urma ta’.”, și-a început Mounir Nasraoui, ironic, discursul.

Cum a răspuns Mounir Nasraoui

Tatăl lui Lamine Yamal le-a recomandat acestor persoane să își vadă de viața lor. Totodată, acesta a mai adăugat că are și alte activități, de care nu trebuie să știe chiar toată lumea.

„Pentru cei care nu au pe nimeni, nici copii, nici frați, nici prieteni, și trăiesc mereu prin viața altora, găsiți-vă ceva mai bun de făcut. Uitați-vă la mine, gătesc! Voi mergeți să mâncați la mama? Eu nu. Eu gătesc aici, acasă, și o fac cu artă. Asta se numește artă”, a mai spus tatăl lui Lamine Yamal, care apare în imagini în timp ce pregătește masa.

Și nu este prima oară când bărbatul ajunge în centrul atenției. După decernarea Balonului de Aur 2025, cucerit de Ousmane Dembel, Mounir Nasraoui a ieșit în față cu o reacție dură.

Mai exact, acesta spunea că în realitate, fiul său este cel care merita să câștige premiul. Totodată, el a mai adăugat că speră ca anul viitor, Balonul de Aur să ajungă acolo unde trebuie.

