Tatăl fotbalistului de la FCSB, dezamăgit de ce i se întâmplă fiului său: ”Asta e viața!”

FCSB are în curte mai mulți puști de mare valoare, dar în ultima perioadă aceștia au fost uitați pe banca de rezerve. Iar tatăl unuia dintre ei își strigă dezamăgirea.
Traian Terzian
20.03.2026 | 07:30
Tatăl unui puști de 18 ani de la FCSB dezamăgit de situația fiului său. Sursă foto: colaj Fanatik
Un puști de mare calitate transferat de FCSB la începutul anului 2025 nu a reușit să-și câștige un loc de titular spre dezamăgirea tatălui său, care a explicat motivele pentru care fiul său a fost folosit extrem de puțin în ultima perioadă.

Dezamăgirea trăită de tatăl unui puști de la FCSB

În ciuda faptului că Gigi Becali a plătit o sumă considerabilă pentru aducerea sa de la Farul, așa cum a dezvăluit la acea vreme la FANATIK SUPERLIGA, atacantul Alexandru Stoian nu a prins decât puțin peste 450 de minute în actualul sezon de SuperLiga. În cele 16 partide jucate, puștiul în vârstă de 18 ani a marcat 3 goluri și a dat o pasă decisivă.

Ionel Preda, tatăl vitreg al jucătorului și omul care l-a descoperit pentru fotbal, a mărturisit că presiunea sub care a jucat FCSB în ultimele etape ale sezonului regulat au făcut ca tinerii să fie lăsați pe banca de rezerve, mai ales că Gigi Becali a hotărât ca regula Under-21 să fie acoperită de portarul Matei Popa.

”Din nefericire, în ultima perioadă, din cauza presiunii rezultatelor și dorinței de a ne califica în play-off, li s-au dat mai puține șanse tinerilor jucători, printre care și lui Stoian. Dar știți cum este, asta e viața. El se pregătește, este serios și își așteaptă rândul, așteaptă să i se ofere din nou o șansă și să se impună. Trebuie să demonstreze că are valoare să ajute FCSB”, a declarat Preda, pentru prosport.ro.

De la începutul acestui an, Alexandru Stoian a jucat câte 45 de minute în partidele pierdute cu FC Argeș și CFR Cluj și a mai prins 23 de minute în victoria din deplasare cu UTA. În rest a fost rezervă neutilizată, iar la jocul cu U Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat, nu a fost nici măcar în lot.

Tânărul atacant este văzut ca noua ”perlă” a lui Gigi Becali

Deși deocamdată nu a reușit să se impună la FCSB, Alexandru Stoian este considerat un jucător de mare viitor. Agentul Ioan Becali a mărturisit la emisiunea ”Giovanni Show”atacantul poate fi următoarea lovitură a lui Gigi Becali pe piața transferurilor.

”(n.r. – Stoian e un jucător interesant?) Da, este, doar că trebuie să își găsească locul de titular. Dacă FCSB ar avea curajul să joace cu under, atunci să fixeze o poziție. Dacă se va avea încredere și îl vor folosi titular, Stoian va crește mult. Acum ba joacă, ba nu joacă.

Are un fizic bun, știe cu mingea, e impunător. Are viteză și cu mingea la picior, dar și fără minge. E un jucător care mie îmi place. Sigur are impresar, e cel care se ocupă și de Ianis Hagi”, a spus Ioan Becali, despre atacantul de 18 ani al celor de la FCSB.

De ce nu l-a semnat Ioan Becali pe puștiul minune de la FCSB

În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a dezvăluit faptul că a fost aproape de a deveni reprezentatul lui Alexandru Stoian în perioada în care acesta juca la Farul, dar mutarea nu s-a realizat după ce a purtat discuții cu părinții atacantului.

”Pe Alexandru Stoian l-am văzut, l-am avut și la birou, era cu tatăl și mama lui. Nu l-am avut niciodată, nu am încheiat acea afacere atunci. A fost doar o discuție cu părinții. (n.r. – De ce nu s-a semnat atunci?) El o are pe mama lui. Tatăl lui natural s-a despărțit de mamă, iar acum are un tată vitreg, care era și la academia de unde a fost lansat el. După s-a dus la Hagi, nu m-am mai interesat”, a afirmat Becali.

Născut la Madrid, Alexandru Stoian și-a început cariera de fotbalist la academia Prosport București, iar apoi a ajuns Academica Clinceni. Acolo a fost remarcat de ochiul vigilent al lui Gică Hagi, care l-a adus imediat la propria sa academie.

”Regele” a avut mare încredere în el și l-a debutat în SuperLiga pe 28 octombrie 2022, într-un meci Farul – FC U Craiova. La 14 ani, 10 luni și 13 zile, Stoian a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria primei ligi din România, după legendarul Nicolae Dobrin.

2.65 e cota Betano pentru ”goluri prima repriză: peste 1.5” la FCSB - UTA
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
