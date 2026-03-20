Tatăl fotbalistului de la FCSB, dezamăgit de ce i se întâmplă fiului său: ”Asta e viața!”

Un puști de mare calitate transferat de FCSB la începutul anului 2025 nu a reușit să-și câștige un loc de titular spre dezamăgirea tatălui său, care a explicat motivele pentru care fiul său a fost folosit extrem de puțin în ultima perioadă.

Dezamăgirea trăită de tatăl unui puști de la FCSB

În ciuda faptului că , așa cum a dezvăluit la acea vreme la FANATIK SUPERLIGA, atacantul Alexandru Stoian nu a prins decât puțin peste 450 de minute în actualul sezon de SuperLiga. În cele 16 partide jucate, puștiul în vârstă de 18 ani a marcat 3 goluri și a dat o pasă decisivă.

Ionel Preda, tatăl vitreg al jucătorului și omul care l-a descoperit pentru fotbal, a mărturisit că presiunea sub care a jucat FCSB în ultimele etape ale sezonului regulat au făcut ca tinerii să fie lăsați pe banca de rezerve, mai ales că Gigi Becali a hotărât ca regula Under-21 să fie acoperită de portarul Matei Popa.

”Din nefericire, în ultima perioadă, din cauza presiunii rezultatelor și dorinței de a ne califica în play-off, li s-au dat mai puține șanse tinerilor jucători, printre care și lui Stoian. Dar știți cum este, asta e viața. El se pregătește, este serios și își așteaptă rândul, așteaptă să i se ofere din nou o șansă și să se impună. Trebuie să demonstreze că are valoare să ajute FCSB”, a declarat Preda, pentru .

De la începutul acestui an, Alexandru Stoian a jucat câte 45 de minute în partidele pierdute cu FC Argeș și CFR Cluj și a mai prins 23 de minute în victoria din deplasare cu UTA. În rest a fost rezervă neutilizată, iar la jocul cu U Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat, nu a fost nici măcar în lot.

Tânărul atacant este văzut ca noua ”perlă” a lui Gigi Becali

Deși deocamdată nu a reușit să se impună la FCSB, Alexandru Stoian este considerat un jucător de mare viitor. Agentul Ioan Becali a mărturisit la emisiunea ”Giovanni Show” că .

”(n.r. – Stoian e un jucător interesant?) Da, este, doar că trebuie să își găsească locul de titular. Dacă FCSB ar avea curajul să joace cu under, atunci să fixeze o poziție. Dacă se va avea încredere și îl vor folosi titular, Stoian va crește mult. Acum ba joacă, ba nu joacă.

Are un fizic bun, știe cu mingea, e impunător. Are viteză și cu mingea la picior, dar și fără minge. E un jucător care mie îmi place. Sigur are impresar, e cel care se ocupă și de Ianis Hagi”, a spus Ioan Becali, despre atacantul de 18 ani al celor de la FCSB.

De ce nu l-a semnat Ioan Becali pe puștiul minune de la FCSB

În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a dezvăluit faptul că n în perioada în care acesta juca la Farul, dar mutarea nu s-a realizat după ce a purtat discuții cu părinții atacantului.

”Pe Alexandru Stoian l-am văzut, l-am avut și la birou, era cu tatăl și mama lui. Nu l-am avut niciodată, nu am încheiat acea afacere atunci. A fost doar o discuție cu părinții. (n.r. – De ce nu s-a semnat atunci?) El o are pe mama lui. Tatăl lui natural s-a despărțit de mamă, iar acum are un tată vitreg, care era și la academia de unde a fost lansat el. După s-a dus la Hagi, nu m-am mai interesat”, a afirmat Becali.

Născut la Madrid, Alexandru Stoian și-a început cariera de fotbalist la academia Prosport București, iar apoi a ajuns Academica Clinceni. Acolo a fost remarcat de ochiul vigilent al lui Gică Hagi, care l-a adus imediat la propria sa academie.

”Regele” a avut mare încredere în el și l-a debutat în SuperLiga pe 28 octombrie 2022, într-un meci Farul – FC U Craiova. La 14 ani, 10 luni și 13 zile, Stoian a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria primei ligi din România, după legendarul Nicolae Dobrin.