Tatăl fotbalistului de la Rapid a reacționat după ce fiul său a devenit rezervă: „L-a dereglat”

Denis Ciobotariu, fundașul adus de Rapid de la Sepsi la începutul anului 2025, a avut prezențe tot mai puține în ultimul timp în primul 11 al giuleștenilor. Despre situația sa a vorbit chiar Liviu Ciobotariu, tatăl său. Fostul internațional român a explicat ce s-a întâmplat cu fiul său și a spus care este motivul pentru care nu mai este titular la echipa din Giulești.

Liviu Ciobotariu a reacționat în cazul lui Denis Ciobotariu la Rapid

Denis Ciobotariu a fost piesă de bază în apărarea Rapidului, însă ultima perioadă nu i-a mai adus atât de multe prezențe în echipa de start. El a bifat doar două apariții în acest play-off, jucând ultima dată în eșecul cu 1-3 în fața lui Dinamo, pe postul de fundaș lateral dreapta, poziție atipică pentru el. Liviu Ciobotariu, și care , a vorbit despre situația fiului său.

Concret, fostul mare fotbalist român a amintit despre accidentarea suferită de Denis Ciobotariu în toamna anului trecut și că de acolo a început, de fapt, să piardă teren în favoarea colegilor din defensiva Rapidului. „El a început bine sezonul. Era constant în primul 11 al Rapidului și avea evoluții convingătoare. A venit apoi acea problemă medicală, care l-a dereglat puțin. Mă refer aici la starea lui de sănătate și perioada de inactivitate, de peste două luni”, a spus inițial Liviu Ciobotariu.

Ulterior, tatăl fotbalistului a subliniat că acesta trebuie să își aștepte rândul, după ce Pașcanu și Kramer s-au impus ca titulari prin forma bună arătată în acest sezon: „Acum, concurența este una loială la Rapid. Pașcanu și Kramer sunt într-o formă foarte bună, toată linia de apărare este una bună. Denis trebuie să-și aștepte rândul și să joace atunci când va avea ocazia”, a mai spus Liviu Ciobotariu, pentru

Dumitru Dragomir l-a criticat pe Costel Gâlcă pentru lipsa lui Denis Ciobotariu din primul 11 al Rapidului

Dumitru Dragomir a vorbit de curând despre conflictul dintre Costel Gâlcă și Alexandru Dobre la Rapid. Fostul șef LPF a rămas dezamăgit de felul în care antrenorul român a gestionat situația din vestiarul echipei și i-a reproșat și faptul că nu îl folosește pe Ciobotariu, deși este un fotbalist foarte bun în viziunea sa. „Mai este unul cu care este în contră, fundașul central adus de Șumudică. Ciobotariu, nici pe el nu îl bagă. Mamă ce fotbalist este”,

