Tatăl fotbalistului debutat de Gică Hagi în Georgia – România, trăiri intense: „Am avut emoții mai mari decât la meciul Ceahlăul – Juventus. Nu a fost ușor”

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Partida , disputată marți seară, a prilejuit , stoperul lui CFR Cluj. Acesta a fost introdus pe teren de Gheorghe Hagi în minutul 63 al întâlnirii, în locul lui Andrei Coubiș. FANATIK a dialogat pe această temă cu tatăl fotbalistului, fostul jucător de la Ceahlăul și Dinamo, Costel Ilie (51 de ani), care a developat mai multe elemente interesante.

Costel Ilie, emoții mai mari ca la meciul cu Juventus! Cum a reacționat după debutul fiului său la echipa națională

Costel, o întrebare banală pentru început. Ce ai simțit când ai văzut că Matei intră pe teren?

– Am avut emoții mai mari decât la meciul Ceahlăul – Juventus, în care am dat pasa decisivă, la golul lui Scînteie.

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Știai că va juca?

– Nu! Am vorbit cu el înainte de meci, însă nu am discutat aspectul ăsta. Nici nu știu dacă selecționerul i-a spus că va intra ori nu.

Cu cine ai văzut meciul?

– Eram singur, la Bacău. (n.r. – Costel Ilie activează ca antrenor în cadrul FC Bacău, din Liga a 2-a).

Cum a reacționat soția?

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– Era la Piatra Neamț, cu copilul fetei noastre. Să știi că fără Corina, soția mea, nici eu, nici Matei nu ajungeam unde am ajuns. Știi cum se zice. În spatele unui bărbat de succes, stă o femeie puternică. Ea a fost puternică pentru amândoi!

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Costel Ilie, depășit de fiul său

De acum vei fi cunoscut ca tatăl lui Matei, nu el ca fiul tău…

– Cred că m-a depășit de ceva vreme. Iar asta îmi umple sufletul de bucurie. Iar faptul că după Iencsi un nemțean reajunge la națională e un alt motiv mare de satisfacție.

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Probabil, te gândești că Matei poate ajunge și mai departe.

– Eu sunt convins că poate crește și mai mult. Faptul că a ajuns până aici cred că e doar începutul unei cariere care va fi și mai frumoasă.

Matei Ilie a plecat la 14 ani de acasă

În spatele succesului de acum, stau multe sacrificii.

– Matei a reușit totul de unul singur! Nu a fost ușor, nici pentru el, nici pentru noi, ca la 14 ani să plece de acasă, în Italia.

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Cum a ajuns acolo?

– A fost urmărit de mai mulți scouteri la naționala under 15, iar mai mulți ne-au contactat. Pentru binele lui, am fost de acord să plece de acasă la o vârstă fragedă.

Care a fost condiția pe care ați pus-o pentru ca Matei să plece?

– Ca echipa care l-a luat să aibă grijă și de educația lui. La noi, școala a fost pe primul loc! Matei a crescut ca fotbalist fără să neglijeze educația, a făcut în Italia un liceu de psihopedagogie.

Știa italiană când a plecat din țară?

– Știa engleză, a învățat italiana în trei luni. Era un băiat inteligent de mic, prindea repede orice materie, îi plăcea să învețe.

Cum s-a adaptat Matei Ilie în Italia

Cum s-a adaptat, n-a fost simplu să plece la 14 ani într-o țară străină.

– Nici lui, nici nouă nu ne-a fost ușor. Am vorbit mult cu el, l-am încurajat când îi era greu, l-am susținut, plângeam doar după discuțiile cu el.

Când ai simțit că poate ajunge fotbalist de valoare?

– Să nu râzi, de la cinci-șase ani, când am văzut cum lovește mingea cu stângul. La copii, Ceahlăul a câștigat o mulțime de meciuri cu loviturile libere bătute de el. Știind și cât de inteligent și determinat este, eram sigur că va ajunge un fotbalist important.

Costel Ilie, cel mai mare critic al fiului său

Ai fost un tată dur?

– Pe plan fotbalistic, da! Mereu am fost cel mai mare critic al lui. Și acum e la fel! Îi simt potențialul, știam mereu că poate mai mult.

S-a schimbat Matei de când a ajuns în centrul atenției?

– Noi nu simțim deloc acest lucru. A rămas același copil modest, sufletist, care se dăruiește și pe teren, și în afara lui.

Ce senzații trăiți când vine pe acasă?

– Noi suntem o familie unită, liniștită, ne place să petrecem timpul împreună. De aceea, când vine acasă, la Piatra, ne simțim de parcă nu a plecat vreodată. Se bucură mereu că își revede familia, prietenii, adoră ciorba de perișoare gătită de mama lui.

Trăgând linie, o familie mândră de mezinul ei.

– Foarte mândră!

Cine sunt Costel Ilie și Matei Ilie

Născut la Piatra Neamț, Costel Ilie (51 de ani), care are 268 de meciuri în prima ligă, a jucat la Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo București, cu care a câștigat campionatul, în 2002, și FC Vaslui. Deținător al licenței PRO, a antrenat la Ceahlăul, Aerostar Bacău, Rapid CFR Suceava, Atletico Vaslui, Sporting Juniorul Vaslui și Înainte Modelu și a fost „secund” la ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, Dunărea Călărași, Astra, Rapid și Politehnica Iași.

Matei Ilie (23 de ani) e născut la Piatra Neamț și a evoluat la juniori la Ceahlăul, Pro Sesto, Padova și Hellas Verona. În 2023, după două sezoane la Padova, unde a bifat 16 partide în Serie C, a trecut la CFR Cluj, unde are 81 de jocuri de campionat și a cucerit Cupa României Betano. Are 7 selecții la naționala under 20 și 12 la naționala under 21, pentru care a marcat de două ori.