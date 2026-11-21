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Tatăl fostei jucătoare de tenis Caroline Wozniacki, Piotr, a decis să investească în România. Fosta sportivă este cunoscută pentru performanțele sale, dar și pentru că a învins-o pe Simona Halep în finala Australian Open 2018.

Domeniul în care investește tatăl unei tenismene, în România

A fost lider WTA timp de 71 de săptămâni, iar de-a lungul carierei a câștigat 30 de turnee, dar s-a retras prematur din tenis. Caroline Wozniacki (36 ani) a decis să nu mai joace când avea doar 29 de ani, la scurtă vreme după ce a jucat o finală spectaculoasă cu Simona Halep (36 ani). I-a spulberat visul româncei la Australian Open 2018.

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Numele fostei sportive a fost inclus în repetate rânduri din lume. A făcut parte inclusiv din clasamentele celor care . În momentul de față, se bucură de timpul petrecut de familia sa, împreună cu soțul și cu cei trei copii.

În schimb, tatăl său care i-a fost antrenor ani la rând este implicat în business. Piotr Wozniacki este cel care a ajutat-o să câștige finala jucată cu iubita lui Dorin Mateiu. Afaceristul a ajuns de curând în România și este pregătit să dea lovitura într-un domeniu aflat în expansiune. Acesta colaborează cu omul de afaceri Avram Gal.

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Potrivit , cei doi au avut o întâlnire de afaceri pentru a pune la cale un proiect de amploare. Întrevederea a avut loc la restaurantul pe care românul îl deține în centrul orașului București, GAL Steak House. Scopul întâlnirii este o investiție imobiliară în România. La această masă a luat parte și Wojciech Michałowski, membru în conducerea companiei poloneze Wozy Group, și soția sa. Mai mult decât atât, vizita afaceristului polonez marchează o nouă etapă în relația lor de prietenie și colaborare. Tatăl fostei jucătoare de tenis, Piotr Wozniacki, și Avram Gal se știu de foarte multă vreme, iar acum au decis să semneze o colaborare inedită pe meleagurile românești.

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Cine este, de fapt, tatăl fostului număr mondial

„Ne dorim să dezvoltăm o investiție imobiliară de succes, iar întâlnirea de la București a fost un prilej să discutăm despre planurile noastre”, a spus românul, conform sursei citate anterior. De asemenea, omul de afaceri a mai dezvăluit pe rețelele de socializare că întâlnirea cu polonezul a fost una specială. „Am avut plăcerea să-l am ca invitat la GAL Steak House București pe prietenul meu, Piotr Wozniacki, un om deosebit și un nume important în tenisul internațional. Piotr este tatăl și antrenorul care a însoțit-o pe Caroline Wozniacki în cea mai mare parte a carierei sale, până la locul 1 mondial și câștigarea turneului Australian Open din 2018. M-am bucurat să petrecem timp împreună”, a transmis Avram Gal pe paginile sale de social media.

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În altă ordine de idei, tatăl lui Caroline Wozniacki, Piotr Wozniacki, s-a născut în Polonia, în anul 1963. A fost jucător profesionist de fotbalist, însă adevărata recunoaște a venit odată ce a devenit antrenorul fiicei sale. Fosta tenismenă a câștigat sub comanda lui numeroase premii, cel mai important fiind trofeul de la Australian Open 2018.

În ceea ce o privește pe frumoasa vedetă aceasta a debutat în tenis când avea 15 ani. De-a lungul anilor a cucerit Wimbledon 2006, când era la juniori. Are un CV impresionant, care conține 30 de titluri la simplu. De asemenea, fosta sportivă a fost pe locul unu mondial în octombrie 2010 și a stat pe această poziție mai multe săptămâni.