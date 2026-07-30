Tatăl lui Adrian Mutu a murit. Doliu în familia „Briliantului”

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Doliu în familia lui Adrian Mutu. Tatăl fostului atacant al naționalei României, Spiridon Mutu, a murit joi, 30 iulie, ca un spital din București. Anunțul a fost făcut de sora „Briliantului”, Laura.

Spiridon Mutu a murit la 75 ani

Adrian Mutu are de depășit o nouă cumpănă. Cel mai bun marcator din istoria naționalei, cu 35 de reușite, la egalitate cu Gică Hagi, și-a pierdut tatăl. Spiridon Mutu, fost profesor de matematică, a murit la vârsta de 75 de ani la un spital din București.

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Vestea tristă a fost oferită publicului de Laura Mutu, sora „Briliantului”. Pe lângă mesajul de adio, fiica lui Spiridon Mutu a ținut să-i mulțumească tatălui pentru toate învățăturile și protecția pe care i le-a oferit în viață.

„Cu o durere greu de spus în cuvinte, vă anunț că tatăl meu a plecat dintre noi. Pentru cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la el, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, începând cu ora 11:30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Strada Drumul Bisericii, din Voluntari.

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Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari. Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dăruit și pentru toate amintirile pe care le-ai lăsat în urmă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a transmis Laura, sora lui Adrian Mutu, într-o postare pe rețelele sociale.

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Spiridon Mutu, cel mai mare critic al lui Adrian

că t spre deosebire Rodica, mama sa, pe care a pierdut-o în decembrie 2023, care îi era cel mai mare admirator: „Tata era foarte critic la adresa mea încă de la o vârstă foarte fragedă. Am ajuns să am trac și emoție atunci când venea el la meci. La un moment dat i-am zis antrenorului Ianovschi că dacă vine tata nu mai joc. Indiferent ce făceam nu eram destul de bun”, povestea „Briliantul”

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Comportamentul a fost recunoscut de Spiridon Mutu: „Am avut obiceiul ăsta prost să îl critic. Și vine antrenorul: ‘Domnule Mutu, nu mai veniți la meci’ / ‘Cum să nu mai vin la meci?’/ ‘Nu mai veniți. De ce îl criticați? Eu sunt antrenor’. Mă rog, mi-a atras atenția…”.