Tatăl lui Alexandru Stoian, în culmea fericirii după primul gol marcat de fiul său la FCSB: „Îl va ajuta enorm”

Tatăl lui Alexandru Stoian a vorbit pentru FANATIK după ce . Puștiul de doar 17 ani are o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro.

Tatăl lui Alexandru Stoian, declarații emoționante după ce atacantul de 17 ani a reușit primul gol la FCSB: „Am trăit intens”

, a strâns toți apropiații la un local din cartierul Berceni pentru a urmări meciul cu CFR Cluj: „Sunt foarte fericit. Am sărbătorit foarte mult! Și-a dorit enorm și era extrem de motivat, de-asta a reușit să marcheze atât de repede. Am trăit meciul extrem de intens.

La noi aici e jale. Suntem cu toată familia, prieteni, foarte mulți. Așa ne strângem când știm că joacă. Sperăm să joace mai mult pe viitor și să ne bucurăm și de alte reușite”.

Tatăl fotbalistului e convins că reușita îi va da aripi: „Eu i-am spus să aibă răbdare și să nu se grăbească pentru că e mai greu. Se simte foarte bine fizic și eu cred îl va ajuta enorm acest gol și va prinde multă încredere”.

Tatăl lui Alexandru Stoian, dezvăluiri după reușita atacantului cu CFR Cluj: „Se simte foarte bine și s-a adaptat repede la FCSB”

Aurică Stoian a vorbit despre ambiția extraordinară a fiului său de a demonstra că merită să joace la campioana României: „El își dorește foarte mult și se simte foarte bine la FCSB, s-a adaptat foarte repede. Să dea Dumnezeu să se bazeze pe el. O să îl sun acuma și o să îi spun din nou că trebuie să fie serios și să muncească foarte mult. Doar de asta are nevoie. Nimic mai mult.

Toată familia noastră a jucat fotbal. A fost născut pentru asta. Noi am fost 5 frați și toți am făcut fotbal. Noi trăim prin el tot ce nu am reușit să facem în fotbal. Acuma mă uit și eu la interviu. Să îl ascultați cum vorbește. Are capul pe umeri”.

Aurică Stoian așteaptă o prestație bună și pentru România U19: „Cred că va fi convocat și va juca și la Campionatul European U19. Cel mai important e să fie sănătos și toate vor veni de la sine. Să fie profesionist pentru el în primul rând. El își dorește foarte mult să joace și la un turneu final”.