Tatăl lui Armin Nicoară îl ironizează pe saxofonistul lui Carmen de la Sălciua: „Cu ce drept cântați melodia?”

Încurcate mai sunt căile drepturilor de autor în lumea muzicii de petrecere! După ce Carmen de la Sălciua a fost acuzată că ar fi furat melodia „Dansul mirilor” de la Armin Nicoară, un nou conflict a apărut, din senin, tot în jurul acestor nume.

Tatăl lui Armin Nicoară, pus la respect de saxofonistul lui Carmen de la Sălciua

De data asta e vorba despre Petrică Nicoară, și saxofonistul lui Carmen, Nelu Popa. Petrică l-a ironizat pe celebrul artist pe pagina sa de Facebook, la o postare în care acesta îi invita pe internauți să îi asculte una din melodiile sale de succes, „Maneaua primăverii”.

Petrică a tot insistat cu glumele sugerând că melodia nu îi aparține lui Nelu Popa și că ar fi luat-o de la el. Adevărul este, însă, cu totul diferit. Contactat de FANATIK, Nelu Popa a asigurat că persoana care nu ar avea dreptul să cânte această piesă este exact tatăl lui Nicoară.

„Îl stimez foarte mult pe domnul Nicoară. A realizat lucruri extraordinare în lumea muzicii, însă eu am drepturile pentru melodie și nu înțeleg de ce m-a ironizat. Nu am vrut să deranjez pe nimeni și să creez vreo polemică. Respect foarte mult meseria fiecăruia, iar eu încerc să o fac atât de bine pe cât pot. Am dreptul să cânt această melodie”, a spus Nelu Popa pentru FANATIK.

are un acord încheiat cu o casă de discuri, cea care deține, de fapt, melodia respectivă. Nelu Popa a primit, așadar, aprobarea să cânte cântecul respectiv, în stilul său caracteristic.

„Cu ce drept o cântați?”

Cei doi au avut un schimb de replici ”savuros” pe rețeaua de socializare, acolo unde Nelu Popa a menționat că Petrică Nicoară este într-o eroare.

„Petrică Nicoară, această melodie o cânt cu drepturi de autor primite de la Zoom Studio Vâlcea. Dumneavoastră cu ce drept o cântați?”, l-a întrebat Nelu Popa pe tatăl lui Armin.

Tatăl lui Armin a evitat să ofere un răspuns concret la întrebarea lui Nelu Popa, vizibil prins în offsaid. Instrumentistul a amintit de importanța numelui său, saxofonistul lui Carmen de la Sălciua ținând să precizeze că nu a vrut să îi aducă atingeri imaginii în niciun fel.

Acesta a considerat doar că ironiile sale chiar nu au vreun fundament în ceea ce privește melodia „Maneaua primăverii”.

„Tot timpul am respectat numele Nicoară! Chiar aveți multe realizări în carieră”, a încheiat politicos Nelu Popa schimbul de replici din mediul online.