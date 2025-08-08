Sport

Tatăl lui Assad Al Hamalawi, interviu după U Craiova – Trnava 3-0: „Va fi golgheterul echipei”. Video exclusiv

Tatăl lui Assad Al Hamalawi, interviu emoționant despre noul golgheter al Universității Craiova. Cum l-a convins să vină în România și alte dezvăluiri inedite.
Bogdan Ciutacu
08.08.2025 | 10:15
Tatal lui Assad Al Hamalawi interviu dupa U Craiova Trnava 30 Va fi golgheterul echipei Video exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Assad Al Hamlawi i-a dedicat golul tatălui său

Assad Al Hamlawi a marcat al patrulea gol pentru Universitatea Craiova în cupele europene și a egalat recordul marelui Oblemenco. Atacantul palestinian a oferit un moment emoționat după ce și-a luat tatăl în brațe din tribune după golul cu Trnava.

ADVERTISEMENT

Interviu emoționant cu Assan Al Hamlawi, tatăl lui Assad, noul golgheter al Universității Craiova: „Am fost primul lui antrenor”

FANATIK a stat de vorbă cu tatăl Assad Al Hamlawi, venit special din Palestina pentru a asista la meciul cu Spartak Trnava. Extrem de emoționat, Assan Al Hamlawi senior a vorbit pe larg despre noua senzație a Universității Craiova.

Domnule Assan, cum a fost această seară? 

– A fost minunat și sunt atât de fericit că Assad a marcat și Universitatea Craiova a câștigat. Sunt bucuros să fiu aici și să văd toți acești oameni care se bucură. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Sunt deja la al treilea meci.

ADVERTISEMENT

Atacantul Universității Craiova s-a dus direct la tatăl său după golul marcat cu Spartak Trnava: „Mulțumesc tată! Sunt aici”

Imediat după gol a venit să se bucure alături de dumnevoastră. La fel și la final. Cum v-ați simțit?

– A fost ceva de genul: „Mulțumesc, tată! Sunt aici”. A fost foarte emoționant pentru că am fost alături de el toată cariera, încă de când a început fotbalul. L-am urmărit îndeaproape și pe el și pe frații lui.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Assad se bucură alături de tatăl lui după un nou joc spectaculos la Universitatea Craiova

Deci și frații lui joacă fotbal? 

– Da, în Suedia, sunt jucători profesioniști. Annass are 20 de ani și face parte din lotul naționalei Palestinei U20.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”

Assad e extrem de fericit că a ales să vină la Universitatea Craiova: „A fost o decizie foarte bună”

Assad a marcat deja multe goluri pentru Universitatea Craiova, un atacant care a lipsit în ultimii ani de la echipă. Poate și mai mult decât a arătat până acum? 

ADVERTISEMENT

– A făcut un progres extraordinar în ultimii ani. Are o susținere foarte mare din partea clubului și antrenorilor și chiar și președintele clubului are o comunicare foarte bună cu Assad. Sunt ca o familie aici.

Deci Assad a fost deja adoptat de Craiova… Se poate spune deja că a fost decizie bună să vină aici? 

– Da, așa simt. Fanii l-au primit cu foarte mare căldură. A fost o decizie foarte bună venirea la Craiova și chiar a primit binecuvântarea din partea mea să vină în România. Sunt fericit să îl văd așa.

Assan Al Halmlawi cere mult de la fiul său: „I-am spus că așteptam încă un gol”

Cu cine ați mai venit în seara asta? Ce v-a spus la finalul meciului?

– Restul familiei va veni vineri și vom cu toții în tribune la meciul de duminică, inclusiv mama și unul dintre frați. A venit să mă întrebe dacă mi-a plăcut meciul și i-am spus că așteptam încă un gol de la el. Nu s-a simțit bine azi, a avut o viroză și de-asta a și fost schimbat în minutul 70. A făcut-o ca să îl protejeze.

În Palestina se vorbește despre evoluțiile sale la Craiova?

– Da, e ceva special de fiecare dată când un jucător reușește performanțe bune la nivel internațional. Foarte multă lume vorbește despre golurile marcate de el și circulă video-uri pe Facebook și Instagram. Toți spun că a fost o alegere foarte bună să vină în România. Palestienii se simt foarte bine aici și apreciază foarte mult țara voastră.

Tatăl lui Assad Al Hamlawi e convins că atacantul poate să ajungă la un club mare

Ce obiective pe termen lung are Assad? Își dorește să joace în Europa de Vest? 

– Pur și simplu iubește să joace fotbal. E timpul ca el să facă pasul la următorul nivel și de ce nu, să joace pe viitor la un nivel mai înalt. Eu cred că merită. De mic copil și-a dorit să ajungă fotbalist profesionist. Deci da, merită să joace cât mai sus.

Cum a ajuns la Universitatea Craiova? 

– A fost foarte frumos. După ce a jucat cu Palestina contra Iordaniei, a venit înapoi în Suedia și eram cu el. Mi-a zis că îl vrea Craiova și încă o echipă. Apoi am stat și am discutat, mi-am făcut temele despre Universitatea Craiova și i-am zis: „Acceptă! Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și cariera ta”.

Tatăl lui Assad a avut un cuvânt greu de spus în transferul la Universitatea Craiova: „Și-a dorit mai mult”

Deci ați avut un cuvânt important de spus în alegerea sa…

– Da, suntem o familie unită. Suntem foarte apropiați și comunicăm foarte mult, ne spunem ce avem pe suflet și ne sfătuim cu privire la deciziile importante. Assad și-a dorit mai mult, să facă un pas în față, așa că a venit la Craiova.

De mic v-ați dat seama că poate să ajungă fotbalist? 

– Se juca cu mingea de la 2 ani de zile. La 4-5 ani ne-am dat seama că are un dar. Eu am jucat de asemenea fotbal și m-am ocupat de pregătirea lui. Până și fiica mea joacă fotbal. Toată lumea în familia noastră a jucat fotbal și se poate spune că a avut fotbalul în sânge. Suntem o familie de fotbaliști.

Tatăl lui Assad Al Hamlawi promite că atacantul va fi golgheterul Universității Craiova: „În Suedia a fost cel mai bun marcator al echipei. Aștept și mai mult aici”

Aveți un mesaj pentru Assad? 

– „Urmeăză-ți visul, frate!”. E prietenul meu acum și îmi permit să îi spun așa. I-am spus că e un leu și nu e întâmplător că joacă la Universitatea Craiova. Și numele Al Hamlawi e un nume foarte vechi în Palestina. Suntem mai mult de 500 de oameni în familia noastră și suntem mândri de el.

Câte goluri credeți că poate să marcheze în acest an? 

– Când îl văd pe Assad jucând îmi dau seama că o face cu inima. Chiar iubește fotbalul și este foarte impresionat de susținerea fanilor. Strigă la el, îi mulțumesc pentru goluri. În Suedia cel mai bun marcator, a înscris multe goluri și în Polonia, deci mă aștept și aici să fie la fel sau chiar mai mult, mai ales că a început foarte bine și mă aștept să marcheze foarte multe goluri.

Interviu emoționant cu tatăl lui Assad Al Hamlawi după U Craiova - Spartak Trnava 3-0

  • 6 goluri în 6 meciuri are Assad Al Hamlawi în acest început de sezon la Universitatea Craiova
  • 4 goluri a marcat deja în 3 meciuri pentru „lei” în cupele europene
  • 1.000.0000 de euro e cota internaționalului palestinian în vârstă de 24 de ani
Edi Iordănescu și-a asumat eșecul dezastruos din Europa League, dar i-a „înțepat” și...
Fanatik
Edi Iordănescu și-a asumat eșecul dezastruos din Europa League, dar i-a „înțepat” și pe jucători: „Nu putem fi naivi”
Aryna Sabalenka, topless spre deliciul fanilor! Cum s-a afișat numărul 1 mondial din...
Fanatik
Aryna Sabalenka, topless spre deliciul fanilor! Cum s-a afișat numărul 1 mondial din tenisul feminin
Tudor Băluță a apărut cu ochiul umflat în fața jurnaliștilor după Craiova –...
Fanatik
Tudor Băluță a apărut cu ochiul umflat în fața jurnaliștilor după Craiova – Trnava 3-0: „A văzut toată lumea! Meciul trecut mi-a dat cu gheata în bărbie”. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Becali a IZBUCNIT în direct: ”Bă, ești nebun, du-te acasă, pleacă de acolo!...
iamsport.ro
Becali a IZBUCNIT în direct: ”Bă, ești nebun, du-te acasă, pleacă de acolo! E nebunia țării ăsteia, dormim toți, hai că dorm și eu”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!