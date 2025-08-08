Tatăl lui Assad Al Hamalawi, interviu după U Craiova – Trnava 3-0: „Va fi golgheterul echipei”. Video exclusiv

în cupele europene și a egalat recordul marelui Oblemenco. Atacantul palestinian a oferit un moment emoționat după ce și-a luat tatăl în brațe din tribune după golul cu Trnava.

ADVERTISEMENT

Interviu emoționant cu Assan Al Hamlawi, tatăl lui Assad, noul golgheter al Universității Craiova: „Am fost primul lui antrenor”

FANATIK a stat de vorbă cu tatăl Assad Al Hamlawi, venit special din Palestina pentru a asista la meciul cu Spartak Trnava. Extrem de emoționat, Assan Al Hamlawi senior a vorbit pe larg despre .

Domnule Assan, cum a fost această seară?

– A fost minunat și sunt atât de fericit că Assad a marcat și Universitatea Craiova a câștigat. Sunt bucuros să fiu aici și să văd toți acești oameni care se bucură. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Sunt deja la al treilea meci.

ADVERTISEMENT

Atacantul Universității Craiova s-a dus direct la tatăl său după golul marcat cu Spartak Trnava: „Mulțumesc tată! Sunt aici”

Imediat după gol a venit să se bucure alături de dumnevoastră. La fel și la final. Cum v-ați simțit?

– A fost ceva de genul: „Mulțumesc, tată! Sunt aici”. A fost foarte emoționant pentru că am fost alături de el toată cariera, încă de când a început fotbalul. L-am urmărit îndeaproape și pe el și pe frații lui.

ADVERTISEMENT

Assad se bucură alături de tatăl lui după un nou joc spectaculos la Universitatea Craiova

Deci și frații lui joacă fotbal?

– Da, în Suedia, sunt jucători profesioniști. Annass are 20 de ani și face parte din lotul naționalei Palestinei U20.

ADVERTISEMENT

Assad e extrem de fericit că a ales să vină la Universitatea Craiova: „A fost o decizie foarte bună”

Assad a marcat deja multe goluri pentru Universitatea Craiova, un atacant care a lipsit în ultimii ani de la echipă. Poate și mai mult decât a arătat până acum?

ADVERTISEMENT

– A făcut un progres extraordinar în ultimii ani. Are o susținere foarte mare din partea clubului și antrenorilor și chiar și președintele clubului are o comunicare foarte bună cu Assad. Sunt ca o familie aici.

Deci Assad a fost deja adoptat de Craiova… Se poate spune deja că a fost decizie bună să vină aici?

– Da, așa simt. Fanii l-au primit cu foarte mare căldură. A fost o decizie foarte bună venirea la Craiova și chiar a primit binecuvântarea din partea mea să vină în România. Sunt fericit să îl văd așa.

Assan Al Halmlawi cere mult de la fiul său: „I-am spus că așteptam încă un gol”

Cu cine ați mai venit în seara asta? Ce v-a spus la finalul meciului?

– Restul familiei va veni vineri și vom cu toții în tribune la meciul de duminică, inclusiv mama și unul dintre frați. A venit să mă întrebe dacă mi-a plăcut meciul și i-am spus că așteptam încă un gol de la el. Nu s-a simțit bine azi, a avut o viroză și de-asta a și fost schimbat în minutul 70. A făcut-o ca să îl protejeze.

În Palestina se vorbește despre evoluțiile sale la Craiova?

– Da, e ceva special de fiecare dată când un jucător reușește performanțe bune la nivel internațional. Foarte multă lume vorbește despre golurile marcate de el și circulă video-uri pe Facebook și Instagram. Toți spun că a fost o alegere foarte bună să vină în România. Palestienii se simt foarte bine aici și apreciază foarte mult țara voastră.

Tatăl lui Assad Al Hamlawi e convins că atacantul poate să ajungă la un club mare

Ce obiective pe termen lung are Assad? Își dorește să joace în Europa de Vest?

– Pur și simplu iubește să joace fotbal. E timpul ca el să facă pasul la următorul nivel și de ce nu, să joace pe viitor la un nivel mai înalt. Eu cred că merită. De mic copil și-a dorit să ajungă fotbalist profesionist. Deci da, merită să joace cât mai sus.

Cum a ajuns la Universitatea Craiova?

– A fost foarte frumos. După ce a jucat cu Palestina contra Iordaniei, a venit înapoi în Suedia și eram cu el. Mi-a zis că îl vrea Craiova și încă o echipă. Apoi am stat și am discutat, mi-am făcut temele despre Universitatea Craiova și i-am zis: „Acceptă! Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și cariera ta”.

Tatăl lui Assad a avut un cuvânt greu de spus în transferul la Universitatea Craiova: „Și-a dorit mai mult”

Deci ați avut un cuvânt important de spus în alegerea sa…

– Da, suntem o familie unită. Suntem foarte apropiați și comunicăm foarte mult, ne spunem ce avem pe suflet și ne sfătuim cu privire la deciziile importante. Assad și-a dorit mai mult, să facă un pas în față, așa că a venit la Craiova.

De mic v-ați dat seama că poate să ajungă fotbalist?

– Se juca cu mingea de la 2 ani de zile. La 4-5 ani ne-am dat seama că are un dar. Eu am jucat de asemenea fotbal și m-am ocupat de pregătirea lui. Până și fiica mea joacă fotbal. Toată lumea în familia noastră a jucat fotbal și se poate spune că a avut fotbalul în sânge. Suntem o familie de fotbaliști.

Tatăl lui Assad Al Hamlawi promite că atacantul va fi golgheterul Universității Craiova: „În Suedia a fost cel mai bun marcator al echipei. Aștept și mai mult aici”

Aveți un mesaj pentru Assad?

– „Urmeăză-ți visul, frate!”. E prietenul meu acum și îmi permit să îi spun așa. I-am spus că e un leu și nu e întâmplător că joacă la Universitatea Craiova. Și numele Al Hamlawi e un nume foarte vechi în Palestina. Suntem mai mult de 500 de oameni în familia noastră și suntem mândri de el.

Câte goluri credeți că poate să marcheze în acest an?

– Când îl văd pe Assad jucând îmi dau seama că o face cu inima. Chiar iubește fotbalul și este foarte impresionat de susținerea fanilor. Strigă la el, îi mulțumesc pentru goluri. În Suedia cel mai bun marcator, a înscris multe goluri și în Polonia, deci mă aștept și aici să fie la fel sau chiar mai mult, mai ales că a început foarte bine și mă aștept să marcheze foarte multe goluri.

Interviu emoționant cu tatăl lui Assad Al Hamlawi după U Craiova - Spartak Trnava 3-0