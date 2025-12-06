Tatăl lui Dennis Politic a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe oficialul FRF: „Nu vreau ca fiul meu să fie bătaia de joc a României”

ADVERTISEMENT

(25 de ani) de la FCSB. Gabi Safta a povestit o întâmplare halucinantă cu fotbalistul brașovean din momentul în care acesta era junior și a fost convocat la naționala U17 a României.

Explicații pentru situația lui Dennis Politic la FCSB

FCSB a menajat 11 titulari la Arad, acolo unde a pierdut meciul de cupă cu UTA, scor 0-3. Pe „Francisc von Neumann” s-a aflat însă și Dennis Politic, care a rămas rezervă neutilizată. Politic a fost singurul senior din lotul lui Charalambous, care n-a bifat niciun minut contra „textiliștilor”. club cu care are contract până în iunie 2029.

ADVERTISEMENT

„E o poveste de când era junior U17 la naționala României. E posibil se întâmple acest fenomen cu situația lui de la FCSB. E posibil să nu fie așa. Dar eu știu că în momentul când eu i-am trimis convocare la națională pentru a se prezenta la lot să îl vedem, pentru că îl aveam pe Cătălin Parfene, care monitoriza toți românii din străinătate care pot juca la națională. A venit, l-a văzut selecționerul Gabi Manolache la o dublă. L-a mai chemat la o a doua dublă. La o dublă joacă toți 20 sau chiar 30.

M-am pomenit cu un telefon de la tatăl lui Denis și mi-a spus că el nu vrea să mai fie bătaia de joc a României. Că el nu vrea să mai plătească biletul de avion, să vină din Anglia, pentru a juca un singur meci dintr-o dublă. Că băiatul lui trebuie să joace tot meciul că vine din Anglia”, a povestit Gabi Safta.

ADVERTISEMENT

Dennis Politic a debutat la echipa națională în mandatul lui Mircea Lucescu

Anul acesta, în primăvară, Dennis Politic a bifat prima selecție la echipa națională de seniori. Nu e pentru prima dată când mijlocașul cochetează cu loturile naționale. El a mai jucat 3 meciuri la U17, în 2016, când era legitimat la Bolton Wanderers.

ADVERTISEMENT

„Și i-am zis ‘Ce bani ați plătit, că biletul l-a plătit Federația’. ‘Păi eu am venit cu el. Dar nu erați obligat să veniți, noi l-am plătit pe el’. Țin minte că a jucat, a ratat un penalty, a dat mingea pe Centura Bucureștiului contra Angliei într-un meci în care dacă el ar fi transformat, generația lui s-ar fi dus la Euro.

Cred că jucând puțin situația se complică și mai mult la ei în familie. Poate e ceva ce ne scapă nouă. Se întâmpla în 2015-2016”, a continuat jurnalistul, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT