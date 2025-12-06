Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Tatăl lui Dennis Politic a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe oficialul FRF: „Nu vreau ca fiul meu să fie bătaia de joc a României”

Gabi Safta a povestit o întâmplare uluitoare de pe vremea când Dennis Politic era junior. Ce a făcut tatăl actualului fotbalist de la FCSB în momentul în care a fost convocat la naționala României
Cristian Măciucă
06.12.2025 | 10:11
Tatal lui Dennis Politic a pus mana pe telefon si la sunat pe oficialul FRF Nu vreau ca fiul meu sa fie bataia de joc a Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Tatăl lui Dennis Politic a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gabi Safta: „Nu vreau ca fiul meu să fie bătaia de joc a României” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Se caută în continuare explicații pentru situația lui Dennis Politic (25 de ani) de la FCSB. Gabi Safta a povestit o întâmplare halucinantă cu fotbalistul brașovean din momentul în care acesta era junior și a fost convocat la naționala U17 a României.

Explicații pentru situația lui Dennis Politic la FCSB

FCSB a menajat 11 titulari la Arad, acolo unde a pierdut meciul de cupă cu UTA, scor 0-3. Pe „Francisc von Neumann” s-a aflat însă și Dennis Politic, care a rămas rezervă neutilizată. Politic a fost singurul senior din lotul lui Charalambous, care n-a bifat niciun minut contra „textiliștilor”. Multe voci spun deja că Politic are zilele numărate la FCSB, club cu care are contract până în iunie 2029.

ADVERTISEMENT

„E o poveste de când era junior U17 la naționala României. E posibil se întâmple acest fenomen cu situația lui de la FCSB. E posibil să nu fie așa. Dar eu știu că în momentul când eu i-am trimis convocare la națională pentru a se prezenta la lot să îl vedem, pentru că îl aveam pe Cătălin Parfene, care monitoriza toți românii din străinătate care pot juca la națională. A venit, l-a văzut selecționerul Gabi Manolache la o dublă. L-a mai chemat la o a doua dublă. La o dublă joacă toți 20 sau chiar 30.

M-am pomenit cu un telefon de la tatăl lui Denis și mi-a spus că el nu vrea să mai fie bătaia de joc a României. Că el nu vrea să mai plătească biletul de avion, să vină din Anglia, pentru a juca un singur meci dintr-o dublă. Că băiatul lui trebuie să joace tot meciul că vine din Anglia”, a povestit Gabi Safta.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Dennis Politic și Gabi Safta
Dennis Politic și Gabi Safta într-un meci la România U17. FOTO: FRF.TV

Dennis Politic a debutat la echipa națională în mandatul lui Mircea Lucescu

Anul acesta, în primăvară, Dennis Politic a bifat prima selecție la echipa națională de seniori. Nu e pentru prima dată când mijlocașul cochetează cu loturile naționale. El a mai jucat 3 meciuri la U17, în 2016, când era legitimat la Bolton Wanderers.

ADVERTISEMENT
Nicio șansă! Reacția americanilor, după ce au aflat că pot întâlni România la...
Digisport.ro
Nicio șansă! Reacția americanilor, după ce au aflat că pot întâlni România la Cupa Mondială 2026

„Și i-am zis ‘Ce bani ați plătit, că biletul l-a plătit Federația’. ‘Păi eu am venit cu el. Dar nu erați obligat să veniți, noi l-am plătit pe el’. Țin minte că a jucat, a ratat un penalty, a dat mingea pe Centura Bucureștiului contra Angliei într-un meci în care dacă el ar fi transformat, generația lui s-ar fi dus la Euro.

Cred că jucând puțin situația se complică și mai mult la ei în familie. Poate e ceva ce ne scapă nouă. Se întâmpla în 2015-2016”, a continuat jurnalistul, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

INTAMPLARE INCREDIBILA cu Dennis Politic la nationala Romaniei | DEZVALUIRI INCENDIARE in direct

Robert Niță și Gigi Mustață, dialog incendiar înainte de FCSB – Dinamo: “Să-mi...
Fanatik
Robert Niță și Gigi Mustață, dialog incendiar înainte de FCSB – Dinamo: “Să-mi dai invitație ca să ieșiți din criză” / „Nu-i problemă”
Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”
Fanatik
Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”
E gata! Conducerea Rapidului a anunțat când revine Andrei Borza: „Va fi pe...
Fanatik
E gata! Conducerea Rapidului a anunțat când revine Andrei Borza: „Va fi pe foaia de joc”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mircea Lucescu a numit motivele pentru care l-a rechemat pe fotbalistul interzis la...
iamsport.ro
Mircea Lucescu a numit motivele pentru care l-a rechemat pe fotbalistul interzis la națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!