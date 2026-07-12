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Tatăl lui Erling Haaland, acuze dure după eliminarea Norvegiei: “Bravo arbitrului”

Norvegia s-a oprit în sferturile de finală la Cupa Mondială 2026. După eliminare, tatăl lui Erling Haaland nu s-a mai abținut și a arătat cu degetul către arbitru.
Traian Terzian
12.07.2026 | 08:13
Tatal lui Erling Haaland acuze dure dupa eliminarea Norvegiei Bravo arbitrului
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Tatăl lui Erling Haaland, nervos după eliminarea Norvegiei de la CM 2026. Sursă foto: colaj Fanatik
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Erling Haaland (25 de ani) a avut o prestație modestă și Norvegia a fost învinsă de Anglia, scor 1-2 după prelungiri. Eliminarea a produs mâhnire în tabăra nordicilor, iar tatăl marelui atacant a pus totul în cârca arbitrului Clement Turpin.

Eliminarea Norvegiei l-a înfuriat pe tatăl lui Erling Haaland

Au fost mai multe decizii controversate la întâlnirea de pe Hard Rock Stadium din Miami, iar norvegienii și-au îndreptat furia către ”centralul” francez. Mai întâi la golul egalizator al lui Jude Bellingham, când au cerut anularea reușitei pe motiv că mingea a atins cabul de susținere al camerei de filmat aflată deasupra gazonului.

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Apoi, a fost faza golului anulat nordicilor în startul reprizei secunde. Fundașul Torbjorn Lysaker Heggem a trimis mingea în poartă, dar reușita nu a fost validată din cauza unui fault în atac comis de Haaland asupra Elliot Anderson.

Toate aceste decizii l-au făcut pe tatăl lui Erling Haaland să izbucnească la finalul jocului. ”Bravo lui Bellingham și arbitrului”, a comentat Alf-Inge Haaland la o postare făcută de Fabrizio Romano cu golurile realizate de Jude Bellingham.

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Alf-Inge Haaland și-a continuat tirada la adresa arbitrului

Tatăl superstarului norvegian, care a participat la Mondialul din 1994, nu s-a oprit aici și a continuat cu criticile la adresa arbitrajului. ”Astăzi, arbitrul a fost cel care a câștigat. Asta simt eu. De obicei, nu-mi place să vorbesc despre arbitri după un meci, dar când atât de multe momente cheie se întorc împotriva unei echipe, este imposibil să ignori acest lucru.

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Am văzut golul anulat lui Torbjorn Heggem, am văzut decizii controversate pe tot parcursul meciului, iar fiecare decizie importantă părea să fie în favoarea Angliei. La acest nivel, tocmai aceste momente sunt cele care schimbă soarta unui meci.

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Sunt incredibil de mândru de Norvegia, pentru că nu a încetat niciodată să lupte și a jucat cu curaj, disciplină și convingere împotriva uneia dintre cele mai puternice echipe din turneu. Dar, în seara aceasta plec cu sentimentul că nu doar fotbalul a avut cea mai mare influență asupra meciului”, a declarat Alf-Inge Haaland, pentru postul de televiziune DAZN.

De ce trebuia anulat primul gol al Angliei

În minutele de prelungire ale primei reprize, Jude Bellingham a restabilit egalitatea în partida Norvegia – Anglia. Însă, în mod normal, reușita sa ar fi trebuit anulată de arbitrul francez Clement Turpin.

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Și asta pentru că în momentul degajării portarului Jordan Pickford, mingea a lovit cabul de susținere al camerei mobile aflate deasupra gazonului și și-a schimbat direcția. În astfel de cazuri, ”centralul” trebuie să întrerupă jocul și să-l reia cu minge de arbitru.

Turpin nu numai că nu a făcut acest lucru, dar nici de la VAR nu i s-a semnalat nimic spre furia norvegienilor. Faza a continuat și Bellingham a readus Anglia în joc chiar înainte de intrarea la cabine.

Cum a reacționat FIFA

În ciuda faptului că și englezii au recunoscut că balonul a atins acel cablu și golul nu trebuia validat, FIFA și-a apărat arbitrul. Forul mondial a explicat faptul că tehnologia aflată în minge nu a detectat nicio atingere și astfel nu exista motive ca ”centralul” să intervină.

”Înainte de golul Angliei din minutul 45+2 contra Norvegiei, senzorul din minge nu a detectat vreo atingere a mingii când era în aer, iar apoi nu a existat vreo dovadă evidentă că balonul a atins firul camerei mobile și și-a schimbat traiectoria”, a precizat FIFA.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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