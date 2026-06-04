Sport

Tatăl lui Erling Haaland și impresara fotbalistului au rupt tăcerea despre „înțelegerea” cu Real Madrid!

Tatăl lui Erling Haaland a comentat posibilitatea ca fiul său să se transfere la Real Madrid după afirmațiile făcute de Enrique Riquelme, candidat la președinția madrilenilor.
Bogdan Mariș
04.06.2026 | 10:22
Tatal lui Erling Haaland si impresara fotbalistului au rupt tacerea despre intelegerea cu Real Madrid
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Tatăl lui Erling Haaland (25 de ani) și impresara fotbalistului au reacționat după afirmațiile făcute de Enrique Riquelme, candidat la președinția lui Real Madrid. FOTO: Hepta
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Enrique Riquelme, candidat la președinția lui Real Madrid, a anunțat că Erling Haaland și Rodri vor semna cu gruparea „blanco” în cazul în care el va câștiga alegerile, însă apropiații fotbalistului au negat ferm această variantă. Norvegianul mai are contract cu Manchester City până în vara lui 2034.

Tatăl și impresara lui Erling Haaland, reacție fermă după ce Enrique Riquelme a declarat că norvegianul va semna cu Real Madrid

Campania pentru postul de președinte al lui Real Madrid este în plină desfășurare, iar de această dată Florentino Perez are un contracandidat. Este vorba despre Enrique Riquelme, care a anunțat că gruparea din La Liga îi va transfera pe Erling Haaland și Rodri în cazul în care el va câștiga alegerile.

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Alf-Inge Haaland, tatăl lui Erling, și impresara fotbalistului, Rafaela Pimenta, au negat ferm afirmațiile omului de afaceri spaniol. „Totul e foarte distractiv, dar nu e adevărat. Le dorim tot binele ambilor candidați la alegerile prezidențiale de la Real Madrid”, au transmis aceștia pentru jurnalistul Fabrizio Romano. Enrique Riquelme a anunțat și că va achita toate taxele membrilor în cazul în care devine președinte și transferurile anunțate nu se confirmă.

Erling Haaland, contract fabulos cu Manchester City

Erling Haaland a semnat în 2022 cu Manchester City, fiind achiziționat cu 60 de milioane de euro de la Borussia Dortmund, iar în ianuarie 2025 și-a prelungit contractul pentru 9 ani și jumătate, așadar până în vara lui 2034, cu gruparea din Premier League. Conform AS, în noua înțelegere a acestuia există o clauză de reziliere, aspect subliniat și de Enrique Riquelme, însă aceasta ar fi valabilă la jumătatea contractului, așadar în 2029, când norvegianul ar avea 29 de ani.

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Ibericii subliniază și că transferul lui Haaland, promis de Enrique Riquelme, ar fi foarte dificil de realizat în acest moment, deoarece salariul norvegianului ar fi greu de abordat în contextul în care madrilenii au deja în lot trei super-staruri, Kylian Mbappe, Vinicius Junior și Jude Bellingham și echipa trebuie să respecte fair play-ul financiar impus de La Liga. De asemenea, atacantul norvegian deține 100% din drepturile sale de imagine, un alt aspect care complică situația. Începând din următorul sezon, Haaland nu va mai fi antrenat la Manchester City de Pep Guardiola.

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