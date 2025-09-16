Tatăl lui Kylian Mbappe, mesaj dur pentru Luis Enrique: „Nu îmi pasă!”

. Tatăl internaționalului francez, Wilfrid Mbappe, a criticat deciziile luate de tehnician cu privire la fiul său, acesta considerând că aspectul defensiv nu joacă un rol important.

Tatăl lui Kylian Mbappe l-a criticat pe Luis Enrique

După ce Kylian Mbappe a părăsit-o pe PSG, pentru a semna cu Real Madrid, în spațiul public a apărut un clip video în care Luis Enrique îi dădea indicații francezului cu privire la aportul defensiv al acestuia. Tatăl lui Kylian Mbappe, Wilfrid, e de părere că fiul său nu ar trebui să depună prea mult efort pentru a se apăra, deoarece realizările sale ofensive sunt extraordinare.

„Nu spun că nu ar trebui să se apere, dar cum judecăm un jucător? Fiecare post are particularitățile sale. Criticăm pe cineva care marchează 60 de goluri pe sezon. Nu îmi pasă că Kvaratskhelia alerga în minutul 90 al finalei Champions League ca să se apere.

Kylian face lucruri de care alții nu sunt capabili, nu este jocul lui. Sunt unul dintre acei oameni care nu ar spune niciodată asta unui atacant. Și nu pentru că e fiul meu. Un sezon prost pentru Kylian este un sezon excepțional pentru oricine altcineva”, a declarat Wilfrid Mbappe într-un interviu pentru .

Tatăl lui Kylian Mbappe a analizat primul sezon al fiului său la Real Madrid

Kylian Mbappe a avut un prim sezon excelent la Real Madrid din punct de vedere personal, însă rezultatele echipei au fost dezamăgitoare, singurele trofee cucerite fiind Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală. „Mi-a plăcut foarte mult primul său sezon la Real. Ținând cont de cum a început, toată lumea ne-a spus că vine sfârșitul lumii…

S-a încheiat cu premiul Pichichi (n.r. titlul de golgheter în La Liga) și Gheata de Aur. Ne arată din nou că are o minte de oțel și că se simte bine. Dacă e fericit, va avea succes. Vrea să câștige tot”, a afirmat Wilfrid Mbappe. În actuala stagiune, Kylian Mbappe a înscris de trei ori pentru Real Madrid, inclusiv o „dublă” contra lui Real Oviedo, .