Sport

Tatăl lui Kylian Mbappe, mesaj dur pentru Luis Enrique: „Nu îmi pasă!”

Tatăl lui Kylian Mbappe, Wilfrid, l-a criticat pe Luis Enrique, tehnician cu care fiul său a colaborat timp de un sezon la PSG.
Bogdan Mariș
16.09.2025 | 09:40
Tatal lui Kylian Mbappe mesaj dur pentru Luis Enrique Nu imi pasa
Tatăl lui Kylian Mbappe, Wilfrid, l-a criticat pe fostul antrenor al fiului său, Luis Enrique. FOTO: colaj Fanatik / Hepta

Kylian Mbappe a colaborat timp de un sezon cu Luis Enrique la PSG, însă relația dintre cei doi nu a fost cea mai bună. Tatăl internaționalului francez, Wilfrid Mbappe, a criticat deciziile luate de tehnician cu privire la fiul său, acesta considerând că aspectul defensiv nu joacă un rol important.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Kylian Mbappe l-a criticat pe Luis Enrique 

După ce Kylian Mbappe a părăsit-o pe PSG, pentru a semna cu Real Madrid, în spațiul public a apărut un clip video în care Luis Enrique îi dădea indicații francezului cu privire la aportul defensiv al acestuia. Tatăl lui Kylian Mbappe, Wilfrid, e de părere că fiul său nu ar trebui să depună prea mult efort pentru a se apăra, deoarece realizările sale ofensive sunt extraordinare.

„Nu spun că nu ar trebui să se apere, dar cum judecăm un jucător? Fiecare post are particularitățile sale. Criticăm pe cineva care marchează 60 de goluri pe sezon. Nu îmi pasă că Kvaratskhelia alerga în minutul 90 al finalei Champions League ca să se apere.

ADVERTISEMENT

Kylian face lucruri de care alții nu sunt capabili, nu este jocul lui. Sunt unul dintre acei oameni care nu ar spune niciodată asta unui atacant. Și nu pentru că e fiul meu. Un sezon prost pentru Kylian este un sezon excepțional pentru oricine altcineva”, a declarat Wilfrid Mbappe într-un interviu pentru L’Equipe.

Tatăl lui Kylian Mbappe a analizat primul sezon al fiului său la Real Madrid

Kylian Mbappe a avut un prim sezon excelent la Real Madrid din punct de vedere personal, însă rezultatele echipei au fost dezamăgitoare, singurele trofee cucerite fiind Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală. „Mi-a plăcut foarte mult primul său sezon la Real. Ținând cont de cum a început, toată lumea ne-a spus că vine sfârșitul lumii…

ADVERTISEMENT
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
Digi24.ro
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune

S-a încheiat cu premiul Pichichi (n.r. titlul de golgheter în La Liga) și Gheata de Aur. Ne arată din nou că are o minte de oțel și că se simte bine. Dacă e fericit, va avea succes. Vrea să câștige tot”, a afirmat Wilfrid Mbappe. În actuala stagiune, Kylian Mbappe a înscris de trei ori pentru Real Madrid, inclusiv o „dublă” contra lui Real Oviedo, partidă în timpul căreia a fost abuzat rasial.

ADVERTISEMENT
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat...
Digisport.ro
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața profesioniștilor
Dezastru în cariera lui Liviu Ciobotariu! Tehnicianul de 53 de ani n-a avut...
Fanatik
Dezastru în cariera lui Liviu Ciobotariu! Tehnicianul de 53 de ani n-a avut niciodată cifre atât de proaste
Marius Șumudică, declarație virală: „Una dintre CFR și FCSB nu va prinde play-off-ul....
Fanatik
Marius Șumudică, declarație virală: „Una dintre CFR și FCSB nu va prinde play-off-ul. Ar fi tare să nu-l prindă amândouă”. Exclusiv
Sorin Cârțu, entuziasmat de liderul Craiova. ”Nu e întâmplător ce ni se întâmplă....
Fanatik
Sorin Cârțu, entuziasmat de liderul Craiova. ”Nu e întâmplător ce ni se întâmplă. S-au băgat 6-7 milioane de euro vara asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV...
iamsport.ro
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV și a rupt tăcerea: 'Aveam 20 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!