Sport

Tatăl lui Lamine Yamal, noi declarații controversate: ”Dacă stau degeaba pierd tot timpul”

Mounir Nasraoui este iar în vizorul oamenilor. Tatăl lui Lamine Yamal a recurs la dezvăluiri neașteptate, subliniind că nu-și urmează propriile sfaturi.
Alexa Serdan
04.11.2025 | 22:17
Declarațiile făcute de tatăl lui Lamine Yamal. Sursa foto: Instagram.com
Tatăl lui Lamine Yamal este un personaj care se face remarcat prin informațiile pe care le divulgă. Acum a făcut noi declarații controversate care nu au fost trecute cu vederea de cei care îl urmăresc în spațiul virtual. Ce a putut să spună!

Ce declarații a făcut tatăl lui Lamine Yamal

Mounir Nasraoui este criticat pentru derapajele din ultima perioadă, dar nu se oprește aici. Părintele lui Lamine Yamal care joacă pentru Barcelona vine iar în vizorul oamenilor, după ce a recurs la dezvăluiri neașteptate.

Tatăl jucătorului de 18 ani și-a spus punctul de vedere despre tinerii care nu muncesc. A făcut această afirmație în social media, deși anterior a declarat că nu lucrează. Bărbatul de 36 de ani este întreținut de fiul său.

Acesta susține că este perfect normal ca fotbalistul să aibă grijă de familia sa. În urmă cu puțin timp, a punctat faptul că tinerii din ziua de astăzi au foarte multe oportunități de muncă, doar că refuză să facă acest pas.

În acest context, tatăl lui Lamine Yamal a venit cu un sfat legat de piața muncii din Spania. Mounir Nasraoui consideră că cei aflați la început de drum trebuie încurajați, astfel încât să nu-și piardă timpul degeaba.

„La fel ca acum, când merg pe străzi, și urăsc să o spun, obișnuiam să caut de lucru în construcții și nu era niciun loc de muncă. Dar acum, dacă te duci să cauți de lucru, îți dau de lucru, dar tinerii nu vor să muncească.

Ceea ce trebuie să facem este să-i încurajăm să muncească și să fie fie cineva, să depună un efort. Vor câștiga, va veni momentul să câștige. Însă dacă stau degeaba pierd tot timpul”, a declarat tatăl lui Lamine Yamal, conform unui clip de pe X.

”Mulțumesc, fiule, vor fi mereu recunoscător”

În urmă cu ceva vreme, părintele lui Lamine Yamal a comentat criticile care i-au fost aduse. Bărbatul a recunoscut că nu lucrează, cu toate că are perioade în care strânge cutiile de carton din Barcelona. Ulterior, le vinde cu 8 cenți pe kilogram.

Recunoaște că este întreținut de starul de la Barcelona. Totodată, chiar i-a mulțumit pentru că are grijă de el, mai ales că se confruntă cu probleme grave de sănătate. Mounir Nasraoui a dezvăluit că suferă de epilepsie de mulți ani.

„Sunt mulți care spun prostii. De exemplu, de ce nu muncesc, de ce trăiesc pe seama fiului meu… Ei bine, da, oameni buni.  Mulțumesc, fiule, voi fi mereu recunoscător . Voi trăi pe seama ta”, afirma tatăl lui Lamine Yamal, la un moment dat.

Mounir Nasraouri, despre afecțiunea pe care o are

„Iau câte cinci pastile pe zi, nu cer decât respect. Am fost jefuit de mai multe ori pe stradă. Boala mă face vulnerabil. Oamenii ar trebui să se gândească înainte de a judeca”.

Lamine este pe teren și luptă pentru familia sa. Pentru tatăl, mama, fratele, sora și bunica sa. Dar dacă alegeți să mă atacați și spuneți «tipul ăsta e drogat»… nu vă voi spune ce faceți.

Eu nu sunt drogat, sunt un tată ce a suferit mulți ani. Ceea ce ar trebui să faceți este să mă respectați! Eu nu insult pe nimeni. Eu respect pe toată lumea. Cer doar același respect în schimb”, a spus tatăl lui Lamine Yamal, conform gsp.ro.

