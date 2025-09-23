Sport

Tatăl lui Lamine Yamal, scandal-monstru, după ce Balonul de Aur a mers la Ousmane Dembele: „Fiul meu este de departe cel mai bun din lume”

Lamine Yamal a ocupat locul 2 în clasamentul Balonului de Aur, în urma lui Ousmane Dembele, iar tatăl fotbalistului spaniol s-a revoltat după gala de la Paris.
Bogdan Mariș
23.09.2025 | 09:54
Tatal lui Lamine Yamal scandalmonstru dupa ce Balonul de Aur a mers la Ousmane Dembele Fiul meu este de departe cel mai bun din lume
Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a „explodat” după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur. FOTO: colaj Fanatik

Ousmane Dembele este noul câștigător al Balonului de Aur, după un sezon extraordinar în tricoul lui PSG. Principalul contracandidat al francezului, Lamine Yamal, s-a clasat pe poziția secundă, însă tatăl fotbalistului spaniol nu a fost de acord cu ierarhia finală.

Tatăl lui Lamine Yamal a „explodat” după de Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a fost prezent la gala de la Paris, unde fiul său a cucerit Trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, clasându-se însă pe locul 2, în urma lui Ousmane Dembele, în ierarhia Balonului de Aur. Într-o declarație oferită presei din Spania, Mounir Nasraoui și-a exprimat dezamăgirea cu privire la triumful lui Dembele.

„Cred că acesta este cel mai mare… nu jaf, nu voi spune asta, ci cel mai mare prejudiciu moral adus unui om. Lamine este de departe cel mai bun jucător din lume, la o diferență uriașă. Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că este cel mai bun jucător din lume”, a afirmat tatăl lui Lamine Yamal pentru El Chiringuito. La finalul galei, Nasraoui a transmis un mesaj clar: „Anul viitor, Balonul de Aur va reveni Spaniei”.

Cum au reacționat Lionel Messi și Neymar după triumful lui Ousmane Dembele

Ousmane Dembele i-a mulțumit lui Lionel Messi în timpul discursului ținut după câștigarea Balonului de Aur. „Vreau să mulțumesc FC Barcelona, clubul visurilor mele. Am jucat alături de Lionel Messi, vreau să-i mulțumesc și lui, am învățat foarte multe de la el”, a afirmat fotbalistul lui PSG.

Argentinianul, care a câștigat de opt ori Balonul de Aur, l-a felicitat pe fostul său coechipier. „Ești mare, Ous. Felicitări, sunt foarte fericit pentru tine. Meriți!”, a transmis Lionel Messi într-un comentariu pe Instagram. Cei doi au fost colegi la Barcelona timp de patru sezoane, din 2017 până în 2021.

Neymar a fost extrem de dezamăgit de poziția pe care a ocupat-o în clasament conaționalul său, Raphinha. „Raphinha pe 5 este o mare glumă!”, a declarat brazilianul. Fotbalistul Barcelonei a fost depășit în cadrul ierarhiei de Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha și Mohamed Salah.

