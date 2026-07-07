Sport

Tatăl lui Lewis Hamilton a scos la vânzare 27 de mașini de lux. Suma uriașă pe care vrea s-o obțină

Anthony Hamilton a anunțat că pregătește o licitație pentru 27 de autoturisme. Tatăl pilotului Lewis Hamilton vrea să facă rost de o sumă uriașă de pe urma tranzacției.
Alexa Serdan
07.07.2026 | 09:45
Tatal lui Lewis Hamilton a scos la vanzare 27 de masini de lux Suma uriasa pe care vrea so obtina
Tatăl lui Lewis Hamilton vinde 27 de mașini. Sursa foto: Instagram.com
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Deține o colecție impresionantă de mașini de lux, dar acum tatăl lui Lewis Hamilton vrea să scoată la vânzare o parte dintre ele. Un număr de 27 de autoturisme vor pleca din garajul fostului sportiv de renume.

27 de autoturisme scoase la licitație de tatăl lui Lewis Hamilton

A fost la un singur pas de un record istoric la cursa de Formula 1 de la Silverstone, însă Lewis Hamilton (41 ani) a pierdut în fața lui Charles Leclerc. Sportivul a obținut prima sa victorie după octombrie 2024. George Russell (Mercedes) l-a devansat pe iubitul frumoasei brunete Kim Kardashian, după ce englezul a plecat de pe locul 3.

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În schimb, septuplu campion mondial de Formula 1 a câștigat prima cursă de când pilotează pentru Ferrari, impunându-se în Marele Premiu de la Barcelona. O duce de minune pe toate planurile, însă nu la fel de bine se poate spune despre figura paternă. Tatăl său, Anthony Hamilton (66 ani), fost pilot de curse, a anunțat că va organiza o licitație.

Aceasta este programată pentru data de 25 iulie și are în centrul atenției 27 de autoturisme. Licitația individuală este pusă la punct de către Iconic Auctioneers. Potrivit Marca, aceasta va avea loc în cadrul Bitish Racing Drivers’ Club Classic de la Silverstone, locul unde se desfășoară Grand Prix-ul Marii Britanii.

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Mașinile de lux sunt în mare parte britanice, cu nume celebre în industria auto. Din colecția managerului mai fac parte vehicule de top, printre care se numără Jaguar, Mini, Aston Martin și Triumph. Cu toate acestea, tatăl lui Lewis Hamilton renunță și la câteva vehicule marca Mercedes-Benz pe care le-a achiziționat când era pe val în carieră.

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Suma pe care o poate primi Anthony Hamilton

Mașinile lui Anthony Hamilton nu se vor vinde ”la pachet”, ci individual. Astfel, prețul de pornire al licitației este unul variabil și pleacă de la 25.000 de euro pentru modelul Triumph Spitfire 4 – Mk1 fabricat în anul 1964. De asemenea, modelul Jaguar XJ 220 din 1994 poate atinge costul de până la 641.000 de euro.

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Acest autoturism este cel mai exclusivist din lot. E unul dintre cele doar 69 de exemplare realizate de producător cu volanul pe partea dreaptă. Mai mult decât atât, mașina este una aproape nouă având în vedere că are în bord puțin peste 5.000 de kilometri. Așadar, are un istoric de întreținere impecabil. Un al model deosebit este Mini Moke din 1966.

Printre cele mai moderne se află Mercedes C 63 AMG Edition 597. Accelerează de la o la 100 de kilometri în doar 4,2 secunde. Casa de licitații cu care lucrează tatăl lui Lewis Hamilton a făcut un calcul simplu în ceea ce privește vânzarea. Prin urmare, fostul sportiv poate obține o sumă deloc mică care se ridică la valoarea de aproape 3,5 milioane de euro.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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