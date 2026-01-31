Tatăl lui Liam Rosenior, „coșmarul” lui Chelsea! Statistică interesantă înainte de derby-ul cu West Ham

ADVERTISEMENT

Chelsea și West Ham se duelează în etapa 24 din Premier League. Această partidă le găsește pe rivale la poli opuși, „The Blues” fiind pe loc de cupă europeană, pe când „ciocănarii” se află pe o poziție ce duce în Championship. Interesant este că tatăl lui Liam Rosenior a ieșit la rampă într-un derby londonez.

Tatăl lui Liam Rosenior, „coșmarul” lui Chelsea

Liam Rosenior a fost instalat pe banca lui Chelsea la începutul acestei luni, asta după ce . Cu un bilanț de 5 victorii și o înfrângere la „The Blues”, antrenorul se pregătește de un nou derby.

Chelsea – West Ham are loc în etapa 24 din Premier League și poate fi urmărit în direct pe Voyo. Nu doar Liam Rosenior a jucat fotbal, ci și tatăl său. Mai mult decât atât, Leroy Rosenior a marcat o „dublă” într-un derby londonez, West Ham – Chelsea 4-1.

Acest lucru se întâmpla pe 2 mai 1988, când Chelsea vizita Upton Park pentru meciul cu West Ham. Leroy Rosenior, tatăl lui Liam, a strălucit cu o „dublă” care aducea echipa gazdă în controlul partidei, dar ulterior a fost eliminat după un contact dur cu Steve Clarke.

În tribune, Liam Rosenior a urmărit tot duelul cu sufletul la gură. Cum a asistat încă de mic la derby-ul londonez, antrenorul „The Blues” știe exact ce înseamnă partida Chelsea – West Ham pentru suporteri.

Ce a declarat Liam Rosenior înainte de Chelsea – West Ham

În conferința de presă premergătoare meciului, . Tehnicianul e încrezător că echipa sa se va impune în cel de-al 126 derby dintre Chelsea și West Ham.

„Dacă știi istoria celor două cluburi, este un meci mare. Este un meci important, un derby londonez. Înțeleg acest lucru, pentru că tatăl meu a jucat la West Ham, l-a lovit pe Steve Clarke și a fost eliminat, iar eu eram acolo!

Obișnuiam să revăd acel meci iar și iar pe VHS, pentru că l-am văzut pe tata marcând, ceea ce nu se întâmpla prea des! Apropo, acum ține cu Chelsea.

Știu ce înseamnă acest meci și cred că acest lucru mă ajută. Vom avea nevoie de energie și va trebui să câștigăm duelurile, fazele fixe, tacklingurile, despre asta sunt aceste meciuri.

Știm cât de mare este partida. Le-am spus clar jucătorilor că ceea ce s-a întâmplat în trecut a rămas în urmă, contează doar următorul meci și trebuie să ne asigurăm că, împotriva unei echipe în formă, vom evolua la cel mai înalt nivel”, a declarat Liam Rosenior.