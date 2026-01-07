Sport

Tatăl lui Lisav Eissat vorbește despre interesul lui Dinamo pentru internaționalul român: „Este jucătorul celui mai mare club din Israel”. Exclusiv

Tatăl lui Lisav Eissat a făcut lumină în cazul unui posibil transfer al internaționalului român la Dinamo. Stoperul în vârstă de 20 de ani joacă la Maccabi Haifa, cu care mai are contract până în 2027
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
07.01.2026 | 22:34
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Cine sunt Aviv și Anat, părinții lui Lisav și Liam Eissat. Foto: colaj Fanatik.
După interviul pe care mama și tatăl lui Eissat l-au acordat la finalul meciului Dinamo – Young Boys Berna 2-0 și publicat pe site-ul FANATIK.RO, părintele internaționalului român a comentat ce șanse ar avea Lisav Eissat să se transfer la Dinamo.

Ce spune tatăl lui Lisav Eissat despre transferul fiului său la Dinamo

Liam Eissat (18 ani) este cel de-al doilea transfer făcut de Dinamo în această iarnă, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. În spațiul public au apărut zvonuri conform cărora Lisav Eissat (20 de ani) ar putea ajunge și el în „Ștefan cel Mare”. Tatăl internaționalului român a lămurit situația internaționalului român, care mai are contract cu Maccabi Haifa până în vara lui 2027.

„Referitor la declarațiile pe care le-am dat eu și soția mea, vreau să clarific faptul că am venit în Turcia să îl vedem pe fiul nostru, Liam, care e în cantonament cu noua sa echipă, Dinamo. În ceea ce îl privește pe Lisav, el este foarte fericit și mândru să reprezinte naționala României.

Noi îi respectăm această decizie și sperăm să ajute echipa națională. Orice are leăgură cu un transfer în România sau la oricare alt club nu ne privește pe noi și nu suntem implicați în așa ceva. Are un impresar care se ocupă de aceste lucruri. Pe adresa lui Maccabi Haifa nu a venit nicio ofertă din România.

El este jucător la Maccabi Haifa și atât. Joacă la cel mai mare club din Israel, evoluează meci de meci. Dacă va primi o ofertă oficială, Maccabi va merge și va discuta cu Lisav. Acum ne concentrăm pe Liam și pe noua lui echipă. Suntem foarte entuziasmați și fericiți să îl vedem la Dinamo”, a declarat Aviv Eissat, tatăl lui Lisav și Liam Eissat, în exclusivitate pentru FANATIK. 

Lisav Eissat a decis că va juca pentru naționala României

Născut la Haifa, pe 13 ianuarie 2005, Lisav Eissat are dublă cetățenie. Deși încă are posibilitatea să evolueze pentru Israel, fundașul central a decis să joace pentru naționala României. Părinții lui Lisav Eissat au vorbit despre hotărârea fiului lor în exclusivitate pentru FANATIK.

„Îl susținem pe Lisav încă de la început, de când a primit convocarea de la echipa națională. El simte că este parte din echipa națională și noi, ca părinți, suntem alături de el în această decizie. Suntem cu el, i-am zis să aleagă România. El vine să ajute echipa așa cum poate!”, a spus Aviv, tatăl fotbalistului.

Lisav Eissat are deja 2 selecții la prima reprezentativă a României, bifate în 2025 în mandatul lui Mircea Lucescu. „Suntem foarte mândri de el și de orice decizie pe care o ia. Mama mea este din Dorohoi. Știu că mereu ia decizia corectă și avem încredere în el. E foarte fericit, mai ales că antrenorul (n.r. – Mircea Lucescu) crede în el”, a spus și mama acestuia, Anat.

  • 375 de mii de euro e cota de piață a lui Lisav Eissat, conform transfermarkt.com
  • 16 meciuri a jucat fundașul central pentru Maccabi Haifa
