Sport

Tatăl lui Louis Munteanu dezvăluie cum a fost întâmpinat fotbalistul de americani: ”A ajuns acolo cu bine”

Louis Munteanu a ajuns în Statele Unite, iar tatăl celebrului fotbalist a vorbit despre momentul în care acesta a fost întâmpinat de americani.
Valentina Vladoi
18.01.2026 | 08:00
Louis Munteanu a ajuns în Statele Unite. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Louis Munteanu a aterizat în Statele Unite vineri seară. Acesta a fost nevoit să facă vizita medicală la Berlin, iar mai apoi a obținut viza pentru America. Mai departe, urmează o nouă etapă importantă în cariera fotbalistului.

Louis Munteanu, schimbări importante în carieră

Inițial, mutarea lui Louis Munteanu a fost oficializată în urmă cu două săptămâni. De abia recent însă, acesta a devenit jucător DC United cu acte în regulă. Astfel, urmează mari surprize pentru el pe plan sportiv.

Atacantul român va purta numărul 11 pe tricou. Mai mult de atât, acesta va avea șansa să debuteze în Major League Soccer pe 22 februarie, într-un meci cu Philadelphia Union.

Menționăm faptul că pentru familia fotbalistului, această mutare nu a fost una atât de ușoară. Părinții și-ar fi dorit să-l vadă pe Louis Munteanu jucând în Europa. Ulterior însă, tatăl fotbalistului a ajuns la concluzia că DC United reprezintă o oportunitate bună pentru dezvoltarea sa ca fotbalist.

Tatăl lui Louis Munteanu, despre plecarea fiului său

Într-un interviu acordat recent, Gabi Munteanu a vorbit despre acest subiect. Potrivit acestuia la realizarea mutării fiului său nu au contat factorii financiari, ci vârsta tânărului, dar și potențialul său de creștere.

Drept urmare, acesta speră ca întreg efortul să merite, iar Louis Munteanu să realizeze ceea ce își propune. Deși un transfer în Europa ar fi fost mai plăcut, nici mutarea în SUA nu ar trebui să aibă rezultate negative.

Cât despre primirea din partea americanilor, momentul a fost unul cât se poate de plăcut, încă de la aeroport. „Louis a ajuns aseară, undeva la ora 19:30, ora Americii. L-au primit foarte bine cei de acolo, l-au așteptat la aeroport.

A primit numărul 11. De acum trebuie să îl vedem la treabă. A durat ceva, a făcut vizita medicală la Berlin, apoi a trebuit să obțină viza. A ajuns acolo cu bine și urmează să se pregătească. Să fie Louis care a fost dintotdeauna.

Competiția începe pe 22 februarie, cred că este timp destul să se pregătească. Își dorește enorm să joace pentru națională, este visul său. Vom vedea ce va urma. Ne-am fi dorit să prindă un transfer în Europa, dar nu a depins de noi. Așa a fost să fie, Dumnezeu poate a ales drumul acesta”, a dezvăluit Gabi Munteanu.

Cât a plătit DC United pentru a-l transfera pe Louis Munteanu

Tatăl lui Louis Munteanu a catalogat DC United ca fiind un ”proiect serios”. Iar faptul că antrenorul l-a dorit pe fiul său a contat foarte mult pentru el când a venit vorba de decizia finală.

„MLS a crescut mult și cred că poți reveni ușor în Europa. La DC United este un proiect serios, un antrenor bun, care l-a dorit mult pe Louis. Poate crește, are parte de liniște.

Nu ne-am gândit niciodată la partea financiară, este tânăr, are timp. Interesul celor de la DC United a venit undeva de la începutul lunii decembrie, dacă nu mă înșel. Era urmărit mai de mult”, a mai declarat Gabi Munteanu, la Digi Sport.

Menționăm faptul că pentru a-l transfera pe Louis Munteanu, DC United a plătit aproape 6 milioane de euro către CFR Cluj. Mai mult de atât, americanii i-ar fi oferit fotbalistului un salariu estimat la 1,2 milioane pe an, dar și un contract pe trei ani și jumătate.

Valentina Vladoi
