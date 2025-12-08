Tatăl lui Louis Munteanu intervine în scandalul de la CFR Cluj și dezvăluie detalii despre transferul la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, un om extraordinar!”

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Louis Munteanu a vorbit despre ultimele răbufniri ale fiului său la adresa conducerii de la CFR Cluj. El a dorit să transmită în primul rând că nu crede că de fapt atacantul este chiar atât de supărat pe oficiali precum pare în prezent în spațiul public.

Tatăl lui Louis Munteanu, lămuriri esențiale despre conflictul dintre fiul său și CFR Cluj

De asemenea, Gabi Munteanu a mai subliniat și că s-a ajuns în această situație din cauza faptului că nu s-a intervenit dinspre clubul din Gruia la momentele potrivite vizavi de discuțiile despre un posibil transfer al jucătorului la o echipă importantă din Vestul Europei. În plus, tatăl lui Louis a mai punctat și că este convins că fiul său va reuși să treacă în scurt timp peste toate aceste probleme create în jurul lui în ultimele luni.

„Nu cred că Louis e chiar supărat, supărarea cred că vine din dorința lui de a progresa, de a fi bine și pentru el, și pentru club. Nu cred că e ironie, ăsta e temperamentul lui Louis, nu e vorba de ironie. Încercăm mereu să-l încurajăm, să-i vorbim de lucruri pozitive, nu trebuie să se întoarcă trecut. Era bine și pentru el, dar îi făcea un bine și CFR-ului.

Cred că și discuțiile din jurul lui, cu sumele de transfer, discuția pe care am avut-o cu Neluțu Varga când am venit la CFR Cluj, că o să îți dăm drumul să pleci. L-a primit pe Louis ca pe copilul lui, toți din club îl iubesc. Toate astea l-au afectat și pe el.

Da, vă dați seama, de sume acum nu putem discuta noi, nu cred că e corect din partea noastră. Louis joacă fotbal doar pentru pasiunea lui, nu a venit la CFR pentru bani, nu joacă pentru bani, dar a plecat de acasă de la 9 ani la Academia Hagi. Din dorință are anumite ieșiri așa, dar nu pot să le numesc ieșiri.

Dacă se vorbește, înseamnă că poate fi ceva adevărat acolo, nu știu dacă sumele ne avantajează pe noi, noi vrem binele lui Louis și să îi fie bine și CFR-ului. Nu trebuie să înaintez eu sume.

Cred că Louis este destul de puternic, sigur va trece peste toate astea, totul e ca cei din club să vorbească cu el, să-i explice anumite lucruri. Dacă ieșea cineva din club să vorbească, cred că aici a fost o mică frântură între el și club. Dar sunt niște oameni deosebiți la Cluj, domnul Varga, Iuliu Mureșan, Bilașco.

Ei trebuie să găsească acolo o portiță, să fie bine pentru toată lumea, să îl aducă înapoi pe Louis, e un copil plecat de la 9 ani de acasă”, a spus Gabi Munteanu în direct la

Ce s-a întâmplat de fapt în discuțiile despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, tatăl a explicat că familia lor a fost de acord cu mutarea la echipa patronată de Gigi Becali, dar în cele din urmă nu s-a mai ajuns la așa ceva, cel puțin pentru moment, din cauza unei neînțelegeri între părțile implicate:

„Chiar și eu personal am vorbit cu domnul Gigi Becali, un om extraordinar, a făcut multe pentru fotbalul românesc, tot respectul. A fost vorba doar despre o mică neînțelegere între el și Louis, nu am spus niciodată nu. Acolo ar fi putut să crească și mai mult. Louis nu s-a opus niciodată plecării de la FCSB, i-a și spus că vrea să vină, dar să fie numărul 1. Nu cred că a cerut Louis lucrul ăsta (n.r. să aibă postul de titular asigurat și cel mai mare salariu)”.