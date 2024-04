Luca Mihai (20 de ani), mijlocașul împrumutat de CFR Cluj la Poli Iași, trece prin momente cumplite. Internaționalul de tineret a fost transportat de urgență la Spitalul Elias din București, duminică seară, 14 aprilie, direct de pe teren, sub privirile stupefiate ale părinților săi.

Tatăl lui Luca Mihai se roagă pentru fiul fotbalist: “E în mâinile lui Dumnezeu acum”

Luca Mihai a început titular meciul cu Dinamo, de pe Arcul de Triumf, iar în minutul 30, dinamovistul Homawoo l-a pulverizat, pur și simplu, lovindu-l violent cu capul în zona urechii. În urma impactului,

ADVERTISEMENT

„Eu m-am speriat îngrozitor, i-a făcut capul de zici că l-a împușcat cineva. E incredibil! Luca lovește mingea, iar jucătorul lui Dinamo vine direct. Mi-e greu să reproduc!”, a dezvăluit veteranul Iașului, Mihai Bordeainu.

Luca Mihai a rămas lat pe gazon. Șocul a fost atât de puternic încât jucătorii s-au luat cu mâinile de cap. Fotbalistul a fost resucitat de medicii de pe ambulanță și transportat la spital cu guler cervical.

ADVERTISEMENT

”Luca este stabil, ăsta fiind obiectivul pe termen scurt”. Sprijin financiar de la FRF

Părinții lui Luca Mihai sunt în contact permanent cu medicii, cu impresarul Cătălin Sărmășan, cu oficialii clubului Poli Iași, precum și cu reprezentanții FRF. Luca Mihai este component al selecționatei României U21, iar Federația a promis familiei tricolorului că va susține toate costurile suplimentare pentru analize, intervenții chirurgicale sau orice alte cheltuieli necesare pentru recupare.

Florin Mihai, tatăl tânărului jucător, a transmis printr-un mesaj scurt pentru FANATIK că ”Luca este stabil, ăsta fiind obiectivul pe termen scurt”. Părintele se roagă pentru fiul său fotbalist: ”Medicii își dau toată silința să-l readucă la starea normală. Timpul și Dumnezeu hotărăsc ce va fi cu el”.

ADVERTISEMENT

Luca Mihai: ”Tata a decis să plecăm în Germania. Și-a dat seama că este foarte greu să ajungi fotbalist profesionist în România”

. Pentru că tatăl său este mare fan Dinamo puștiul a început fotbalul la 6 ani la clubul din Ștefan cel Mare. Apoi l-a dus la Sportul Studențesc. La 10 ani, Luca Mihai a plecat cu familia în Germania.

”Tatăl meu și-a dat seama că este foarte greu să ajungi fotbalist profesionist în România și a decis să plecăm în Germania. Acolo am dat o probă de joc la Karlsruhe, echipă din Zweite Bundesliga.

ADVERTISEMENT

Am luat proba de joc, m-am dezvoltat ca om și fotbalistic. După cinci ani nu am mai prins minute și am decis cu tatăl meu să mergem la o echipă inferioară din Liga 4, să joc. Am stat acolo un an”, a spus Luca Mihai, pentru FRF TV.

Luca Mihai a ajuns în Italia la 17 ani, prin intermediul lui Cătălin Sărmășan: ”Tatăl meu m-a filmat meci de meci, iar la final de sezon am făcut un videoclip pe care l-am postat pe Youtube și l-am trimis la mai mulți impresari. Unul dintre ei mi-a răspuns, a spus că îi place de mine, că îi place cum gândesc, că sunt matur, să mă pregătesc pentru că în două săptămâni voi da o probă în Italia”.

Tata lui Luca Mihai este fan Dinamo

Tata lui Luca Mihai, mare fan Dinamo, a fost cadru militar, dar a renunțat la uniformă pentru a-i construi fiului său o carieră de fotbalist în străinătate.

”Eram bine-mersi, fără griji, lucram în armată… Am renunțat la tot pentru fiul meu, intuind cumva viitorul său fotbalistic. Familia mă considera un nebun! Tatăl meu, care a decedat de curând, nu m-a iertat niciodată că am plecat. Pentru el conta foarte mult cariera militară.

Am riscat enorm și am luat decizia de a pleca definitiv în Germania pentru a-i oferi lui Luca educația fotbalistică și de viață de care nu ar fi avut parte în România. Alături de mine s-a aflat mereu soția, care m-a sprijinit necondiționat”, a declarat Florin Mihai, în 2021, pentru