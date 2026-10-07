Tatăl lui Matei Ilie, dezvăluiri după duelul fiului său cu Salah și mesaj pentru naționala lui Hagi: „Ne vom reveni! Au o mare sete de revanșă”

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Costel Ilie, care a adunat peste 300 de meciuri oficiale la Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo și FC Vaslui, a devenit marți antrenor principal la Viitorul Onești, în Liga a 3-a. Fost mijlocaș important al fotbalului românesc, cel care a făcut apoi parte din staff-urile tehnice ale lui Ceahlăul, Astra, Rapid sau Poli Iași, . Campion cu Dinamo în 2002, Costel Ilie a dialogat cu FANATIK pe tema situației fiului lui și a naționalei.

Costel Ilie recunoaște: „Cu Bosnia, nu am prins o zi bună”

Costel, bănuiesc că ai două stări diferite. Pe de o parte ești bucuros că Matei a fost integralist în două meciuri ale naționalei, cele de acasă, cu Bosnia și Suedia, pe de alta ești supărat pe rezultate.

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– Așa e. E un sentiment de nedescris când îți vezi copilul cântând imnul și jucând pentru națională, dar e și tristețea rezultatelor, care, dacă aveam puțină șansă, puteau fi mai bune în duelurile cu suedezii.

Știu că discuți mult cu Matei. Ce a fost bun, ce a fost rău în jocul lui?

– Cu Bosnia nu a prins o zi bună, dar cu Suedia cred că a făcut un meci bun. Per total, cred că a fost în media echipei la aceste acțiuni. Discutăm des, și înainte de meciuri, și după. Vorbim bărbătește, deschis, nu-l cert niciodată, pentru că el este foarte matur, știe când și ce a greșit. Îi fac doar anumite observații, pentru că cel care trebuie să-l analizeze este antrenorul său.

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Matei Ilie e neînvins în Turcia, unde i-a ținut piept lui Salah

Dacă la națională nu are rezultate, la club lucrurile merg foarte bine pentru Matei.

– Într-adevăr, ale primei ligi din Turcia, iar Matei a fost integralist în toate meciurile.

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Într-unul dintre ele a jucat contra lui Salah.

– Am fost la acel meci, cu Fener, s-a terminat 1-1, Matei a fost foarte apreciat, i-a ținut piept lui Salah, care a intrat în repriza a doua. Mi-a zis la final că i s-a părut ireal ca un fotbalist să poată avea opririle și exploziile pe care le are Salah la 35 de ani.

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Cum s-a adaptat Matei în Istanbul?

– Eu cred că a făcut o alegere excelentă în vară. S-a adaptat imediat, el e foarte sociabil. Kasimpasa e un club perfect pentru ce are el acum nevoie, pentru a continua să se dezvolte. Plățile sunt la zi, condițiile de pregătire, pe care le-am văzut, sunt excelente: au cinci terenuri de antrenament, sală, hotel, condiții de recuperare de top. El stă într-un apartament situat la 20 de minute de bază, împreună cu iubita lui, Ylenia, o italiancă pe care a cunoscut-o la Padova. Se înțeleg perfect, Ylenia îi aduce echilibrul de care are nevoie. Iar Istanbulul e un oraș superb, au o mulțime de posibilități de relaxare în timpul liber, vrea să vadă toate monumentele istorice.

Fostul campion cu Dinamo spune că naționala va mișca în clasament luna viitoare

Cum vezi viitorul naționalei?

– Nu e ușor după patru înfrângeri. Matei era însă foarte optimist la câteva zile după meciul cu Suedia. Jucătorii au fost răniți în orgoliul lor după seria neagră de rezultate, au o mare sete de revanșă. Eu zic că ne vom reveni, vom face puncte. Orice început este dificil, așa a fost și acum cu domnul Hagi.

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Gică Mihali, stoperul Generației de Aur, a spus despre Matei că poate deveni un jucător important al naționalei.

– Și eu sper asta și sunt optimist. Ușor, ușor cred că Matei va crește și mai mult. Se bucură de încredere la echipa de club, joacă meci de meci într-un campionat puternic, va putea progresa și ajuta mai mult echipa națională, unde a primit credit și din partea domnului Hagi, în ciuda meciului nereușit cu Bosnia.