Sport

Tatăl lui Matei Ilie, dezvăluiri după duelul fiului său cu Salah și mesaj pentru naționala lui Hagi: „Ne vom reveni! Au o mare sete de revanșă”

Costel Ilie povestește despre cum l-a marcat fiul său pe fostul star al lui Liverpool și este optimist că tricolorii vor face meciuri bune luna viitoare, cu Polonia și în Bosnia Herțegovina
Ovidiu Minea
07.10.2026 | 14:17
Tatal lui Matei Ilie dezvaluiri dupa duelul fiului sau cu Salah si mesaj pentru nationala lui Hagi Ne vom reveni Au o mare sete de revansa
EXCLUSIV FANATIK
Matei Ilie vs. Mohamed Salah / Foto: Hepta
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Costel Ilie, care a adunat peste 300 de meciuri oficiale la Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo și FC Vaslui, a devenit marți antrenor principal la Viitorul Onești, în Liga a 3-a. Fost mijlocaș important al fotbalului românesc, cel care a făcut apoi parte din staff-urile tehnice ale lui Ceahlăul, Astra, Rapid sau Poli Iași, este tatăl actualului stoper al naționalei, Matei Ilie. Campion cu Dinamo în 2002, Costel Ilie a dialogat cu FANATIK pe tema situației fiului lui și a naționalei.

Costel Ilie recunoaște: „Cu Bosnia, nu am prins o zi bună”

Costel, bănuiesc că ai două stări diferite. Pe de o parte ești bucuros că Matei a fost integralist în două meciuri ale naționalei, cele de acasă, cu Bosnia și Suedia, pe de alta ești supărat pe rezultate.

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– Așa e. E un sentiment de nedescris când îți vezi copilul cântând imnul și jucând pentru națională, dar e și tristețea rezultatelor, care, dacă aveam puțină șansă, puteau fi mai bune în duelurile cu suedezii.

Știu că discuți mult cu Matei. Ce a fost bun, ce a fost rău în jocul lui?

– Cu Bosnia nu a prins o zi bună, dar cu Suedia cred că a făcut un meci bun. Per total, cred că a fost în media echipei la aceste acțiuni. Discutăm des, și înainte de meciuri, și după. Vorbim bărbătește, deschis, nu-l cert niciodată, pentru că el este foarte matur, știe când și ce a greșit. Îi fac doar anumite observații, pentru că cel care trebuie să-l analizeze este antrenorul său.

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Matei Ilie e neînvins în Turcia, unde i-a ținut piept lui Salah

Dacă la națională nu are rezultate, la club lucrurile merg foarte bine pentru Matei.

– Într-adevăr, Kasimpasa e neînvinsă în primele șase etape ale primei ligi din Turcia, iar Matei a fost integralist în toate meciurile.

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Într-unul dintre ele a jucat contra lui Salah.

– Am fost la acel meci, cu Fener, s-a terminat 1-1, Matei a fost foarte apreciat, i-a ținut piept lui Salah, care a intrat în repriza a doua. Mi-a zis la final că i s-a părut ireal ca un fotbalist să poată avea opririle și exploziile pe care le are Salah la 35 de ani.

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Matei Ilie vs. Mohamed Salah / Foto: Hepta

Cum s-a adaptat Matei în Istanbul?

– Eu cred că a făcut o alegere excelentă în vară. S-a adaptat imediat, el e foarte sociabil. Kasimpasa e un club perfect pentru ce are el acum nevoie, pentru a continua să se dezvolte. Plățile sunt la zi, condițiile de pregătire, pe care le-am văzut, sunt excelente: au cinci terenuri de antrenament, sală, hotel, condiții de recuperare de top. El stă într-un apartament situat la 20 de minute de bază, împreună cu iubita lui, Ylenia, o italiancă pe care a cunoscut-o la Padova. Se înțeleg perfect, Ylenia îi aduce echilibrul de care are nevoie. Iar Istanbulul e un oraș superb, au o mulțime de posibilități de relaxare în timpul liber, vrea să vadă toate monumentele istorice.

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Cum vezi viitorul naționalei?

– Nu e ușor după patru înfrângeri. Matei era însă foarte optimist la câteva zile după meciul cu Suedia. Jucătorii au fost răniți în orgoliul lor după seria neagră de rezultate, au o mare sete de revanșă. Eu zic că ne vom reveni, vom face puncte. Orice început este dificil, așa a fost și acum cu domnul Hagi.

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Gică Mihali, stoperul Generației de Aur, a spus despre Matei că poate deveni un jucător important al naționalei.

– Și eu sper asta și sunt optimist. Ușor, ușor cred că Matei va crește și mai mult. Se bucură de încredere la echipa de club, joacă meci de meci într-un campionat puternic, va putea progresa și ajuta mai mult echipa națională, unde a primit credit și din partea domnului Hagi, în ciuda meciului nereușit cu Bosnia.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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