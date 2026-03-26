Tatăl lui Radu Drăgușin, reacție emoționantă înainte de Turcia – România: „Ce simt?”

Radu Drăgușin (24 de ani) joacă din nou în tricoul echipei naționale. El este titular în Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026. FANATIK a anunțat în exclusivitate

Susținere importantă pentru Radu Drăgușin pe Beșiktaș Stadyumu, arena unde se dispută Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026. Fundașul central de la Tottenham n-a mai jucat sub „tricolor” din noiembrie 2024, . La meciul cu otomanii este prezent și Dan Drăgușin, tatăl lui Radu Drăgușin. Dan Drăgușin este fost voleibalist, dintre cei mai mari din istoria României în acest sport.

„Am emoții, e normal. Joacă echipa României, joacă Radu. Sperăm cu toții să fim victorioși, să plecăm acasă și să ne vedem la următorul meci. Ce simte un tată? Mândrie foarte mare, bucurie. Am speranță și optimism că vom obține un rezultat pozitiv”, a spus Dan Drăgușin, într-un interviu acordat colegilor de la

Ce a declarat Radu Drăgușin la conferința de presă

Radu Drăgușin a fost prezent alături de . „Îl vedem ca pe un meci decisiv, un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial. Și asta vom arăta mâine. Am discutat despre acest aspect, cu siguranță mâine publicul va fi foarte cald, ne așteptăm la un mediu ostil, dar nu este nimic peste care să nu putem trece și să nu putem aplica planul mâine. Situația de la club nu are legătură cu naționala, sunt bine.

Contează, bineînțeles, Radu este un jucător foarte important. Are evoluții excelente în La Liga, prezența lui va fi un plus. Grupul este important la echipa națională, nu jucătorii luați individual. Atmosfera este importantă. Când unul sau altul nu este prezent, important este ca cine îl înlocuiește să arate că merită.

Bineînțeles că credem, dacă nu am fi crezut nu am fi fost aici. Atmosfera este bună, am pregătit bine acest meci, detaliile vor face diferența, suntem pregătiți, trebuie să arătăm că merităm să mergem la Mondiale. Ne dă foarte mult acest sprijin pe care îl avem de la suporteri. Ne fac să ne simțit ca și cum am fi oarecum acasă. Vor fi și mâine foarte importanți, nu se va schimba nimic, îi simțim, putem realiza lucruri importante împreună. (n.r. În ce măsură evoluțiile bune ale lui Arda Guler din ultima perioadă ar putea crea o stare de disconfort în lotul României) În nicio măsură”, a declarat Radu Drăgușin la conferința de presă.