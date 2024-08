Tatăl lui Sebastian, tânărul ucis de Vlad Pascu, disperat la un an de la tragedie: ”Încă îl așteptăm acasă”

Pe 19 august 2023, la ora 5 dimineața, Vlad Pascu se urca drogat la volan și spulbera cu mașina un grup de tineri în localitatea 2 Mai, din Constanța. Sebi și Roberta au murit pe loc, iar procesul a ținut cap de afiș luni bune în mass-media din România, până când lumea a uitat de el. Cert e că acest caz al lui Vlad Pascu nu a fost lipsit de controverse, chiar multe.

Tatăl lui Sebastian, tânărul ucis de Vlad Pascu, disperat la un an de la tragedie

Considerat un copil de bani gata, cu doi părinți problematici, Vlad Pascu a ajuns după gratii unde își așteaptă sentința. Tatăl lui Sebastian e convins că puiul de milionar va scăpa fără să pățească ceva, așa cum se întâmplă adesea într-una din cele mai corupte țări din Europa.

, suntem la 1 an de la moartea lui Sebi – procesul tot tărăgăne pentru că oamenii cu bani au întâietate. Nu mai nicio speranță că se va rezolva ceva în acest caz, 100% că sigur Vlad Pascu va primi o pedeapsă foarte mică, suntem distruși, la un an de zile încă îl mai așteptăm acasă”, a transmis Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, la un an de la tragedie.

Conform , Sebastian avea 21 de ani atunci când a murit și era student la Facultatea de Geografie. Unchiul său l-a descris drept un ””. ”Era lumina familiei, el aducea zâmbetul pe buzele tuturor. Și acum am rămas fără el, nu-l mai avem”, l-a descris unchiul său.

Roberta Dragomir, cealaltă victimă, era colegă de facultate cu Sebi. ”Voia să se facă profesoară, era sociabilă și iubită de colegi”, povestește mama fetei. Tragedia putea fi evitată dacă autoritățile și-ar fi făcut treaba. Vlad Pascu fusese oprit de două ori de polițiști înainte de a comite masacrul și, chiar dacă era sub influența drogurilor, oamenii legii l-au lăsat în pace.

Polițiștii s-au apărat și au spus că Vlad Pascu nu prezenta ”nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive”, cu toate că într-o înregistrare de tip bodycam se vedea destul de evident că tânărul era incoerent și ar fi consumat ceva. ”Cea mai importantă chestiune din tragedia 2 Mai nu are de-a face cu drogurile, cu tineri din familii bogate, cu iluminatul public – are de-a face cu corupția și/sau incompetența din structurile de forță din Poliția Română.

Vlad Pascu ar trebui să afle câți ani stă după gratii spre final de an

Lăsând la o parte istoria lui Vlad Pascu, combinațiile cu dealeri, singurii care puteau să oprească și au avut toate resursele la dispoziție să oprească tragedia din noaptea respectivă a fost Poliția Română, de 2 ori Corupția a jucat rolurile principale acolo”, crede Vlad Zaha, expert în criminologie, conform Digi 24.

Cătălin Predoiu a trimis în acel moment corpul de control, însă nimeni nu a plătit. Din contră, șefii s-au pensionat sau au fost relocați în sinecuri călduțe, în timp ce părinții îndurerați își plângeau copiii. În așteptarea unui verdict, care ar putea veni undeva spre final de septembrie, Vlad Pascu se plânge că nu poate să învețe în penitenciar și vrea acasă.

”Nu pot să fac nimic nici în speța cu educația în penitenciar, până când o persoană nu e condamnată. E chiar mai greu decât în regim închis! Am încercat să aduc profesori, s-a respins acest lucru. Pentru mine e un timp care se scurge fără sens. Aș putea face lucruri benefice pentru mine dacă aș fi lăsat la domiciliu. Sunt conștient. Tot ce îmi doresc este să-mi văd din nou familia, să îi iau în brațe, am avut vizite doar la geam.

Să mai fiu lângă familie o lună, două, de zile până îmi ispășesc pedeapsa. Mi-o asum. În speța de sustragere sau… că m-aș apuca din nou de droguri… având în vedere presiunea mediatică… că de la 13 ani mă droghez, sunt lucruri exagerate. Am avut o adicție. E mult exagerată în presă! Nu are legătură cu situația mea reală”, a declarat Vlad Pascu.