Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, vrea să dea în judecată MAI: ”Toată lumea trebuie să plătească”

Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu în urmă cu doi ani, a anunțat că intenționează să dea în judecată Ministerul Afacerilor Interne.
Mădălina Cristea
22.08.2025 | 13:42
Tatal lui Sebi tanarul ucis de Vlad Pascu vrea sa dea in judecata MAI Toata lumea trebuie sa plateasca
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, băiatul ucis de Vlad Pascu, vrea să dea în judecată MAI. Acuzații la adresa polițiștilor care l-au lăsat pe tânărul drogat să conducă. Sursa foto: Colaj Fanatik

Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu în stațiunea 2 Mai, a anunțat că intenționează să dea în judecată Ministerul Afacerilor Interne. Distrus de durere, bărbatul consideră că „toată lumea trebuie să plătească”, inclusiv polițiștii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă, deși acesta avea droguri în mașină.

Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, vrea să dea în judecată MAI

„Ne dorim să dăm în judecată Ministerul de Interne, credem că sunt vinovați 80%. Toată lumea trebuie să plătească, mai ales acei polițiști care i-au dat drumul lui Vlad Pascu, deși avea droguri în mașină. Trebuia oprit”, a declarat Valentin Olariu, citat de Digi24.

Durerea părinților celor doi copii uciși de Vlad Pascu a fost amplificată și de sentința primită de tânăr, pe care ei o consideră mult prea mică pentru faptele grave comise. Curtea de Apel Constanța a dat, joi, 21 august, sentința definitivă în cazul tânărului drogat. Autorul tragediei de la 2 Mai a fost condamnat la 10 ani de închisoare, după ce instanța a respins cererea avocaților de a-i reduce pedeapsa. Decizia vine la doi ani de la accidentul în care doi tineri și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți grav.

Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare

Pedeapsa menținută de instanță nu îi liniștește însă pe părinții victimelor. Aceștia cred că, în realitate, Vlad Pascu va sta mult mai puțin în spatele gratiilor, ținând cont că a executat deja doi ani din pedeapsă. Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, spune că se aștepta la o pedeapsă mai mare. El este convins că, peste doar câțiva ani, Vlad Pascu va ieși din penitenciar

„Este foarte greu. Eu speram la o pedeapsă mai mare. Avocații lui au făcut tot posibilul ca să rămână până în 10 ani. El are facilități: un an de pușcărie va fi 9 luni, nu 12. Din cei 10 ani, 2 i-a făcut deja, îi mai scad încă 3. Îi mai rămân 5. Pentru bună purtare, peste 3 ani îl vom vedea iară pe străzi. Asta a fost lupta avocaților, să rămână pedeapsa până în 10 ani ca să aibă mai multe facilități. Prin câte manevre s-au făcut în acești doi ani, ne așteptam ca pedeapsa să fie chiar mai mică. Copiii nu ni-i aduce nimeni înapoi. Lăsăm pe Dumnezeu să-l judece și să primească pedeapsa pe care o merită”, a declarat Valentin Olariu, imediat după ce s-a dat sentința.

Vlad Pascu, oprit de polițiști de două ori înainte de a provoca tragedia

Tragedia de la 2 Mai a avut loc în august 2023, când Vlad Pascu, drogat, a urcat la volan și a intrat cu mașina într-un grup de adolescenți care mergeau pe marginea drumului. Impactul a fost devastator: Roberta și Sebastian și-au pierdut viața pe loc, iar alți trei prieteni au fost răniți. Tânărul nu s-a oprit să îi ajute și a fugit, fiind prins ulterior de polițiști în Vama Veche.

Potrivit anchetatorilor, tânărul a consumat mai multe substanțe interzise înainte de a se urca la volan. În plus, s-a descoperit că Vlad Pascu a fost oprit de polițiști de două ori în aceeași zi, chiar înainte de tragedie. Deși existau semne clare că se află sub influența drogurilor, oamenii legii l-au lăsat să își continue drumul.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
