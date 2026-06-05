Tatăl lui Sorin Grindeanu, dat în judecată pentru că nu a plătit facturile la gaze. Cum s-a încheiat totul

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La aproape o lună după moțiunea de cenzură votată împotriva Guvernului Ilie Bolojan, PNL a cerut oficial PSD să îşi asume responsabilitatea demiterii Guvernului şi noua majoritate alături de AUR şi să vină cu o propunere de premier. Cele mai discutate variante au fost nominalizarea ca premier a lui Eugen Tomac, consilier onorific al lui Nicușor Dan și lider al PMP, care a fost desemnat, în cele din urmă, ca premier de președintele Nicușor Dan, dar și o formulă de guvernare tehnocrată care să includă și miniştri politici.

Datoriile lui Nicolae Grindeanu au fost de 806,98 lei, iar penalitățile de 49,60 lei

În presă s-a relatat că în PSD au fost tot mai mulți care au vrut să îl determine pe liderul partidului, Sorin Grindeanu (52 de ani), să își asume funcția de prim-ministru. Se pare că primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (51 de ani), i-ar fi cerut lui Sorin Grindeanu, în discuțiile interne din partid, să își asume guvernarea. Aceleași surse susțineau că în partid există rezerve față de varianta unui executiv tehnocrat și că PSD este dispus să se ocupe de construirea unei majorități parlamentare pentru un guvern politic.

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În 2017, când Sorin Grindeanu a fost desemnat premier, printre cei care l-au sfătuit să accepte a fost tatăl său, Nicolae Grindeanu, care a fost profesor de matematică și director la Liceul Pedagogic „C.D. Loga” din Caransebeș, dar și membru în Consiliul Județean Caraș Severin, din partea PSD, din 2008 până în 2021. În prezent, , Ana, fostă profesoară. Conform declarației de avere din 2021, părinții lui Sorin Grindeanu au o casă de locuit la Caransebeș, de 203 metri pătrați, cumpărată în 2003.

Numele lui Nicolae Grindeanu figurează ca pârât într-un dosar înregistrat pe 12 martie 2025 la Judecătoria Caransebeș, al cărui obiect este „cerere de valoare redusă”, în care reclamant este compania E.ON Energie Romania SA, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. În dosar se arată că compania a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Nicolae Grindeanu, ca prin sentinţa ce se va pronunţa, instanța să dispună obligarea acestuia la plata sumei de 806,98 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă penalități de întârziere în valoare de 49,60 lei, precum și 50 lei taxă judiciară de timbru.

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În motivare, E.ON Energie Romania SA a susținut că între părți s-au derulat raporturi contractuale, conform contractului nr. CTR-FDA93108250/2020.02, pârâtului Nicolae Grindeanu fiindu-i atribuit un cod de client, în baza cărora compania a livrat gaze naturale către pârât, iar corelativ s-a născut obligația de plată a acestuia pentru serviciile de care a beneficiat, conform facturilor fiscale emise de către E.ON Energie Romania SA .

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După ce Nicolae Grindeanu nu a mai plătit facturile, s-a încheiat contract de cesiune de creanță

După intrarea în vigoare a contractului, despre care E.ON Energie Romania SA a arătat că este standard și aplicabil la nivel național, reglementat prin act normativ, compania și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile asumate, însă Nicolae Grindeanu „nu a înțeles să-și respecte obligația sa, în contextul în care nu a tăgăduit existența raportului juridic obligațional invocat de reclamantă ca izvor al pretențiilor și nici nu a opus împrejurarea neexecutării culpabile de către aceasta a obligaților contractuale și nu a formulat vreo obiecție cu privire la obligația de plată a debitului restant”.

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În dosar se arată că, pentru serviciile prestate și neachitate la termen, s-au calculat penalități în valoare de 49,60 lei, penalități egale cu nivelul majorării de întârziere datorat pentru , conform reglementărilor legale în vigoare. Dosarul a avut două termene la care cauza a fost amânată, pe 12 iunie 2025 și pe 28 august 2025.

Instanța a menționat că pârâtul Nicolae Grindeanu a încheiat un contract de furnizare servicii, în baza căruia prestatorul a prestat serviciile prevăzute în contract și a emis mai multe facturi fiscale, „iar acesta nu a mai achitat facturile emise de către furnizor, motiv pentru care s-a încheiat contract de cesiune de creanță, având ca obiect creanța împotriva pârâtului”.

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Tatăl lui Sorin Grindeanu a achitat suma solicitată

La termenul din 11 decembrie 2025, instanța a specificat că „Potrivit aspectelor învederate de reclamantă și necontestate de pârât, pârâtul a achitat suma solicitată de către reclamantă, astfel că instanța constată că în cauză debitul a fost stins prin plată, motiv pentru care va respinge cererea reclamantei ca rămasă fără obiect”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În dosarul de la Judecătoria Caransebeș, Nicolae Grindeanu figurează ca fiind domiciliat în strada Țarinei din Caransebeș. Conform declarației de avere din 2016, Nicolae Grindeanu a vândut apartamentul din Țarinei (pe care îl cumpărase în 1990) cu suma de 35.000 euro. Cel mai probabil, tatăl lui Sorin Grindeanu a rămas în evidențele autorităților cu vechea adresă, nu cu cea nouă, unde se află casa de locuit cumpărată în 2003. Cu toate acestea, în declarația de avere din 2020, Nicolae Grindeanu a completat că are domiciliul la adresa din strada Țarinei.

Nicolae Grindeanu l-a lăudat pe fiul său atunci când acesta a fost desemnat premier. „Este un băiat modest, ce își vede în permanență de ceea ce are de îndeplinit, este foarte disciplinat și riguros, dacă a primit o sarcină nu se lasă până nu o duce la bun sfârșit. Poate că sunt subiectiv, pentru că sunt tatăl lui. Dar vreau să cred că va fi o mândrie pentru Timiș, acolo unde a activat profesional și politic, dar și pentru Caraș-Severin și Caransebeș, orașul în care a copilărit și a învățat“, a declarat Nicolae Grindeanu pentru ziarul local Argument în decembrie 2016.