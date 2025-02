Tatăl lui Stoian, noua perlă a lui Gigi Becali, interviu după debutul la FCSB: „Are un tupeu incredibil, ceva ieșit din comun”

Aurel Stoian, tatăl puștiului-minune de la FCSB, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre .

Tatăl lui Alexandru Stoian, primul interviu după transferul la FCSB: „Era visul nostru să ajungă cineva din familie la Steaua”

Aurel Stoian a oferit detalii inedite despre Alex, noua perlă a lui Gigi Becali de la FCSB, . Tatăl jucătorului a dezvăluit detalii de culise despre evoluția și transferul jucătorului.

ADVERTISEMENT

Alex, debut cu dreptul la FCSB. Vă așteptați?

– Suntem foarte fericiți. Câteodată nici nu îmi vine să cred. Era visul nostru să ajungă cineva din familie la Steaua (n.r. FCSB). E și al doilea cel mai tânăr după Dobrin. A fost și aproape să marcheze. Zicea: „Vin din vară”. Nu, i-am zis să se ducă de-acuma. Așa a fost discuția inițială, însă s-a sucit treaba. E o mândrie mare pentru noi să joace copilul nostru la FCSB și pentru tot Sectorul 4, tot cartierul Berceni.

Toată lumea mă întreabă de el. Eu întotdeauna m-am așteptat la el și nu mă surprinde nimic din ce se întâmplă. Eu îl știu din cap până în picioare și știu ce spun. A fost făcut pentru așa ceva! Eu am jucat fotbal la rândul meu și s-a născut cu mingea la picior. Nu a avut mașinuțe.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Alexandru Stoian și-a dat seama imediat că fiul său va ajunge fotbalist: „De la primul turneu”

Când l-ați dus la fotbal prima oară?

– La 9 ani, la Benfica București, la școala de fotbal a lui Ionel Preda. Până atunci practic eu am făcut antrenamente cu el mai mult. Plângea, nu voia fără mine. Așa a fost el, mai emotiv când era mic. Dar i-a intrat în sânge și acum nu mai are nicio treabă. Vorbim foarte deschis de fotbal.

V-ați dat seama rapid că Alex poate face performanță?

– De la primul turneu la Corbeanca. A fost ales cel mai bun jucător și a dat și cele mai multe goluri. Asta s-a întâmplat la 5-6 luni de când s-a apucat de fotbal. Am plecat apoi la mai multe turnee, a fost un efort financiar și din partea noastră și multă muncă. El însă niciodată nu s-a gândit la bani și nu discutăm de lucrurile astea.

ADVERTISEMENT

„E un jucător de tipul lui Hagi. Are ambele picioare și e tehnic”

V-au impresionat cuvintele lui Gigi Becali? I-a pus o clauză uriașă…

– Pe mine mă impresionează oricine vorbește frumos de copilul meu. Putea să îi pună și 100 de milioane. Nu contează. Are 30 de milioane de euro. Eu țin în mine și nu prea vorbesc despre Alex. Când am semnat am fost eu cu Ionel Preda și fosta soție. Că m-am despărțit de mama lui Alex.

Cum vă simțiți când Alex este numit deja noul Hagi?

– E un copil de calitate dar până la domnul Hagi e diferență de la cer la pământ. E un jucător de tipul lui Hagi. Are ambele picioare și e tehnic. Probabil în sensul ăsta a fost numit așa. El așa a fost obișnuit de mine. Repet, el cred că e singurul copil care nu a avut jucătorii și copilărie. Numai mingea.

ADVERTISEMENT

Aurel Stoian: „Am fost îndoctrinați de mici cu Steaua”

Este stelist?

– . Ar fi deranj mare. Toată lumea de cel mai mic la cel mai mare s-a ținut numai cu Steaua. Am fost îndoctrinați de mici. Suntem 5 copii, tata stelist înfocat și toți am jucat fotbal. Deci la el s-a transmis din familie.

A surprins acest transfer la FCSB…

– Trebuia să se ducă demult dar nu l-am lăsat eu. I-am zis: „Trebuie să demonstreze că te vrea. Nu trebuie să stai să schimbi echipe de când ești mic cum sunt alți copii. Una e când te vrea cineva și te dorește cu adevărat. E diferență de la cer la pământ”. La academie la FCSB l-au vrut de pe la 10 ani.

Gică Hagi, decisiv la explozia lui Alex Stoian: „E un antrenor diferit față de mulți”

Cât a contat perioada asta în care a lucrat cu Hagi?

– Foarte mult. E un antrenor diferit față de mulți. Te clădește să fii cuminte și respectuos. Hagi a vorbit mereu frumos de el. El ajungea cu o oră și ceva înainte de antrenament întotdeauna. Așa l-am învățat și așa face și acuma. Așa dai dovadă că îți place ceea ce faci și că îi respecți pe cei din jur.

Cine a luat deciziile importante până acum legate de cariera lui Alex?

– Am rămas în relații foarte bune cu mama lui Alex și mereu ne-am consultat să luăm cele mai bune decizii. A trebuit să semnăm amândoi pentru că el nu are 18 ani. Am fost tot timpul în cantonamente, în turnee, și mama lui se implică foarte mult, s-a mutat cu el la Ovidiu.

Mircea Lucescu e cel care a vrut ca Alex Stoian să se tundă: „Ce faci cu pletosul ăla?”

Care sunt cel mai importante calități ale lui Alex?

– E foarte inteligent în joc, se uită stângă-dreapta, e foarte stăpân cu mingea la picior. Are un tupeu incredibil, ceva ieșit din comun. Nu am mai văzut așa ceva. Nu va avea nicio problemă să se piardă în vestiar la FCSB. Am fost și la meciul lui de debut. Era foarte încântat și bucuros după meci. Să ai o lună de zile la FCSB și să te bage 45 de minute.

Cine l-a sfătuit să se tundă?

– Eu nu am fost de acord că sunt chelios. Și eu am avut părul mare. A venit însă de la domnul Lucescu. . Nu îl interesează cum arată. Mircea Lucescu i-a zis lui Hagi: „Ce faci cu pletosul ăla? Nu se mai tunde și el?”. Intervenise cred și la el frustrarea că are părul mare dintotdeauna.

Ce jucător important de la FCSB l-a luat sub aripa sa: „Se înțelegere foarte bine cu el”

Cine l-a luat sub aripă la FCSB?

– Radunovic. E mai diferit față de ceilalți. E singurul de care mi-a zis că se înțelege foarte bine cu el. Înseamnă că și el a fost ca Alex și a zis să îl ia sub aripa lui. E ceva normal și logic.

Un lucru neștiut despre Alex?

– „Pisoi”, care e antrenor la FCSB, îi spunea „mașină de goluri”. El și când era copil, dacă dădea o dată bară, s-a nenorocit. Nu mai dădea gol. Dacă dacă dă gol se dezlănțuie.

Convins că Alex Stoian se va impune la FCSB și vrea la națională: „I-am spus că dacă pierde trenul e greu să mai vină următorul”

Deci să așteptăm să iasă la rampă?

– Două meciuri dacă mai joacă și nu exagerez, copilul meu o să dea un randament foarte mare. Eu am mare încredere în el, e foarte concentrat și entuziasmat. I-am spus și lui că dacă pierde trenul e greu să mai vină următorul.

Se gândește și la naționala mare?

– Obligatoriu! De-aia joacă fotbal. Mircea Lucescu îl urmărește. Degeaba ai făcut 12 clase dacă nu ai luat BAC-ul. Trebuie să joace și la națională, nu? Să vedem dacă va juca la FCSB. El nu a avut nicio accidentare gravă.

Pe cine are ca idol?

– Are 4-5 câteodată când îi vin nervii. E cu Messi, vă dați seama. Suntem cu Barcelona. Haaland cred că i-a plăcut lui cel mai mult. Și Cristiano Ronaldo.

Cum ajunge la antrenamentele FCSB puștiul de doar 17 ani

Cum ajunge la antrenament? Nu are mașină și nici permis….

– Îl mai ducem noi, s-a mai dus și cu taxiul. Nu face mult din Berceni.

Credeți că se va impune la FCSB ca titular. Mai ales că e jucător eligibil pentru regula U21.

– Eu cred că da. 90%! Am văzut ce a făcut la Hagi. E și foarte bine pregătit din punct de vedere fizic. E foarte cuminte și ordonat. Acum mă așteaptă să ieșim afară. Iese numai cu mine. La 10 seara e în pat. Normal că trebuie să aibă și el o prietenă, dar nu știu dacă are. Are 2-3 prieteni apropiați.