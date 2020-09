Tatăl lui Valentin Mihăilă, pompier și conducătorul „Științei”…din Finta: „Mi-aș dori ca Vali să-și încheie cariera aici” Exclusiv

Universitatea Craiova a dat mulți jucători interesanți de-al lungul timpului și nu toți erau născuți în zona Olteniei. Însă, cu timpul, aceștia au primit „pașaport de oltean” și au rămas aici, fiind asimilați de cei mai fierbinți dintre români.

Valentin Mihăilă, 20 de ani, va fi viitorul produs de export al Universității Craiova. Jucătorul oltenilor este văzut ca o mare speranță a fotbalului românesc și poate oricând să facă pasul spre fotbalul din vest și către echipa națională mare condusă de Mirel Rădoi.

„Vali” a început fotbalul în comuna natală, în județul Dâmbovița. FANATIK a luat legătura cu tatăl său, Marian Mihăilă, care lucrează ca pompier și este conducătorul „Științei” din Finta, spunând că ar fi un vis ca fiul său să-și încheie cariera în comuna natală.

Tatăl lui Valentin Mihăilă, pompier și conducătorul „Științei”…din Finta: „Mi-aș dori ca Vali să-și încheie cariera aici”

Deși toată lumea îl știe pe Valentin Mihăilă, „perla” Universității Craiova, puține lucruri sunt cunoscute despre familia acestuia. Tânărul jucător are un frate care a cochetat cu fotbalul, însă este stabilit în Spania. Pe vremea când partidele se jucau cu spectatori, Mihăilă era încurajat mereu de familie.

În urmă cu ceva timp, extrema Științei a declarat că dacă nu exista varianta fotbalului, acesta ar fi vrut să urmeze exemplul tatălui său, adică să cocheteze cu meseria de pompier. FANATIK a stat de vorbă cu capul familiei Mihăilă, Marian: „Vali are evoluții în creștere, cu Voluntari a fost cel mai bine. Trebuie să dea gol, ați văzut și la națională, se descătușează când marchează,” a spus acesta.

Marian Mihăilă lucrează ca pompier și a fost mereu alături de fenomenul fotbalistic local: „Până în această vară, am fost cu echipa Gaz Metan Finta. De ceva timp am început un proiect numit Știința Finta, nici nu aveam cum să alegem alt nume. Totul este alb-albastru, ne dorim chiar să luăm echipamente cu Universitatea Craiova, niște materiale…. vom vedea.”

Ne ajută și primăria cu ceva bani, suntem bine. Ne vom înscrie în Liga a V-a, „Onoare”, așa cum se spune,” a mai declarat Marian Mihăilă pentru FANATIK. Întrebat dacă și-ar dori ca fiul său să-și încheie cariera la Știința Finta, tatăl lui Valentin a spus: „Nu știu, vom vedea. Mai este mult până atunci, 16-17 ani. Cine nu și-ar dori ca el să vină aici? Normal că mi-aș dori, dar mai este foarte mult timp. El aici a învățat tainele fotbalului, în Finta.”

Dacă va avea evoluții bune, Mihăilă ar putea fi o variantă și pentru naționala condusă de Mirel Rădoi, însă totul depinde de selecționer: „Mister Mirel Rădoi decide. Știu că îl apreciază, dar la un meci capital, așa cum este cel cu Islanda, din baraj, contează foarte mult experiența jucătorilor din teren.”

Ce campionat i se potrivește lui Valentin Mihăilă? Tatăl său: „Contează să primească încredere”

S-a tot vehiculat că Valentin Mihăilă ar putea să o părăsească pe Universitatea Craiova și să meargă să joace într-un campionat puternic. Tatăl său consideră că, dincolo de toate, fiul său trebuie să primească încredere: „Important e să joace. Se transferă jucători în străinătate, dar nu toți răzbat, e foarte greu, e vorba și despre pregătirea fizică și multe alte lucruri. Eu îmi doresc ca el să joace acolo unde o să primească încredere”

I-a fost și lui foarte greu să înceapă bătălia pentru un post la Universitatea Craiova. Îmi amintesc când a debutat. Devis Mangia îi spunea să aibă încredere și să se învețe cu mersul lucrurilor la echipa mare și a reușit.”

„Mihăilă este un jucător sclipitor, este în luptă cu Florinel Coman pentru un loc la echipa națională mare. Îmi doresc ca Vali să joace în Germania. Discuții au existat pentru Mihăilă, dar nu vreau să spun de oferte, întrucât este jucătorul clubului și nu e normal. Din ce știu, sunt cluburi mari pe urmele lui Mihăilă. Din punctul meu de vedere, jucătorul va pleca pe o sumă foarte mare, poate cea mai mare din fotbalul românesc,” spunea și Silviu Bogdan, fostul manager al Universității Craiova, cel care l-a adus pe Mihăilă la clubul său de fotbal, Casa Bogdan și i-a oferit toate condițiile. Adus de la vârstă fragedă în Bănie, Valentin s-a acomodat și a devenit unul dintre cele mai importante produse ale școlii de fotbal craiovene, din ultima vreme.

De perioada de început a sa în Craiova se leagă și povestea poreclei sale: „Țintă e porecla lui Mihăilă. El avea vocea mai pițigăiată și când a spus Finta, comuna sa natală, am înțeles Ținta și așa a rămas,” a declarat Vladimir Screciu, colegul său de la Universitatea și prietenul din copilărie. Cei doi au fost colegi de cameră și au împărțit multe momente împreună.

Am început fotbalul la 8 ani în comuna natală, de la 10 ani am jucat la Astra, apoi, la 12 ani, la un turneu la Ploieşti, am driblat câţiva jucători şi am dat gol şi m-a remarcat cineva de la Casa Bogdan. Mai aveam oferte de la Dinamo şi de la Viitorul, dar m-a luat Silviu Bogdan la el la echipă. Viitorul mă chemase în probe, în timp ce Silviu Bogdan a venit la mine acasă şi m-a luat. Eu cu Markovic am fost golgheteri. Am jucat 3 finale la juniori.

Niciodată nu am fost invidios pe prietenii mei de la juniori, Screciu, Gârbiţă, Vlădoiu, Vasile Constantin. La seniori am ajuns după ce domnul Mangia ne-a văzut pe mine şi pe Vadasis la meciurile de la juniori,” declara și Valentin Mihăilă, în urmă cu ceva timp.