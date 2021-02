Tatăl lui Mihăilă, informații „la cald” despre Vali și Parma: „Am vorbit după 2-2 cu Udinese. Dacă marca, era omul meciului.” Exclusiv”

Tatăl lui Valentin Mihăilă a acceptat să vorbească „la cald” pentru FANATIK, după ce fiul său a făcut un meci excelent în Parma – Udinese 2-2. Românul a avut câteva acțiuni foarte bune și a scos lovitura de pedeapsă din care echipa sa a dus scorul la 2-0. „Dacă marca, Vali ar fi putut să fie omul meciului”, a spus tatăl său pentru site-ul nostru.

Mihăilă a fost în premieră titular la Parma și nu a dezamăgit. Jucătorul transferat pentru 8,5 milioane de euro de la Universitatea Craiova ar putea să devină un obișnuit al primei echipe dacă va continua cu aceste evoluții.

De asemenea, celălalt român de la formația de Seria A, Dennis Man a fost introdus și el pe parcursul jocului cu Udinese. Fostul fotbalist al FCSB-ului a intrat pe teren în minutul 67 și a încercat să arate că nu degeaba s-a plătit o sumă record pentru mutarea sa în Italia.

Tatăl lui Mihăilă, impresionat de evoluția lui Vali în Parma – Udinese 2-2: „Am vorbit cu el. Dacă marca, Vali ar fi putut să fie omul meciului”

Marian Mihăilă, tatăl fotbalistului de la Parma, a lăudat evoluția fiului său și consideră că Vali ar putea să primească mai multe șanse din partea antrenorului său de la Parma: „Vali a făcut un joc bun, consider eu. Chiar și oamenii de fotbal au avut aceleași comentarii. În repriza a doua, i se tăiat puțin din elan în minutul 70. Cred că asta e din cauza jocurilor, dacă ar avea mai multe jocuri în picioare ca titular, sigur își va da drumul. Eu cred că, în cel mult două sau trei etape, nu va mai fi vreo problemă cu condiția fizică.

Am vorbit cu el după meci. El e pozitiv, a fost pozitiv și cât timp a fost rezervă. Acum, singurul lucru era că nu a dat gol, nu a marcat. Nu era supărat, dar a avut două, trei ocazii în care ar fi putut să înscrie și cred că dacă ar fi și înscris ar fi putut fi considerat omul meciului,” a spus tatăl lui Valentin Mihăilă pentru FANATIK.

6 milioane de euro este cota lui Valentin Mihăilă, conform site-urilor de specialitate

7 apariții în Seria A a strâns extrema de 21 de ani

Dennis Man i s-a alăturat lui Valentin Mihăilă la Parma, dar nu îi este ușor să se poată impune, deoarece formația de Seria A nu are deloc o perioadă bună, iar timpul de redresare este scurt: „Vali s-a acomodat la Parma. În primele zile a fost mai greu, dar am fost și eu și Silviu Bogdan cu el. El se acomodează repede, nu e o greutate că e departe de acasă. El dacă a plecat de la o vârstă fragedă la Craiova…s-a obișnuit cu regimul acesta de a fi singur. Bine, acum e cu prietena lui acolo, nu e chiar singur. Nu are probleme de acomodare. Mi-a spus că îl ajută și pe Man. Cred că îi era mai greu dacă nu era Vali deja acolo,” a mai declarat Marian Mihăilă.

Valentin Mihăilă merge la naționala lui Mirel Rădoi sau la Europeanul U21? „Ar fi bine pentru el să facă pasul”

Luna martie bate la ușă. Echipa națională mare intră în „focurile” preliminariilor pentru Cupa Mondială din Qatar, în timp ce „tricolorii” mici ai lui Adrian Mutu merg la Campionatul European din Ungaria. Cei doi selecționeri trebuie să se înțeleagă asupra jucătorilor care vor merge într-o parte și în alta, deoarece prima fază a EURO U21 se suprapune cu startul preliminariilor pentru Mondial.

Tatăl lui Valentin Mihăilă consideră că Vali ar putea să facă pasul la naționala lui Mirel Rădoi, însă jocurile de la Campionatul European i-ar fi mai potrivite, întrucât ar da piept cu adversari de aceeași categorie de vârstă: „Decizia îi aparține lui Mirel Rădoi, dar cred că dacă Vali va avea meciuri în picioare, bine ar fi pentru el să facă pasul către echipa mare.

Dacă nu va avea, nu știu, rămâne la decizia antrenorilor. Să fim sinceri, nu e rău nici la Europeanul U21, nici la echipa mare. Cred că ar fi jocuri mai bune pentru el la European, deoarece ar avea adversari de aceeași vârstă cu el, același calibru,” a mai spus tatăl fotbalistului pentru FANATIK.

„A fost mereu ca un ghimpe în spinarea apărătorilor friulani. A participat la acțiunea golului de 1-0 și a obținut penalty-ul prin care s-a majorat diferența” – tuttomercatoweb.com

