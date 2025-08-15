Tatăl lui Vladimir Putin, acuzat că i-a scos ochiul mamei dictatorului cu o furcă. Dezvăluiri șocante dintr-o nouă carte despre viața liderului de la Kremlin

O nouă carte despre viața liderului de la Kremlin scoate la iveală adevăruri tulburătoare. Se pare că tatăl lui Vladimir Putin i-a scos ochii viitoarei sale soții cu o furcă, într-un acces de furie.

O nouă carte despre prezintă lumii întregi detalii neștiute despre liderul de la Kremlin. În volumul „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit Vladimir Putin pe toți”, autorul prezintă viața lui Putin, înainte ca acesta să ajungă la conducerea Rusiei.

Potrivit relatărilor din carte, tatăl lui Vladimir Putin i-a scos ochii mamei dictatorului cu o furcă, într-un acces de furie. Totul se întâmpla în 1928, pe vremea când Marusia avea doar 17 ani. Atunci, tatăl lui Vladimir Putin a venit în regiunea Tver cu mai mai mulți prieteni la casa Marusiei, când aceasta era singură.

„Marusia nu a vrut să-i lase să intre. Asta pare să-l fi înfuriat. Au luat furca ce stătea lângă gard și au început să dărâme poarta. Ea s-a speriat, a fugit din casă și a alergat spre gard. Atunci, Volodka, tatăl lui Putin, a spart poarta cu furca și a lovit-o direct în față. Pe scurt, i-a scos din greșeală ochiul. A dus-o imediat la spital, unde ochiul i-a fost îndepărtat.”, a povestit martora Anfisa Kormilițîna, potrivit .

Mama lui Vladimir Putin a purtat toată viața ochi de sticlă

După incidentul care a lăsat-o pe Marusia fără un ochi, mama acesteia l-a amenințat pe Putin senior. Femeia a spus că îl va da în judecată dacă nu o va lua pe Marusia de soția.

La acea vreme, pierderea unui ochi era o adevărată rușine. Din păcate, mama lui Vladimir Putin a trăit mulți ani cu această presiune, dar și cu un ochi de sticlă. De rușine, femeia nu privea niciodată oamenii în ochi, iar când vorbea cu cineva, obișnuia să încline mereu capul într-o parte.

„Marusiei i-a fost foarte jenă mai târziu de ochiul ei de sticlă, nu se uita niciodată în fața ta când vorbea și își înclina capul într-o parte.”, a mai povestit martora.

Potrivit martorei Anfisa, dar și coautorului cărții, Roman Badanin, a avut mereu un comportament agresiv față de adolescente. Se pare că acesta obișnuia să ridice fustele fetelor și să le lege în nod peste cap, astfel încât ceilalți băieți să poată să le admire lenjeria.

Vladimir Putin și-a ascuns, de fapt, viața personală

Marusya avea 40 de ani când l-a născut pe Vladimir Putin, fapt ce a alimentat zvonurile potrivit cărora liderul de la Kremlin ar fi fost adoptat. În ciuda incidentului care a lăsat-o pe mama sa fără un ochi, Vladimir Putin și-a descris mereu părinții ca fiind „perfecți ”. Chiar dacă a avut numai cuvinte frumoase la adresa părinților săi, autorii cărții susțin că Putin și-a ascuns, de fapt, viața personală.

„Niciodată nu l-am văzut pe tatăl meu beat. Nu s-a întâmplat deloc. Nici nu mai vorbesc de mama. N-am auzit vreodată o înjurătură de la el. Niciuna. La fel și în cazul mamei.”, declara Vladimir Putin, în trecut.

Părinții lui Vladimir Putin nu au mai apucat să-l vadă pe fiul lor la conducerea Rusiei. Vladimir Spiridinovici Putin și Maria Șelomova au murit în 1999, respectiv 1998. Cei doi sunt îngropați în cimitirul Serafimovskoie din Sankt-Petersburg.