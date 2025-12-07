Tatăl lui Yamal, la un pas să fie linșat în tribune! Nebunie de meci între Betis și Barcelona

ADVERTISEMENT

FC Barcelona s-a întors victorioasă de pe terenul celor de la Betis Sevilla și continua să conducă în clasamentul din Spania. Catalanii au patru puncte peste rivala

Tatăl lui Yamal s-a bucurat în fața fanilor lui Betis

La Sevilla, Antony a deschis scorul pentru Betis încă din minutul 6, dar Ferran Torres a egalat cinci minute mai târziu şi tot el i-a adus pe catalani în avantaj, în minutul 13. Roony Bardghji a majorat diferenţa de pe tabelă, în minutul 31, iar prima repriză a fost închisă de al treilea gol reuşit de Ferran Torres, în minutul 40.

ADVERTISEMENT

Partea secundă a mai adus alte trei goluri. Primul a fost cel marcat din penalty, de Lamine Yamal, în minutul 59, iar Diego Llorente a înscris în minutul 85 pentru gazde. Tabela a fost închisă de Cucho Hernandez, care a înscris pentru andaluzi, din penalty, în minutul 90, şi Betis Sevilla – FC Barcelona s-a terminat 3-5.

În tribune a existat o tensiune și mai mare decât pe gazon. Forțele de Securitate au fost nevoite să intervină deoarece au existat momente delicate între tatăl lui Lamine Yamal și fanii gazdelor. Părintele fotbalistului a făcut special deplasarea de la Barcelona la Sevilla ca să susțină echipa fiului său.

ADVERTISEMENT

Mounir Nasraoui, evacuat de forțele de ordine

ceea ce nu a fost pe placul suporterilor lui Betis. A fost nevoie ca el să fie evacuat din zona în care urmărea partida, pentru ca incidental să nu degenereze.

ADVERTISEMENT

Fanii lui Betis ar fi vrut să-l linșeze pe tatăl lui Yamal, care a avut noroc cu forțele de ordine. Nu la fel de norocos a fost un alt fan al Barcelonei, care a fost agresat fizic din aceeași cauză. El a fost lovit în fugură de un supporter al lui Betis, până să intervină stewarzii.

După meci, Hansi Flick a dorit să evidențieze angajamentul jucătorilor săi.„Cred că prima jumătate a fost foarte bună, dar în a doua jumătate am fost obosiți. Din punct de vedere defensiv, nu știam cum să controlăm ultimele minute ale meciului. Vreau să fiu pozitiv în evaluare, însă vom analiza acest lucru. Important este că am câștigat„, a spus antrenorul german.

ADVERTISEMENT

Ferran Torres a dat trei goluri

El l-a lăudat pe Lamine Yamal, subliniind aportul său în apărare. „A fost bun, și defensiv. A lucrat cu restul coechipierilor săi. A crescut mult și se îmbunătățește în apărare. Este un profesionist fantastic”, a mai spus neamțul.

Eroul meciului a fost însă Ferran Torres. „E un jucător foarte inteligent. Știe să interpreteze foarte bine spațiile și a făcut-o extraordinar astăzi. Are o mentalitate și o încredere foarte bună. Aceasta este calea de urmat. Merită să fie în primul unsprezece. Este mereu acolo când este nevoie de el”, l-a evidențiat Flick pe internaționalul spaniol.