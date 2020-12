Tatăl Luizei Melencu și suferința pe care i-au provocat-o procurorii: „Am aflat după 20 de ani că fetița mea nu e fetița mea”

Tatăl Luizei Melencu s-a stins din viață nu doar cu durerea că nu a știut ce s-a întâmplat cu adevărat cu fiica lui, răpită de Gheorghe Dincă, ci și cu faptul că în urmă cu un an, după recoltarea unor probe ADN a aflat că nu era tatăl biologic al minorei.

Șocul pe care l-a suferit Claudiu Melencu atunci când a aflat că nu este era tatăl Luizei l-a urmărit în ultimul an, aceasta fiind una din multiplele dureri cu care s-a confruntat de când a izbucnit public cazul Caracal.

Claudiu a vorbit atunci pentru Antena 1 despre informația pe care a primit-o de la procurori, potrivit căreia nu era tatăl biologic al Luizei.

Tatăl Luizei Melencu, lovitură primită acum un an de la procurori

„Am aflat după 20 de ani că fetița mea nu e fetița mea. Eu nu am nicio îndoială. Pe acest copil l-am crescut eu. Soția mea a stat lângă mine, am văzut cum i-a crescut burtica. Eu pot să fac alte ADN-uri să vedem ce iese”, a mărturisit Claudiu acum un an la Acces direct.

„Eu mă îndoiesc de soția mea pentru că nu mai vrea să meargă la al doilea test ADN”, spunea atunci debusolat tatăl Luizei Melencu.

Această bombă de presă care a izbucnit în toamna anului trecut a fost criticată de mai multă lume, căci cazul Caracal nu avea ca scop dovedirea paternității tatălui Luizei. Cu toate acestea, la acea vreme, un timp îndelungat s-a dezbătut în public vestea dată de procurori și mulți s-au întrebat cine era tatăl biologic al Luizei.

Teoria lui Sorin Ovidiu Bălan

„Sunt două lucruri complet diferite. Această anchetă nu are ca scop stabilirea paternității Luizei. După părerea mea aceasta e încă o acțiune mizerabilă asupra oamenilor ăstora care sunt vai de capul lor, cum sunt ei de încercați. Nu interesează pe nimeni.

Poate doar pe domnul Melencu l-ar interesa dacă l-a înșelat soția lui. Domnul spune că a crescut în grădina lui e copilul lui. Au pierdut ADN-ul, l-au recoltat aiurea, ori au mințit când au spus că oasele sunt ale Luizei”, a mărturisit atunci jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan.

