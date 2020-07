Tatăl Mădălinei Manole nu îl iartă pe fostul ginere! Ce s-a întâmplat la mormântul „Fetei cu părul de foc”: „Dacă îl prindeam, îl omoram”

Deși au trecut deja 10 ani de când Mădălina Manole a decis să părăsească această lume pentru a le cânta îngerilor melodiile sale nemuritoare, familia îndrăgitei interprete de muzică ușoară și fostul său soț sunt în continuare „la cuțite”. Cel mai recent episod al scandalului s-a consumat pe 14 iulie, chiar în locul în care „Fata cu părul de foc” își doarme somnul de veci.

Într-un interviu acordat recent, Ion Manole lansează acuzații dure la adresa fostului ginere și susține că acesta a aruncat florile pe care le adusese la mormânt în ziua în care a avut loc parastasul. Din fericire, cei doi nu s-au intersectat la Cimitirul Bolovani din Ploieşti, unde este înmormântată Mădălina, altfel spiritele cu siguranță ar fi degenerat.

„Dacă îl prindeam, îl omoram”, a reacționat tatăl artistei, revoltat de gestul lui Petru Mircea, bărbatul pe care l-a considerat mereu principalul vinovat pentru moartea fiicei sale. Chiar în ziua în care ar fi împlinit 43 de ani, aceasta și-a pus capăt zilelor înghițind Furadan, un pesticid extrem de toxic pe care reușise să-l procure, deși era interzis la comercializare.

Tatăl Mădălinei susține că fostul ginere a aruncat florile pe care le lăsase la mormântul fiicei sale

„Pe data de 14 am fost iarăşi la mormânt, cu un fan de-al Mădălinei, în jurul orei 18.00. Paznicii se uitau ciudat la noi. Ne-au spus că o femeie arătoasă, bine îmbrăcată, a luat un ghiveci de pe mormânt şi atunci ei au oprit-o. Aceasta le-a spus că soţul Mădălinei a pus-o să ia florile.

Apoi, povestea cumva s-a repetat. Paznicii ne-au mai spus că Petru Mircea abia plecase. A fost cât pe-aci să ne întâlnim cu el… Bărbatul cu care am fost are şi el rude decedate, înmormântate în altă parte, şi a fost mai întâi acolo. Dacă mergeam direct la Mădălina, îl prindeam pe Mircea… Era cu Iuda (n.r. Ciprian Antohi – un apropiat de-al artistei).

Să vedeţi ce a făcut! A luat din vază florile aduse de noi sâmbătă şi le-a aruncat, ca să le pună pe ale lui acolo. Altădată le punea lângă. Vazele sunt aduse tot de noi. De ce nu a venit el cu o altă vază, să-şi pună florile lui?

A mai aruncat şi cele două ghivece de flori frumoase, cu zeci de boboci, şi le-a dus la ghenă. Dacă îl prind, îl omor! Şi cel cu care am fost îl făcea bucăţi dacă îl prindea pe acolo, pentru ce a făcut!

Eu pentru copil am avut răbdare până acum cu el. Pentru copilul fetei mele (n.r. Petru Jr., în vârstă de 11 ani) m-am purtat frumos cu el! Cine ştie ce îi spune el copilului!”, a declarat tatăl Mădălinei Manole pentru click.ro.

Petru Mircea nu îi dă voie să-și vadă nepotul

De parcă durerea provocată de pierderea fetei pe care o iubea ca pe ochii din cap nu ar fi fost suficientă, Ion Manole nu își poate vedea nepotul până când acesta nu „se face mare și decide singur”. În ciuda faptului că a trecut un deceniu de la tragedie, Petru Mircea nici nu vrea să audă ca fiul său să aibă o relație apropiată cu familia Mădălinei.

„Pe fata mea, Măgduţa, o port de zece ani în suflet. Şi pe soţie (n.r. Eugenia, mama Mădălinei, a murit în martie 2017, răpusă de un cancer pulmonar). Pe celălalt nepoțel l-am mai văzut prin ziare. Ginerele meu nu a vrut să vină cu copilul la mine…

Are 11 ani. Se face mare şi decide singur… Am avut o întâlnire cu o săptămână în urmă cu Mircea, pentru succesiunea soţiei mele. Am întrebat: Unde e copilul de nu a venit şi el, e la Botoşani?. A dat din cap că e acasă, nu ştiu ce-i spune.

Dar taică-său arată ca un cerşetor. Era îmbrăcat urât, cu ceva ce ar fi făcut curat prin curte, acum zece ani. Mi-a fost milă de el, ca om. Se vede că nu mai e fata mea”, s-a confesat, printre lacrimi, tatăl Mădălinei Manole.